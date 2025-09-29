Współpraca z brytyjskimi firmami po Brexicie. Jak unikać najczęstszych błędów?

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej polskie firmy działające na brytyjskim rynku muszą stawić czoła nowym wyzwaniom prawnym, kulturowym i negocjacyjnym. Brak jednolitych regulacji unijnych oraz specyfika brytyjskiego systemu kontraktowego sprawiają, że współpraca z brytyjskimi partnerami stała się bardziej skomplikowana i obarczona ryzykiem. Warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez polskie przedsiębiorstwa oraz sposoby ich unikania, by zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć poważnych konsekwencji finansowych.

Przeczytaj także: Handel z Wielką Brytanią po brexicie: przerzucanie formalności na unijne firmy

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego po Brexicie współpraca polskich firm z brytyjskimi partnerami jest bardziej ryzykowna.

Jakie błędy w umowach najczęściej popełniają polskie przedsiębiorstwa i jakie mogą mieć konsekwencje.

Jakie znaczenie mają klauzule dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego w kontraktach z UK.

Jak przygotować negocjacje i umowy, aby zabezpieczyć interesy firmy na rynku brytyjskim.

Najczęstsze błędy polskich firm

Jak minimalizować ryzyka?

Analiza prawna wzorców umów – weryfikacja jednostronnych zapisów i dostosowanie ich do realiów polskiej spółki.

– weryfikacja jednostronnych zapisów i dostosowanie ich do realiów polskiej spółki. Klauzule zabezpieczające interesy – m.in. dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego, waluty rozliczeń czy mechanizmów odstąpienia.

– m.in. dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego, waluty rozliczeń czy mechanizmów odstąpienia. Procedury wewnętrzne – wdrożenie checklist negocjacyjnych oraz standardów akceptacji umów przed podpisaniem.

– wdrożenie checklist negocjacyjnych oraz standardów akceptacji umów przed podpisaniem. Wsparcie ekspertów – doradztwo kancelarii znającej różnice między systemem common law a prawem kontynentalnym.

– mówi Adwokat Anna Kobylińska, właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.Polskie spółki często akceptują angielskie wzorce umów bez analizy prawnej. Skutkiem mogą być jednostronne zapisy dotyczące odpowiedzialności, wysokie kary umowne lub brak mechanizmów ochrony w razie opóźnień.Standardem w brytyjskich umowach jest wskazanie sądu w Londynie lub arbitrażu międzynarodowego jako organu rozstrzygającego spory. Dla polskiej firmy oznacza to ogromne koszty postępowań i barierę językową.– podkreśla ekspertka.Jeżeli w umowie nie zostanie wyraźnie wskazane prawo, które ją reguluje, zastosowanie znajdzie prawo brytyjskie. To wymaga zupełnie innego podejścia do egzekwowania zobowiązań niż w Polsce czy UE.Brytyjscy kontrahenci często zastrzegają sobie prawo do jednostronnych zmian terminów płatności lub warunków dostaw. Polskie firmy, które nie doprecyzują tych zapisów, tracą narzędzia egzekucji.– tłumaczy Adwokat Anna Kobylińska.