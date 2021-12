3 zasady bezpiecznego zakupu prezentów świątecznych

Przedświąteczne zakupowe szaleństwo wkracza w decydującą fazę. Przedsiębiorcy szykują się na rekordowe zyski, a konsumenci dokładają wszelkich starań, by wybrane prezenty wywołały uśmiech na twarzach obdarowanych. Dlatego podczas dokonywania i odbioru zakupów warto pamiętać o trzech zasadach, dzięki którym zainwestowane pieniądze przyniosą wszystkim satysfakcję z prezentu - nawet, jeśli początkowo okaże się on nietrafiony.

1. Zwroty i wymiana zakupów stacjonarnych: tylko, gdy przewidziane przez sprzedawcę

Przepisy nie przewidują takich opcji, jeśli towar jest pełnowartościowy, a więc zgodny z umową i pozbawiony wad. Oczywiście przedsiębiorcy mogą taką praktykę prowadzić, mając wtedy jednak swobodę w ustalaniu zasad zwrotów i wymian. Dlatego podczas zakupu prezentów sprawdźmy warunki ewentualnego zwrotu, który na przykład może być uzależniony od przedstawienia paragonu i wymogu zwrotu pieniędzy wyłącznie na kartę podarunkową – wyjaśnia Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów „Aquila”.

Przedsiębiorca nie może się wtedy tłumaczyć tym, że np. pracownik źle nakleił lub zapomniał zdjąć cenę. Za wprowadzanie konsumentów w błąd co do ceny, Inspekcja Handlowe może nałożyć na sprzedawcę karę do 40 tys. zł – podkreśla Małgorzata Miś.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak bezpiecznie kupić prezent świąteczny? Zachowywanie dowodów zakupu oraz kontrola zgodności towaru bądź usługi z opisem zawartym w ofercie i umowie to podstawowe zabezpieczenia na wypadek, gdyby prezent okazał się nieodpowiedni bądź wadliwy.

2. Zakupy internetowe: 14 dni na zwrot, uwaga na uszkodzone paczki

Warto dodać, że konsument może odstąpić od umowy jeszcze zanim otrzyma przesyłkę. Wtedy jednak musi na swój koszt odesłać towar – zauważa Małgorzata Miś.

Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi należy zaś kierować do sprzedającego, bo to z nim konsument zawarł umowę i to on odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący otrzyma daną rzecz. Nawet więc, jeśli do uszkodzenia doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, odpowiedzialność wobec konsumenta ponosi sprzedający – wyjaśnia Małgorzata Miś.

3. Vouchery i karty podarunkowe: nie ma zwrotów, pilnuj terminu

Przedsiębiorcy oferują wiele możliwości wygodnego zakupu prezentów i dopasowywania ich do potrzeb obdarowanych. Zawierając transakcję warto zatem pamiętać zarówno o uprawnieniach, jakie mają w związku z tym konsumenci, jak i o obowiązkach czy ograniczeniach. Zachowywanie dowodów zakupu oraz kontrola zgodności towaru bądź usługi z opisem zawartym w ofercie i umowie to podstawowe zabezpieczenia na wypadek, gdyby prezent okazał się nieodpowiedni bądź wadliwy. Im bardziej odpowiedzialny i zorientowany w przepisach Święty Mikołaj, tym większa szansa, że uda mu się skutecznie uszczęśliwić grzecznych obdarowanych – podsumowuje z uśmiechem Małgorzata Miś.

