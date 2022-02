Bezpieczne wakacje: jak sprawdzić biuro podróży?

Wprawdzie od sezonu wakacyjnego dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, ale co bardziej zapobiegliwi Polacy już zaczynają planować urlopy. Piękne wspomnienia z wypoczynku to jednak nie tylko krajobrazy i relaks, ale także bezpieczeństwo. Serwis wakacje.pl wskazuje, na co powinniśmy zwracać uwagę, udając się na wypoczynek z biurem podróży.

Przeczytaj także: Prawa konsumenta na urlopie. Poznaj najnowsze zmiany w prawie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd mamy wiedzieć, że gwarancje ubezpieczeniowe są wystarczające do pokrycia ewentualnych roszczeń?

Jak sprawdzić, czy organizator odprowadza składkę na TFG?

Jak zweryfikować, czy firma organizująca wakacje posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych?



Zasada pierwsza: Sprawdź dokumenty firmy

Wszyscy przedsiębiorcy chcący prowadzić działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych muszą uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, którą można bezpłatnie przeglądać przez internet. To tzw. pierwszy filar zabezpieczeń. Zanim wykupimy na własną rękę wycieczkę, sprawdźmy, czy firma, która organizuje nasz wyjazd, posiada odpowiedni wpis. Jeśli korzystamy z usług agenta turystycznego, to właśnie on wykona za nas tę pracę – mówi Jan Palasik, radca prawny z Wakacje.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak bezpiecznie rezerwować wakacje? Zanim wykupimy na własną rękę wycieczkę, sprawdźmy, czy firma, która organizuje nasz wyjazd, posiada odpowiedni wpis.

Tę kwestię również regulują przepisy, a konkretnie rozporządzenie. Zasada jest dość skomplikowana, ale mówiąc w skrócie, zależy od tego, dokąd się wybieramy, z jakiego środka transportu korzystamy (samolotu czarterowego, rejsowego, autokaru, dojazdu własnego), w jakim terminie i wysokości przyjmowane są zaliczki, kiedy następuje dopłata do całości ceny i jakie roczne obroty uzyskuje firma – wyjaśnia Jan Palasik.

W sytuacji, gdyby organizator ogłosił niewypłacalność, a pieniędzy z pierwszego filaru zabezpieczeń nie wystarczyłoby na zwrot dla wszystkich jego klientów, uruchomione zostaną środki z TFG. Stąd pewność, że turyści albo dostaną pieniądze w całości, albo będą mogli dokończyć pobyt, jeśli do niewypłacalności doszłoby w czasie ich wyjazdu – wyjaśnia Jan Palasik.

Zasada druga: Przeanalizuj umowę

Zasada trzecia: Przeczytaj warunki uczestnictwa

Zasada czwarta: Wykup ubezpieczenie

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji funkcjonuje w turystyce zorganizowanej od bardzo dawna, w pandemii zyskało mocniej na znaczeniu. Dzięki niemu, jeśli przydarzy się nam coś nieprzewidzianego, jak choroba wywołana zakażeniem koronawirusem, ale też zaostrzenie innej choroby przewlekłej, czy zupełnie odmienna, losowa sytuacja, na przykład dostaniemy pracę, którą mamy rozpocząć w momencie trwania urlopu, i w związku z tym zrezygnujemy z podróży, ubezpieczyciel zwróci nam całość lub część wpłaconych środków – wszystko zależy od rodzaju polisy. Możemy kupić zarówno taką gwarantującą 100 proc. zwrotu, lub niepełną, np. 80 proc. Ta ostatnia wersja będzie nieco tańsza, lecz warto wybrać wariant jaki da nam odpowiednie poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl.

