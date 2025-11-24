Jak chronić seniorów przed nieuczciwymi sprzedawcami? Proste zasady bezpieczeństwa

Presja czasu, miły głos w telefonie i obietnica „ostatniej sztuki” – tak zaczyna się wiele historii, które kończą się kosztowną decyzją zakupową. Eksperci ostrzegają: nikt nie jest odporny na manipulację, ale wystarczy chwila refleksji i kilka prostych pytań, by powstrzymać oszustwo. Seniorzy oraz ich bliscy mają dziś do dyspozycji konkretne narzędzia ochrony przed oszustami, a branżowe standardy coraz mocniej oddzielają rzetelną sprzedaż od agresywnej manipulacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie techniki manipulacji najczęściej stosują nieuczciwi sprzedawcy wobec seniorów?

Na czym polega „moment STOP” i jak pomaga odzyskać kontrolę?

Jakie prawa przysługują konsumentom podczas zakupów poza lokalem i na odległość?

W jaki sposób rodzina i społeczność mogą realnie chronić seniorów przed nadużyciami?

Emocje jako narzędzie manipulacji: rozpoznaj „moment STOP”

Oszuści bazują na emocjach. Gdy rozmowa, pokaz czy telefon wywołują w nas silne emocje - euforię (‘okazja życia, tylko dziś!’) albo lęk (‘zaraz coś stracę’) - to sygnał, żeby zrobić krok w tył” - mówi ekspertka Monika Kosińska-Pyter.



Z badań Europejskiego Związku Konsumenckiego wynika, że 20% konsumentów padło ofiarą phishingu, w grupie 60+ to 22%, a wśród młodych do 18. roku życia 18%. To problem powszechny, a nie wstydliwa ‘wpadka’ seniora” - podkreśla.

„Nie dzisiaj, dziękuję”: prosta checklista, która gasi presję czasu

„Czy mogę się zastanowić do jutra?”

„Czy ta oferta będzie aktualna za tydzień?”

„Czy mogę pokazać ją rodzinie lub znajomym?”

„Czy mogę dostać ją na piśmie?”

Uczciwy sprzedawca nie będzie miał z tym problemu - często to zwiększa szansę sprzedaży. Jeśli ktoś naciska na decyzję ‘tu i teraz’, nie chce zostawić dokumentu oferty ani pozwolić zadzwonić do bliskich, zapala się czerwona lampka - akcentuje Kosińska-Pyter. Ekspertka rekomenduje też bezpieczną formułę rozmowy: Nie mogę teraz rozmawiać ani podpisywać, proszę o kontakt jutro. Uczciwy sprzedawca się zgodzi, nieuczciwy będzie naciskał - dodaje.

Wsparcie rodziny i sąsiadów: nie bądź sam na sam ze sprzedawcą

Warto zaprosić na spotkanie kogoś z rodziny, sąsiadkę czy przyjaciółkę po to, by czuć się bezpieczniej i mieć drugą parę oczu - mówi ekspertka. Wspomina też prawdziwy przypadek z przeszłości: Sprzedawcy energii wprowadzali ludzi w błąd, udając, że oferują tańszy prąd. Moja mama natychmiast zareagowała, ostrzegła sąsiadki i pomogła im wycofać się z umów. To pokazuje, jak ważna jest czujność i reakcja - relacjonuje Kosińska-Pyter.

Nie wolno się wstydzić. Jeśli daliśmy się oszukać, to nie jest nasza wina. Trzeba działać, zgłosić sprawę, porozmawiać, poszukać wsparcia. 20% Europejczyków traci pieniądze w wyniku oszustw. Nie jesteśmy sami - podkreśla ekspertka.

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że zostałeś oszukany?

Nie udawajmy, że nic się nie stało. To nie jest nasza wina, jesteśmy ofiarą - mówi Monika Kosińska-Pyter. Trzeba działać: skontaktować się z organizacją konsumencką, rzecznikiem konsumentów, a w razie potrzeby z policją. Każda reakcja ma znaczenie - dodaje.

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków informacyjnych - szczególnie poza lokalem przedsiębiorstwa (pokazy, prezentacje, door-to-door) oraz na odległość” wyjaśnia ekspert mec. Michał Chodkowski. Konsument dokonujący zakupna odległość lub poza lokalem ów musi dokładnie wiedzieć, co kupuje, za jaką cenę, na jakich warunkach i jakie ma prawa, w tym dotyczące skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy. Informacje muszą być przekazane jasno i w sposób dostosowany do kanału komunikacji, a w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa zawsze na trwałym nośniku - na papierze lub za zgodą konsumenta utrwalonych w inny sposób na przykład w dokumencie PDF - dodaje.

Standardy etyczne PSSB: zrozumienie, transparentność, uwzględnienie sytuacji seniora

W branży sprzedaży bezpośredniej przywiązujemy szczególną wagę do ochrony osób starszych - mówi mec. Chodkowski. Zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują zaufanie seniorów, sprzedając produkt wart kilkaset złotych lub mniej za kilka tysięcy, powołując się na rzekome wyjątkowe właściwości, których ten produkt w rzeczywistości nie ma. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym prowadzeniem sprzedaży, to po prostu celowe wprowadzanie w błąd - podkreśla.

Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB zobowiązuje członków organizacji i ich partnerów do przestrzegania wysokich standardów etycznych. Konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji, a sprzedawca ma obowiązek upewnić się, że klient rozumie, co kupuje. Kodeks nakazuje też uwzględniać szczególną sytuację konsumenta, w tym wynikającą z podeszłego wieku - wyjaśnia ekspert.

Gdzie najczęściej dochodzi do nieporozumień? Przykład z praktyki

Zdarza się, że seniorzy podpisują dokumenty, sądząc, że to jednorazowy wydatek, a faktycznie zawierają umowę zakupu na raty, w której spodziewany przez konsumenta wydatek w rzeczywistości stanowi kwotę jednej raty - mówi mec. Chodkowski.



Znam przypadek sprzed kilku lat, w którym konsumentka była przekonana, że kupuje urządzenie za 500 zł, a 500 zł okazało się kwotą miesięcznej raty na 12 miesięcy. Takie sytuacje pokazują, jak kluczowa jest transparentność i kontrola działań - dodaje. PSSB promuje uczciwe praktyki wśród swoich członków oraz współpracuje z instytucjami publicznymi, takimi jak UOKiK, by eliminować z rynku nieuczciwe praktyki - podkreśla.

Twoje prawa, twoje pieniądze, twoja decyzja

Seniorzy są dziś jedną z najbardziej aktywnych, ale też najbardziej narażonych grup konsumentów. Tak ważne jest, aby umieć rozpoznawać nieuczciwe praktyki - presję czasu, niejasne umowy czy obietnice ‘gratisów’. W PSSB podkreślamy, że uczciwa sprzedaż zaczyna się od rzetelnej informacji i poszanowania prawa konsumenta do spokojnej, przemyślanej decyzji. To również rola rodzin, by wspierać bliskich i reagować, gdy widzą zagrożenie. Edukacja i odpowiedzialność po obu stronach to najlepsza ochrona przed fałszywymi sprzedawcami - mówi Tomasz Muras, Dyrektor Generalny PSSB.

Mamy prawo się zatrzymać, odmówić, zapytać. Nasze pieniądze, nasza decyzja - to my jesteśmy panami sytuacji.

Prawo i kodeks branżowy wymagają pełnej, zrozumiałej informacji - to standard, a nie uprzejmość.

