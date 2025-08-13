Koniec ery "papierowych spółek" na Cyprze - co grozi polskim przedsiębiorcom

Cypr przestaje być bezpieczną przystanią dla "papierowych" spółek, które przez lata pozwalały polskim przedsiębiorcom działać w niemal pełnej anonimowości i z minimalnymi obowiązkami administracyjnymi. Zaostrzone przepisy, nowe wymogi transparentności oraz większa kontrola organów państwowych sprawiają, że coraz więcej podmiotów traci prawo do prowadzenia działalności. Najczęściej powodem wykreślenia z rejestru jest brak ustanowionego dyrektora - zaniedbanie, które z pozoru może wydawać się drobne, ale w realiach aktualnego prawa na Cyprze oznacza utratę spółki oraz ryzyko sankcji finansowych takich jak automatyczne przejęcie aktywów spółki przez Republikę Cypru.

Przeczytaj także: Nowe prawo holdingowe weszło w życie

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego liberalne podejście do zarządzania spółkami na Cyprze należy już do przeszłości.

Jakie zmiany w prawie i wymogi transparentności wpływają na polskich przedsiębiorców posiadających spółki cypryjskie.

Co jest najczęstszą przyczyną wykreślenia spółki z rejestru – i dlaczego brak dyrektora to poważny problem.

Jak dawny model „papierowych” spółek działał przed 2016 rokiem i dlaczego obecnie grozi właścicielom sankcjami.

Anatomia problemu – dlaczego spółki zostają wykreślone?

Prawna „czarna dziura" – co dzieje się z polskimi aktywami?

Praktyczne konsekwencje niepewności prawnej

Poszukiwanie rozwiązań – polska perspektywa prawna

Mechanizm „ratowania" majątku

Przywrócenie spółki na Cyprze

Dylematy praktyczne i strategiczne