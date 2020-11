Jak nie dać się nabrać na promocje Black Friday?

Ostatni piątek listopada zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza nic innego, niż wielkie polowanie na promocje. Black Friday to już stały element tradycji zakupowej wielu Polaków. Obniżone ceny są niewątpliwie kuszące, ale warto pamiętać, że nie wszystkie oferty sprzedawców rzeczywiście są godne uwagi. Jak nie da się ponieść emocjom i wybrać rzeczywistą okazję, a nie sztucznie zaniżoną cenę? Oto kilka praktycznych wskazówek od UOKiK, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Ceneo.pl.

Sprawdź historię cen

Kliknij, aby powiekszyć fot. mangpor2004 - Fotolia.com Jak nie dać się oszukać na Black Friday? Gdy nie mamy 100% pewności co do wiarygodności sklepu, lepiej płacić kartą, ułatwi to odzyskanie pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak.

Ceneo.pl bezpłatnie udostępnia internautom wiele funkcji, które pozwolą im błyskawicznie sprawdzić ofertę polskich sklepów internetowych i znaleźć produkty w najlepszych cenach, u wiarygodnych sprzedawców oraz z ulubioną formą dostawy – wyjaśnia Dariusz Grabowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w Ceneo.pl.

Poznaj opinie klientów

Wiarygodność i jakość usług to indywidualna kwestia, więc za każdym razem przed zakupem warto spojrzeć na ilość oddanych opinii, liczbę negatywnych i pozytywnych komentarzy oraz ich treść. Warto zwrócić uwagę, czy sklep odpowiada na komentarze - oznacza to, że dba o jakość obsługi. Opinie i komentarze można szybko znaleźć na stronie sklepu w Ceneo.pl – doradza Anna Raby, Security Department Lead Ceneo.pl.



Formy płatności

Gdy nie mamy 100% pewności co do wiarygodności sklepu, lepiej płacić kartą, ułatwi to odzyskanie pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak. W przypadku, gdy konsument nie otrzymał towaru ani zwrotu środków, a płacił kartą, może odzyskać pieniądze dzięki tzw. procedurze chargeback. W tym celu musi złożyć reklamację do banku. Następnie dokumenty są przekazywane do odpowiedniego centrum rozliczeniowego, które kontaktuje się w tej sprawie ze sprzedawcą. Cała procedura przebiega bez konieczności czynnego udziału konsumenta. Jeśli żądanie klienta jest zasadne, otrzymuje zwrot wszystkich utraconych środków na konto – doradza Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.



Do czego masz prawo korzystając z promocji online?

Niewątpliwie należy do nich prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które upoważnia konsumenta do zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny, przy jednoczesnym zwrocie należytej kwoty. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić również koszty dostarczenia rzeczy do kwoty za najtańszy sposób dostarczenia, jaki oferuje. Możemy dokonać zwrotu w ciągu 14 dni. Co więcej, kupującemu przysługuje także prawo rękojmi za wady, które wynosi 2 lata od wydania rzeczy – podpowiada Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.



Na promocje Black Friday w tym roku polować będziemy w głównej mierze za pośrednictwem internetu, co jest związane z kolejnym już ograniczeniem funkcjonowania centrów handlowych. Zanim jednak damy się ponieść zakupowemu szaleństwu, ostudźmy nieco emocje. Wprawdzie Black Friday reklamowany jest przede wszystkim jako niepowtarzalna okazja do oszczędności, to w rzeczywistości mogą one okazać się zaledwie symboliczne. Tak było zresztą w zeszłym roku - analiza opracowana przez Deloitte we współpracy z Dealavo dowiodła, że średnia obniżka cen, jaką przy okazji zeszłorocznego Czarnego Piątku zaproponowały Polakom sklepy internetowe, sięgała nie obiecywanych 20, 30 czy nawet 50%, ale skromnych 4%.Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas akcji Black Friday?Często omawianym tematem jest tzw. żonglerka cenami, czyli sytuacja, w której ceny są podnoszone klika dni wcześniej, by tuż przed świętem zakupowym „atrakcyjnie” je obniżyć. Liderzy handlu internetowego, którzy zrzeszają większość sklepów online , wyznaczają nowe trendy technologiczne, aby zapobiec takim sytuacjom.I tak np. porównywarka Ceneo.pl umożliwia w swoim serwisie sprawdzenie historii cen dowolnego produktu na polskim rynku. Dzięki tej opcji klienci mogą zobaczyć na diagramie jak wyglądały ceny przedmiotu w perspektywie całego roku. Z tą pomocą, klientom łatwo ocenić, czy proponowana przez sklep zniżka jest atrakcyjna, czy sztucznie napompowana. Tuż pod diagramem pojawi się lista wszystkich sklepów sprzedających ten produkt, więc nie trzeba przeklikiwać dziesiątek innych stron w poszukiwaniu przedmiotu w najlepszej cenie.Często obawiamy się zakupów internetowych w nieznanych, małych sklepach. Właśnie takie sklepy zazwyczaj mają konkurencyjne ceny. Jak zweryfikować autentyczność danej witryny? Za wiarygodną opinię w sieci możemy uznać ocenę wystawioną wyłącznie przez klienta, który już dokonał zakupu w konkretnym sklepie. Jak wynika z analizy serwisu Ceneo.pl, małe sklepy są często dobrze oceniane przez internautów.W przypadku, gdy nie dokonujesz zakupu przez marketplace’y typu Ceneo.pl lub Allegro.pl, gdzie wiarygodność sklepów jest sprawdzana przez sztab specjalistów, warto zachować dodatkowe formy ostrożności:Zakupy przez Internet pod względem prawnym, mają też dodatkowe przywileje, które dają im przewagę nad zakupami w sklepach tradycyjnych: