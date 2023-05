mLegitymacja w telefonach ponad 400 tys. emerytów i rencistów

Z udostępnionej przez ZUS z początkiem tego roku mLegitymacji korzysta już ponad 400 tys. emerytów i rencistów.

Przeczytaj także: W ZUS mLegitymacja emeryta i rencisty już dostępna

Prawie nikt nie wychodzi dzisiaj bez telefonu z domu a to oznacza, że elektroniczna legitymacja jest zawsze z naszym seniorem – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Z naszej legitymacji korzysta się tak samo jak z kart lojalnościowych w trakcie robienia zakupów dlatego seniorzy zostawiają plastik w domu w szufladzie – dodaje.

Nie trzeba składać żadnych wniosków ani tym bardziej do nas przychodzić. Wystarczy aktywować swoją legitymację w ściągniętej na telefon aplikacji mObywatel i korzystać z przysługujących seniorom ulg pokazując emerycką legitymację na ekranie telefonu – dodaje Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 400 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji Wystarczy aktywować swoją legitymację w ściągniętej na telefon aplikacji mObywatel i korzystać z przysługujących seniorom ulg pokazując emerycką legitymację na ekranie telefonu.

Przeczytaj także: Jest nowa legitymacja emeryta

Z elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja można korzystać po aktywowaniu jej w aplikacji mObywatel.Rzeczniczka wyjaśnia, że każdy nowy klient ZUS dostaje mLegitymację automatycznie, gdy tylko nabędzie prawo do emerytury lub renty.Jeśli wcześniej nie używaliśmy takiego cyfrowego portfela z dokumentami, to możemy aplikację pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście wskazać legitymacja emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć „Dowód osobisty”, a następnie dodać „Legitymację emeryta-rencisty”.mlegitymacja w telefonie jest bardzo wygodna. Dzięki zainstalowaniu jej na swoim urządzeniu świadczeniobiorca ZUS może w szybki i bezpieczny sposób potwierdzić, że jest emerytem lub rencistą, udowodnić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także może korzystać z ulg, które mu przysługują (np. zniżek do biletów). Pobrać ją mogą nie tylko nowi świadczeniobiorcy, lecz również osoby, które na dzień 1 stycznia 2023 roku miały ważną legitymację plastikową.Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.