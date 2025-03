Czym jest procedura "Know Your Customer"?

Zakupy online, bankowość internetowa i usługi cyfrowe stały się naszą codziennością. Jednak obarczone są ryzykiem, takim jak kradzież tożsamości czy oszustwa finansowe. Aby to ryzyko ograniczyć, firmy stosują procedury "Know Your Customer". Czym jest KYC i dlaczego jest stosowane? Co konsumenci powinni wiedzieć o swoich prawach związanych z weryfikacją tożsamości? Wyjaśniają to eksperci z ECK Polska.

Czym jest KYC i dlaczego jest stosowane?

Imię i nazwisko oraz adres pocztowy

Adres e-mail i numer telefonu

Adres IP i typ urządzenia (PC, smartfon, system operacyjny)

Dane karty płatniczej lub numer konta bankowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. MaxPolis - Fotolia.com Zasady weryfikacji tożsamości różnią się w krajach UE

Wymogi KYC różnią się w krajach UE:



Zasady weryfikacji tożsamości różnią się w ramach UE:

Polska: w większości wypadków przedsiębiorca w Polce może poprosić o okazanie oryginału dowodu, ale może zatrzymać jego kopię tylko za zgodą klienta.

w większości wypadków przedsiębiorca w Polce może poprosić o okazanie oryginału dowodu, ale może zatrzymać jego kopię tylko za zgodą klienta. Niemcy: konsumenci mogą zostać poproszeni o dowód tożsamości, ale muszą zostać poinformowani, że mogą ukryć nieistotne informacje (np. numer seryjny). Osoby inne niż właściciel dowodu tożsamości nie mogą przekazywać kopii osobom trzecim.

konsumenci mogą zostać poproszeni o dowód tożsamości, ale muszą zostać poinformowani, że mogą ukryć nieistotne informacje (np. numer seryjny). Osoby inne niż właściciel dowodu tożsamości nie mogą przekazywać kopii osobom trzecim. Francja: Przedsiębiorcy mogą poprosić o dowód tożsamości przy płatnościach kartą, ale konsumenci mogą odmówić.

Przedsiębiorcy mogą poprosić o dowód tożsamości przy płatnościach kartą, ale konsumenci mogą odmówić. Czechy: Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pozwalają na kopiowanie dokumentów tożsamości bez zgody konsumenta.

Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pozwalają na kopiowanie dokumentów tożsamości bez zgody konsumenta. Bułgaria: Zasadniczo przedsiębiorcy nie mogą żądać kopii dokumentów tożsamości, z wyjątkiem niektórych branż, takich jak bankowość czy hazard.

Zachowaj ostrożność w przypadku próśb o dowody tożsamości. Nie wszystkie firmy mają prawo żądać kopii dokumentów tożsamości.

Zapytaj, dlaczego Twoje dane są potrzebne.

Sprawdź swoje prawa na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Bądź świadomy automatycznego scoringu klientów.

Prawa konsumentów na mocy RODO

Rozwój sytuacji w Europie: Tożsamość cyfrowa i KYC

Podsumowanie: KYC musi równoważyć bezpieczeństwo i prawa konsumentów

KYC (ang. Know Your Customer) to proces weryfikacji tożsamości konsumenta przed dokonaniem transakcji online. Jest to powszechne w sektorze bankowym i finansowym, ale coraz częściej stosowane przez firmy e-commerce oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. Celem jest ocena, czy konsument jest „dobrym” klientem oraz zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom.Oprócz wykrywania oszustw, firmy stosują KYC także w celach marketingowych i segmentacji klientów. Na podstawie ich zachowań zakupowych niektórzy klienci mogą otrzymywać spersonalizowane oferty, podczas gdy inni mogą mieć zablokowany dostęp do niektórych metod płatności lub funkcjonalności. Konsumenci zgłaszali przypadki do ECC-Net, gdzie powtarzające się reklamacje lub zwroty prowadziły do zablokowania kont, często bez wyjaśnienia.Dane osobowe, które zazwyczaj zbierają przedsiębiorcy:Jeżeli konsumenci muszą dostarczyć kopię dokumentu tożsamości , mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do znakowania wodnego, aby nałożyć spersonalizowany tekst. Zaznaczenie kopii uwagą wskazującą cel (np. „Ta kopia jest tylko do weryfikacji mojego zamówienia nr… ze sprzedawcą…”) lub datą, aby dodać okres ważności, pomaga zapobiec nieautoryzowanemu użyciu danych osobowych.Europejskie Centrum Konsumentów w Polsce dodatkowo zaleca:Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) firmy muszą zapewnić, że zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, proporcjonalne i przejrzyste. Konsumenci mogą żądać dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych.W styczniu 2025 r. niderlandzki organ nadzorczy nałożył karę w wysokości 4,75 miliona euro na znany portal streamingowy za brak poinformowania klientów o tym, jak ich dane są wykorzystywane, udostępniane, przechowywane i chronione, zarówno w jego oświadczeniu o prywatności, jak i w odpowiedzi na bezpośrednie zapytania. W Polsce były ukarane takie firmy jak Vinted czy Santander Bank Polska S.A.Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, inicjatywa prowadzona przez Komisję Europejską, ma na celu zapewnienie obywatelom UE bezpiecznego i interoperacyjnego systemu identyfikacji cyfrowej w całej UE. Konsumenci mogą potwierdzać swoją tożsamość online i legalnie podpisywać umowy za pomocą portfela.W związku z tym, że portfel spowoduje, że transakcje online będą w przyszłości wygodniejsze, eliminując potrzebę przechowywania danych w wielu firmach, konsumenci oczekują również zachowania pełnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi i prawa do kwestionowania decyzji opartych na zautomatyzowanych ocenach. Jednocześnie muszą rozważyć, jakie informacje udostępniają, w jakim celu i komu. Nieodpowiednie zabezpieczenia mogą narazić ich na kradzież tożsamości i nieuprawnione wykorzystanie ich danych.Chociaż KYC może pomóc w zapobieganiu oszustwom, firmy muszą zapewnić, że zbieranie danych jest sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z przepisami RODO. Konsumenci powinni być zawsze informowani o tym, jak ich dane są wykorzystywane i mieć możliwość kwestionowania niesprawiedliwego scoringu lub ograniczeń.