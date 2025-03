Europejski Akt o Dostępności - jak nowe przepisy zmienią zakupy online?

Już od 28 czerwca 2025 roku właściciele sklepów internetowych będą zobowiązani do dostosowania swoich platform do wymagań Europejskiego Aktu o Dostępności. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie lepszego dostępu do zakupów online dla osób z niepełnosprawnościami, eliminując bariery technologiczne. Co te zmiany oznaczają w praktyce? Eksperci Shoper analizują kluczowe aspekty nowych przepisów.

Co czeka sprzedawców i kupujących w sieci?

Nowe regulacje to nie tylko obowiązek prawny, ale realna zmiana na lepsze dla handlu online. Zwiększą one dostępność, co wpłynie na jakość korzystania ze sklepów internetowych. Jest to szczególnie ważne dla klientów z niepełnosprawnościami, którzy do tej pory napotykali liczne bariery utrudniające wygodny dostęp do zakupów online. - wyjaśnia Bogusława Chilińska-Lis, Product Marketing Manager w Shoperze.

Kogo dotyczy dyrektywa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sklepy internetowe muszą się dostosować do wymagań Europejskiego Aktu o Dostępności Nowe regulacje mają na celu zapewnienie lepszego dostępu do zakupów online dla osób z niepełnosprawnościami, eliminując bariery technologiczne.

Najważniejsze zmiany w sklepach online

opisów produktów i zdjęć – wprowadzenie alternatywnych opisów tekstowych,

procesów zakupowych i formularzy – uproszczenie i dostosowanie do użytkowników z różnymi potrzebami,

kontrastów kolorystycznych i czytelności tekstów – poprawa widoczności elementów strony,

nawigacji – możliwość pełnej obsługi za pomocą klawiatury,

kanałów obsługi klienta – zapewnienie dostępnych form kontaktu dla wszystkich użytkowników.

W oprogramowaniu Shopera wprowadzamy zmiany, które ułatwią korzystanie ze sklepów internetowych osobom z różnymi potrzebami. Dostosowujemy nasze rozwiązania do technologii wspomagających (takich jak czytniki ekranu), poprawiamy nawigację, kontrast oraz obsługę klawiaturą. Chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenia zakupowe dla wszystkich użytkowników. - mówi Adrian Słowik, Head of Product Development w Shoperze.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Europejski Akt o Dostępności (EAA) to dyrektywa przyjęta przez Unię Europejską. Jej głównym celem jest eliminacja barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Regulacje wprowadzają jednolite wymogi dostępności w całej UE, co ma szczególne znaczenie dla branży e-commerce.Właściciele sklepów internetowych będą zobowiązani do dostosowania swoich stron i aplikacji do nowych standardów, co wymaga wdrożenia rozwiązań ułatwiających nawigację, odczytywanie treści oraz finalizację zakupów dla osób z różnymi potrzebami.Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie barier w e-handlu i zapewnienie bardziej inkluzywnego doświadczenia zakupowego dla wszystkich użytkowników. Dla kupujących oznacza to wygodniejsze i bardziej intuicyjne zakupy, a także łatwiejszy dostęp do produktów i usług – niezależnie od ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.Europejski Akt o Dostępności (EAA) nakłada obowiązki na producentów, importerów, dystrybutorów oraz usługodawców, w tym właścicieli sklepów internetowych i platform sprzedażowych. W obszarze handlu internetowego dyrektywa obejmuje m.in. platformy e-commerce, aplikacje mobilne, terminale płatnicze oraz procesy obsługi klienta. Przedsiębiorcy działający online będą musieli dostosować swoje usługi do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA, co wiąże się z wdrożeniem określonych rozwiązań technicznych zapewniających większą dostępność.Warto jednak zaznaczyć, że mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające roczny obrót poniżej 2 mln euro – są zwolnione z części wymogów wynikających z dyrektywy.Europejski Akt o Dostępności (EAA) opiera się na czterech kluczowych zasadach WCAG: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. Ich wdrożenie ma na celu zapewnienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami swobodnego dostępu do zakupów online i korzystania z usług cyfrowych.Aby dostosować się do nowych regulacji, sprzedawcy powinni rozpocząć przygotowania od audytu dostępności, identyfikacji obszarów wymagających zmian oraz współpracy ze specjalistami. Niezbędne będzie także przeszkolenie zespołu i opracowanie strategii długoterminowego utrzymania zgodności z przepisami.W praktyce wdrożenie EAA oznacza konieczność dostosowania m.in.:Nieprzestrzeganie przepisów Europejskiego Aktu o Dostępności może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla sprzedawców internetowych. Sprzedawcy narażeni są na kary finansowe nakładane przez organy nadzoru, a także ryzyko ograniczenia możliwości działania na rynku UE. Dodatkowo, brak zgodności z nowymi regulacjami może negatywnie wpłynąć na reputację marki i osłabić zaufanie klientów.Europejski Akt o Dostępności wprowadza nowe standardy dla rynku cyfrowego. Termin wdrożenia przepisów przypada na 28 czerwca 2025 roku, dlatego przedsiębiorcy działający w branży e-commerce powinni już teraz rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian.