mLegitymację posiada już 588 tysięcy emerytów i rencistów

Od początku roku emeryci i renciści z ZUS mogą posługiwać się mLegitymacją. Do tej pory pobrało ją 588 tysięcy świadczeniobiorców.

Najpierw aplikacja mObywatel, potem mLegitymacja

Aplikację możemy pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję „dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Już nie trzeba martwić się, że zapomnimy legitymacji i nie będziemy mogli skorzystać z przysługujących nam zniżek - dodaje rzeczniczka.

Już 588 tys. osób pobrało mLegitymację z ZUS.

mLegitymacja także dla osób, które wcześniej dostały tradycyjny, plastikowy dokument

Pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji mObywatel, a następnie po jej zainstalowaniu i zalogowaniu wyszukujemu dokument mlegitymacja – wyjaśnia.

Plastikowy dokument dla „nowych” emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymacje automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury lub renty od początku 2023 r. Nie trzeba składać wniosku czy też umawiać się na wizyty w celu wydania dokumentu. Elektroniczny dokument działa jak tradycyjny. Emeryt lub rencista poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do ulg, które mu przysługują.Elektroniczną wersję legitymacji można zainstalować na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.mLegitymacja w telefonie to duża wygodna. Dzięki niej emeryt lub rencista może szybko i bezpiecznie potwierdzić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także może korzystać z ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne.Elektroniczny dokument pobrać mogą nie tylko nowi świadczeniobiorcy, lecz również osoby, które 1 stycznia 2023 roku miały ważną legitymację plastikową. Sposób zainstalowania elektronicznej legitymacji jest taki sam, jak dla tych, którzy rentę czy emeryturę pobierają dopiero od tego roku.Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno plastikowej, jak i elektronicznej. Każda dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem ważności.