Zasada piąta: Skorzystaj z doświadczenia agenta turystycznego

Podróże zorganizowane to najbezpieczniejsza forma wypoczynku pod warunkiem, że korzysta się z usług legalnie działających biur podróży. Ale skąd niezaznajomiony z realiami branży turysta ma mieć pewność, że może zaufać firmie, której powierza realizację swoich marzeń? Podpowiadamy, co i gdzie należy sprawdzić oraz na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy i wpłatą zaliczki.W Polsce, działalność organizatorów turystyki jest regulowana przepisami zawartymi w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.Jak uzyskuje się wspomniany wpis ? Przede wszystkim trzeba działać zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, po drugie wykupić zabezpieczenie na rzecz klientów na wypadek ogłoszenia niewypłacalności . Dzięki temu nawet jeśli firma wpadnie w problemy finansowe, turyści nie stracą pieniędzy wpłaconych na wycieczkę. Owo zabezpieczenie najczęściej przyjmuje formę gwarancji ubezpieczeniowej, a potwierdzenie jej zawarcia można sprawdzić zarówno we wspomnianej ewidencji, jak i na stronach internetowych organizatorów turystyki.Skąd mamy wiedzieć, że zabezpieczenie jest wystarczające do pokrycia ewentualnych roszczeń?W Polsce obowiązuje podwójny system zabezpieczeń finansowych – drugim filarem jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Za każdego klienta podróżującego w ramach wyjazdu zorganizowanego firma będąca organizatorem odprowadza składkę. I znów jej wartość jest uzależniona od kierunku wyjazdu, rodzaju transportu i innych zmiennych opisanych w regulacjach prawnych.To, czy organizator odprowadza składkę na TFG, można bardzo łatwo sprawdzić na umowie, którą podpisujemy, zamawiając wyjazd. Wysokość wpłaty będzie wskazana wśród składowych ceny - pamiętajmy, że musi być odprowadzona za każdego uczestnika. Pojawi się tam jeszcze jeden punkt – składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. To nowe narzędzie, które powstało w momencie wybuchu pandemii koronawirusa. W sytuacji, gdyby doszło do kryzysu na taką skalę jak obecna pandemia, a biuro podróży miałoby problem z pozyskaniem pieniędzy na zwroty klientom ich wpłat za wycieczki, których nie może zrealizować, będzie mogło zaciągnąć pożyczkę w TFP na ten cel. W ten sposób polski klient zabezpieczony jest w trójnasób. To jeden z najlepszych systemów ochrony podróżnych w Europie.Warunki uczestnictwa to najczęściej jeden z elementów składowych umowy, jaką podpisuje klient wyjeżdżający z legalnie działającym biurem podróży. Znajdziemy tam informacje o zasadach wpłat czy rezygnacji z wyjazdu.Pamiętajmy, że jako klienci zawsze mamy prawo odstąpić od umowy , co nie oznacza, że nie możemy zostać obciążeni kosztami wynikającymi z tego tytułu. Jak wysokimi, zależy od wydatków, jakie poniosło biuro w związku z przygotowaniem podróży lub właśnie zapisów w umowie, najczęściej znajdujących się właśnie w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.Tak zwane koszty rezygnacji mają na celu pokrycie wpłat wniesionych już przez organizatora w związku z zamówieniem usług, np. w liniach lotniczych, hotelach czy u innych usługodawców, których nie można już anulować bezkosztowo.Na szczęście istnieje sposób na zabezpieczenie się przed kosztami rezygnacji z wyjazdu – wystarczy wykupić odpowiednie ubezpieczenie.Kupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, pamiętajmy, by wybrać też odpowiednie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności, choćby właśnie o wspomniane choroby przewlekłe czy zachorowanie na covid-19 i/lub kwarantannę.Proces wyboru i zakupu wycieczki powinien być już przyjemnością, dlatego najlepiej skorzystać przy tym z usług profesjonalnego agenta turystycznego, który oferuje wyjazdy organizowane przez legalnie działające biura podróży, doradzi, jaki rodzaj polisy ubezpieczeniowej wykupić oraz dysponuje szerokim wyborem oferty.