Pożary w Grecji, czyli o ochronie konsumentów dotkniętych sytuacją kryzysową

W związku z pożarami w Grecji, na Sycylii i w Chorwacji, które zagrażają także bezpieczeństwu turystów, Forum Konsumentów zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność touroperatorów w tej sytuacji oraz na przysługujące konsumentom prawa.

prawo do informacji o aktualnej sytuacji w miejscu docelowej podróży,

prawo do możliwości zmiany planów turystycznych lub odwołania podróży w razie wystąpienia znaczącego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa,

prawo do zwrotu kosztów podróży lub zapewnienia alternatywnych rozwiązań, jeśli podróż zostaje odwołana z powodu kryzysu spowodowanego, np. siłą wyższą.

Sytuacje kryzysowe jak obserwowane aktualnie związane z pożarami w miejscach docelowych to duże "sprawdzam" dla touroperatorów, ale też dla konsumentów. W takich sytuacjach konsumenci mogą najlepiej zweryfikować jakość świadczonej im usługi pod kątem przestrzegania prawa- zapisów umowy, ale także podejścia do klienta. Próba omijania praw konsumenta czy też brak oczekiwanej komunikacji to przykłady, które mogą skutecznie osłabić wizerunek danej firmy. Konsumenci natomiast powinni mieć świadomość przysługujących im praw i skutecznie z nich korzystać pamiętając o wpływie jaki mogą wywierać na jakość świadczonych usług w myśl zasady "my wallet is my vote” – podkreśla Agnieszka Plencler, Prezeska Forum Konsumentów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Pożary są zagrożeniem także dla turystów Forum Konsumentów podkreśla, że w tego typu sytuacjach kryzysowych, kluczową rolę odgrywają touroperatorzy, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej organizacji podróży dla swoich klientów.

Podstawa prawna:

sami zrezygnowali z zaplanowanego wyjazdu

biuro podróży odwołało wykupioną wycieczkę

WAŻNE! Zgodnie z art. 47 ust. 4 zd. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych istnieje jednak jeden warunek – przedmiotowe zagrożenie musi występować w czasie i w miejscu, do którego konsument miał się udać lub w najbliższej okolicy tego miejsca. Jest to niekorzystne z perspektywy konsumenta, bowiem nie zostało ustawowo doprecyzowane, co oznacza sformułowanie „najbliższa okolica”, wobec czego podlega ono dowolnej interpretacji przez danego touroperatora.

2. Konsumenci, którzy wylecieli z kraju i na miejscu docelowym stanęli w sytuacji kryzysowej

Forum Konsumentów zwraca uwagę na fakt przysługujących konsumentom praw, które powinni egzekwować:Ostatnie pożary, które nawiedziły regiony Grecji (i nie tylko), są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa odwiedzających ten region turystów. Forum Konsumentów podkreśla, że w tego typu sytuacjach kryzysowych, kluczową rolę odgrywają touroperatorzy, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej organizacji podróży dla swoich klientów. Mają oni obowiązek świadczyć rzetelne informacje na temat aktualnej sytuacji w danym regionie, w którym organizowane są wycieczki.w których odstąpienie przez konsumenta od umowy z touroperatorem nie powinno wiązać się z dodatkowymi obciążaniami finansowymi.które są nadzwyczajne i niemożliwe do uniknięcia przez człowieka, m.in. są to zdarzenia związane z działaniami sił przyrody (m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi czy huragan) oraz zachowania ludzi i władzy państwowej (m.in. działania zbrojne czy blokady granic).Sytuacja dotyczy szczególnie 2 grup konsumentów:Konsument jako przyczynę odstąpienia powinien wskazać zmianę istotnych warunków umowy z przyczyn niezależnych od biura podróży. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone przez konsumenta w formie pisemnej.(tj. pełnej kwoty, bez potrącenia, kary umownej, itp.). Co istotne –Touroperator nie ma prawa dokonać wyboru za konsumenta.Ponadto touroperator powinien niezwłocznie poinformować konsumenta o konieczności zmiany istotnych warunków umowy, prawie do uczestniczenia w wycieczce zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie oraz prawie do żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.Jeśli umowa obejmuje transport do kraju, touroperator ma obowiązek zapewnić klientowi powrót niezwłocznie i bez obciążania dodatkowymi kosztami. Jeśli jednak powrót do kraju jest niemożliwy (np. odwołane są wszystkie dostępne loty), touroperator ma obowiązek ponieść koszty zakwaterowania konsumenta.