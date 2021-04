Zakupy online odzieży i obuwia: jakie skargi konsumentów?

Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w handlu spowodowały znaczny wzrost popularności zakupów online. Niektóre sklepy umożliwiły klientom także wyprzedaż ich szaf. Z jakimi problemami najczęściej spotykają się konsumenci kupujący odzież i obuwie w sieci?

Statystyki skarg

wady produktu,

niedostarczenia zakupionej rzeczy,

odstąpienia od umowy.

Nowe problemy wśród konsumentów



1. Obniżona wartość zwracanych towarów

Konsumenci coraz częściej kupują odzież i obuwie online Zwrotów powinniśmy dokonywać na zasadach określonych w regulaminie sklepu.

2. Problem ze zwrotem towaru – automatyzm sklepów

3. „Z drugiej ręki”

4. Aplikacje do wymiany i sprzedaży ubrań

5. Blokowanie konta

Masz, problem? Zgłoś go do ECK?

W 2020 roku Europejskie Centrum Konsumenckie (działające przy UOKIK) otrzymało około 500 transgranicznych skarg od konsumentów, którzy reklamowali zakupy odzieży i obuwia. Zgłoszenia głównie dotyczyły:Wraz z nowym rokiem ECK odnotowało znaczy wzrost zgłoszeń na branżę obuwniczo – odzieżową. W I kwartale odnotowaliśmy ok. 275 skarg i zapytań.Poza ww. problemami, pojawiają się nowe kategorie skarg. ECK opisuje na czym polega problem i wyjaśnia.Zgodnie z europejskimi przepisami, dokonując zakupu online, w większości przypadków możemy odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Europejskie Centrum Konsumenckie odnotowało skargi dotyczące odrzucenia przez sprzedawcę przyjęcia towaru.Po otrzymaniu zwrotu sklep internetowy informuje klienta, że nie dokona zwrotu ponieważ towar był używany. Sklep wysyła maila, w którym prosi o decyzję np. w ciągu 7 lub 14 dni, czy sklep ma odesłać towar, czy go zutylizować. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym czasie, sklep utylizuje towar.Konsumenci nie otrzymują zwrotu za towar , który odesłali w ramach odstąpienia od umowy. Sklepy coraz częściej akceptują zwroty wykonane ze pośrednictwem automatycznej procedury (generowania etykiety zwrotu). Jeżeli klient sklepu odsyła towar na własną rękę, sklep ma problem zidentyfikować paczkę.Usługa polega na tym, że konsument zgłasza chęć sprzedaży ubrań (nowych lub używanych). Konsultant sklepu wycenia je na podstawie zdjęć. Jak wynika z informacji przekazanych przez konsumentów, konsultanci (często podczas rozmowy telefonicznej) zapewniają, że po otrzymaniu ubrań ich wycena może być wyższa.W rzeczywistości jest jednak inaczej. Konsultanci po otrzymani ubrań przeprowadzają ostateczną wyceną, która najczęściej jest niekorzystna dla klienta. Ponadto, mogą odmówić przyjęcia ubrań.Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpływają skargi na aplikacje oferujące możliwość wymiany lub odsprzedaży ubrań. Jeżeli spór dotyczy dwóch osób fizycznych, ECK nie ma kompetencji do prowadzenia tego typu sporów.Cześć skarg kierowana jest jednak przeciwko właścicielowi aplikacji. Zgłoszenia najczęściej dotyczą niesprawiedliwego zdaniem konsumenta rozwiązania sporu pomiędzy użytkownikami, czy blokowania konta za złamanie regulaminu.Europejskie Centrum Konsumenckie odnotowuje coraz więcej skarg dotyczących blokowania przez sklep internetowy konta konsumenta. Przedsiębiorcy najczęściej argumentują to złamaniem regulaminu lub zbyt dużą ilością zwrotów.Jeżeli nie możesz dojść do porozumienia ze sprzedawcą zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, zgłoś się po pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.