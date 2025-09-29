eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarczeWspółpraca z brytyjskimi firmami po Brexicie. Jak unikać najczęstszych błędów?

Współpraca z brytyjskimi firmami po Brexicie. Jak unikać najczęstszych błędów?

2025-09-29 12:48

Współpraca z brytyjskimi firmami po Brexicie. Jak unikać najczęstszych błędów?

Współpraca z brytyjskimi firmami po Brexicie. Jak unikać najczęstszych błędów? © wygenerowane przez AI

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej polskie firmy działające na brytyjskim rynku muszą stawić czoła nowym wyzwaniom prawnym, kulturowym i negocjacyjnym. Brak jednolitych regulacji unijnych oraz specyfika brytyjskiego systemu kontraktowego sprawiają, że współpraca z brytyjskimi partnerami stała się bardziej skomplikowana i obarczona ryzykiem. Warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez polskie przedsiębiorstwa oraz sposoby ich unikania, by zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć poważnych konsekwencji finansowych.

Przeczytaj także: Handel z Wielką Brytanią po brexicie: przerzucanie formalności na unijne firmy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego po Brexicie współpraca polskich firm z brytyjskimi partnerami jest bardziej ryzykowna.
  • Jakie błędy w umowach najczęściej popełniają polskie przedsiębiorstwa i jakie mogą mieć konsekwencje.
  • Jakie znaczenie mają klauzule dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego w kontraktach z UK.
  • Jak przygotować negocjacje i umowy, aby zabezpieczyć interesy firmy na rynku brytyjskim.

– Wielu przedsiębiorców wciąż zakłada, że standardowe wzorce umów sprawdzą się w relacjach z kontrahentami z UK. To błąd, który może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W brytyjskim systemie kontraktowym obowiązuje zasada „take it or leave it” – druga strona rzadko godzi się na istotne zmiany, a nieprecyzyjne zapisy interpretowane są zwykle na niekorzyść słabszej strony – mówi Adwokat Anna Kobylińska, właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.

Najczęstsze błędy polskich firm


1. Podpisywanie umów „pod dyktando” brytyjskiego kontrahenta
Polskie spółki często akceptują angielskie wzorce umów bez analizy prawnej. Skutkiem mogą być jednostronne zapisy dotyczące odpowiedzialności, wysokie kary umowne lub brak mechanizmów ochrony w razie opóźnień.


2. Ignorowanie kwestii jurysdykcji
Standardem w brytyjskich umowach jest wskazanie sądu w Londynie lub arbitrażu międzynarodowego jako organu rozstrzygającego spory. Dla polskiej firmy oznacza to ogromne koszty postępowań i barierę językową.

– Wystarczy odpowiednio wcześnie zadbać o zapis prorogacyjny lub klauzulę arbitrażową w Polsce, aby znacząco obniżyć ryzyka procesowe – podkreśla ekspertka.

3. Brak regulacji dotyczących prawa właściwego
Jeżeli w umowie nie zostanie wyraźnie wskazane prawo, które ją reguluje, zastosowanie znajdzie prawo brytyjskie. To wymaga zupełnie innego podejścia do egzekwowania zobowiązań niż w Polsce czy UE.

4. Niejasne warunki płatności i dostaw
Brytyjscy kontrahenci często zastrzegają sobie prawo do jednostronnych zmian terminów płatności lub warunków dostaw. Polskie firmy, które nie doprecyzują tych zapisów, tracą narzędzia egzekucji.

5. Różnice kulturowe i brak przygotowania do negocjacji
– W Wielkiej Brytanii kontrakt jest traktowany jak narzędzie zabezpieczenia interesów jednej strony, a nie kompromis. Polskie firmy, które wchodzą w negocjacje bez strategii i wsparcia prawnego, szybko stają się stroną słabszą – tłumaczy Adwokat Anna Kobylińska.

Jak minimalizować ryzyka?


  • Analiza prawna wzorców umów – weryfikacja jednostronnych zapisów i dostosowanie ich do realiów polskiej spółki.
  • Klauzule zabezpieczające interesy – m.in. dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego, waluty rozliczeń czy mechanizmów odstąpienia.
  • Procedury wewnętrzne – wdrożenie checklist negocjacyjnych oraz standardów akceptacji umów przed podpisaniem.
  • Wsparcie ekspertów – doradztwo kancelarii znającej różnice między systemem common law a prawem kontynentalnym.
Przeczytaj także: Wielka Brytania po brexicie. Jak wyglądają relacje z Polską? Wielka Brytania po brexicie. Jak wyglądają relacje z Polską?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Brexit, Wielka Brytania, kontrahent zagraniczny, brexit skutki

Przeczytaj także

Polski handel z Wielką Brytanią - przetrwał Brexit, nabrał nowej siły

Polski handel z Wielką Brytanią - przetrwał Brexit, nabrał nowej siły

Nowe stawki celne w Wielkiej Brytanii szansą dla eksporterów z Polski?

Nowe stawki celne w Wielkiej Brytanii szansą dla eksporterów z Polski?

Przewóz towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Przewóz towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Border Target Operating Model, czyli lepsza kontrola importu towarów do UK

Border Target Operating Model, czyli lepsza kontrola importu towarów do UK

Przewóz towarów do i z Wielkiej Brytanii. Oto lista kontrolna dokumentów, o których trzeba pamiętać

Przewóz towarów do i z Wielkiej Brytanii. Oto lista kontrolna dokumentów, o których trzeba pamiętać

Unijni przewoźnicy w Wielkiej Brytanii stracili część uprawnień. Od 1 kwietnia sankcje finansowe

Unijni przewoźnicy w Wielkiej Brytanii stracili część uprawnień. Od 1 kwietnia sankcje finansowe

Transport do Wielkiej Brytanii po Brexicie: nowe przepisy

Transport do Wielkiej Brytanii po Brexicie: nowe przepisy

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Nowe rozporządzenie Donalda Trumpa: 100 tys. dolarów za wizę. Co to oznacza dla Polski?

Nowe rozporządzenie Donalda Trumpa: 100 tys. dolarów za wizę. Co to oznacza dla Polski?

Cyfrowa KPiR obowiązkowa już od stycznia 2026 - co muszą wiedzieć przedsiębiorcy

Cyfrowa KPiR obowiązkowa już od stycznia 2026 - co muszą wiedzieć przedsiębiorcy

4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

Dlaczego zmiany w składzie rady nadzorczej to fundament przyszłości firmy?

Dlaczego zmiany w składzie rady nadzorczej to fundament przyszłości firmy?

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Jak sprawić, by AI mówiło o Twoim e-sklepie? Raport TrustMate o rewolucji w e-commerce

Jak sprawić, by AI mówiło o Twoim e-sklepie? Raport TrustMate o rewolucji w e-commerce

Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży

Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: