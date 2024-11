Black Friday bez haczyków. Poradnik dla seniorów

W tym roku Black Friday wypada 29 listopada, a Cyber Monday - 2 grudnia. Te dwa dni rozpoczynają sezon przedświątecznych wyprzedaży. Sklepy kuszą wyjątkowymi promocjami i niskimi cenami. Warto jednak zachować zimną krew i być odpornym na marketingowe sztuczki. UOKiK i Fundusz Hipoteczny DOM przygotowali kilka porad dla seniorów.

Zanim skorzystasz z chwytliwych promocji

Pamiętaj o swoich prawach konsumenckich

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Senior na zakupach w sieci Korzystaj z kart kredytowych lub płatności za pośrednictwem zaufanych portali, które oferują dodatkową ochronę w przypadku nieuczciwego sprzedawcy. Przede wszystkim jednak zachowaj dużą ostrożność, gdy wchodzisz na strony internetowe różnych sklepów.

Bezpieczeństwo finansowe na pierwszym miejscu

Warto rozważnie podchodzić do tego typu ofert i pamiętać o tym, że każde zobowiązanie finansowe należy kiedyś spłacić. Jeżeli pożyczamy jakąś kwotę warto ustalić jakie jest oprocentowanie nominalne, ale przede wszystkim RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Każda instytucja finansowa jest zobligowana do tego, by poinformować klienta jaka będzie rzeczywista kwota spłaty długu. Pamiętajmy również, że każdą instytucję finansową, w której chcemy zaciągnąć kredyt trzeba wcześniej zweryfikować. Ile lat istnieje dana firma, czy jest pod nadzorem KNF, jakie ma opinie w internecie, czy jest nagradzana w konkursach branżowych za najlepszy produkt lub jakość, czy ma certyfikaty dotyczące jakości obsługi lub chwali się, że przestrzega w swoich praktykach norm etycznych. Wreszcie, czy przynależy do różnych organizacji takich jak Związek Przedsiębiorstw Finansowych – wylicza Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM i przez wiele lat członek Komisji Etyki ZPF. – Na koniec, pamiętajmy o tym, że każdy konsument ma prawo w spokoju zapoznać się z umową kredytową, po prostu dokładnie ją przeczytać a nie tylko przekartkować. Każdy konsument ma prawo skonsultować się z kimś bliskim. Pośpiech, w przypadku takich decyzji, jest niewskazany – dodaje.

Uwaga na zakupy w Internecie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował z okazji Black Friday poradnik dla zakupowiczów. Po pierwsze radzi, by zrobić listę zakupów zanim w ogóle wejdziemy na stronę internetową z różnymi ofertami lub zanim wybierzemy się do stacjonarnego sklepu. Taka lista pomoże nam trzymać się wcześniej ustalonego planu zakupowego i nie wrzucać do koszyka rzeczy, których wcześniej nie potrzebowaliśmy. Po drugie – warto zweryfikować, czy promocyjna cena faktycznie jest promocyjna . Sklepy mają obowiązek podać cenę z ostatnich 30 dni przed obniżką, by klient mógł ją porównać z aktualną ofertą. Po trzecie, warto porównywać ceny w różnych sklepach. Coś, co w jednym sklepie kosztuje 199 zł, w innym może kosztować 149 zł. Na dodatek towar, który w jednym sklepie jest objęty czasową promocją, w innych sklepach może być tańszy w stałej ofercie. Warto zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale również gramaturę produktu. Może zdarzyć się, że za niższą cenę sprzedawane są produkty o minimalnie mniejszej gramaturze, co dla niewprawnego oka bywa niezauważalne.Podczas przedświątecznych wyprzedaży często trafiamy na hasła mające wywołać w nas poczucie pośpiechu, a przez to szybszej (i może bardziej lekkomyślnej decyzji). Na banerach widnieją hasła, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko dzisiaj, albo że w asortymencie są dosłownie „ostatnie sztuki” w tak dobrej cenie. Warto, za każdym razem, sprawdzić jakość danego produktu, ale również warunki zwrotów i reklamacji (sklepy, zwłaszcza stacjonarne, różnią się polityką zwrotów). Zazwyczaj, jeśli kupiłeś produkt, a nie spełnia on twoich oczekiwań, masz prawo do zwrotu towaru do 14 dni bez podania przyczyny. Masz też prawo do reklamacji wadliwego produktu.Zdarza się, że podczas zakupowego szaleństwa kuszą nas również oferty pożyczek lub odroczonych płatności, dzięki którym będziemy mogli dokonać zakupów, nawet jeśli w tej chwili nie mamy na to środków.Jeśli robisz zakupy online, dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci. Zainstaluj dobry program antywirusowy, za każdym razem upewniaj się, że płacisz za pomocą bezpiecznego systemu płatności. Korzystaj z kart kredytowych lub płatności za pośrednictwem zaufanych portali, które oferują dodatkową ochronę w przypadku nieuczciwego sprzedawcy. Przede wszystkim jednak zachowaj dużą ostrożność, gdy wchodzisz na strony internetowe różnych sklepów. Za każdym razem sprawdź, czy dany sklep ma odpowiednie zabezpieczenia oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Upewnij się również jakie dany sklep ma opinie w Internecie. Zdarza się, że zdjęcia ciuchów wyglądają bajecznie, a ceny są niskie, ale po weryfikacji sklepu w internecie można znaleźć mnóstwo opinii o paczkach, które nigdy nie dotarły do konsumentów, albo towarze, który co prawda dotarł, ale wyglądał zupełnie inaczej niż ten na zdjęciu… Powodzenia!