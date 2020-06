Rowery dziecięce i foteliki rowerowe - czy są bezpieczne?

Czy dostępne na rynku rowery dziecięce i foteliki rowerowe są bezpieczne? Sprawdziła to Inspekcja Handlowa. Nieprawidłowości stwierdzono w co czwartym badanym produkcie. UOKiK przypomina, na co zwrócić uwagę wybierając rower i fotelik rowerowy dla dziecka.

Jak wybrać rower dla dziecka? Kupując rower, dobierz go odpowiednio do wieku dziecka.

Na co zwrócić uwagę wybierając rower i fotelik rowerowy dla dziecka? Sprawdź, czy na produkcie są oznaczenia i ostrzeżenia.

Zwróć uwagę na to, czy załączono instrukcje i informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania.

Na produkcie lub w instrukcji powinna znajdować się nazwa i adres producenta – wiesz wtedy, kto odpowiada za jego jakość i bezpieczeństwo.

Sprawdź, czy nie ma wystających śrubek, ostrych krawędzi, którymi dziecko mogłoby się skaleczyć.

Zwróć uwagę, czy rower ma pełną osłonę łańcucha.

Sprawdź, jak umocowane i regulowane jest siodełko – czy dziecko nie będzie mogło regulować go samodzielnie.

Kupując fotelik, zwróć uwagę, czy ma on dostateczne i stabilne mocowanie do roweru.

Sprawdź także, czy producent zadbał o bezpieczeństwo i stabilną pozycję dziecka w foteliku – czy sprzęt ma np. uprzęże, czy są osłony stóp i pasy ograniczające ruchy stóp.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

W III kwartale 2019 Inspekcja Handlowa skontrolowała 239 produktów (168 rowerów i 71 fotelików). W 63 z nich znaleziono nieprawidłowości (46 rowerów i 17 fotelików). Trzy lata wcześniej aż jedna trzecia sprawdzonych partii była wadliwa.14 produktów spośród tych z nieprawidłowościami (22 proc.) miało wady mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Były to między innymi: zastosowanie zacisków jako regulacji wysokości siodełka, co mogło powodować zbyt łatwą samodzielną regulację przez dziecko, wystające śruby czy ostre krawędzie w nakrętkach. Niektóre rowery nie posiadały również pełnej osłony łańcucha. Bywały również przypadki, gdy fotelik rowerowy miał niewystarczające mocowanie do roweru, w innym brakowało uprzęży utrzymującej dziecko w bezpiecznej pozycji czy osłon stóp dziecka. Inny fotelik inspektorzy przebadali w laboratorium – w trakcie tych badań od fotelika oddzieliły się pasy naramienne i pas krokowy.58 sprawdzonych produktów (24,26 proc.) było źle oznakowanych – najczęściej informacje w instrukcjach użytkowania były niepełne, w co czwartym produkcie zakwestionowanym z tego powodu brakowało oznaczeń bezpośrednio na wyrobie – w tym ostrzeżeń. W sześciu przypadkach nie było dołączonych żadnych instrukcji.Nieprawidłowości wystąpiły u 27 przedsiębiorców, czyli u prawie co trzeciego spośród skontrolowanych. Już w trakcie kontroli wielu z nich usunęło nieprawidłowości. Partie z wadami konstrukcyjnymi zostały wycofane ze sprzedaży.