Zmiany w Kodeksie Pracy w 2026 roku. Co oznaczają dla pracowników i pracodawców?

Rząd planuje duże zmiany w Kodeksie Pracy, które mają wejść w życie z początkiem 2026 roku. - Planowane, nowe przepisy zdecydowanie rozszerzą definicję stażu pracy, co przyniesie liczne korzyści pracownikom, w tym dłuższe urlopy i wyższe odprawy - komentuje Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

To ważna zmiana, szczególnie dla osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”. Dzięki temu rozwiązaniu, wielu pracowników zyska możliwość skorzystania z dłuższych urlopów i wyższych świadczeń socjalnych – podkreśla eksperta ds. księgowości i płac.

prowadzenie działalności gospodarczej oraz okresy współpracy przy takiej działalności, jeśli opłacano składki na ubezpieczenia społeczne,

prowadzenia pozarolniczej działalności, jeśli opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe,

praca na umowach zlecenie, umowach agencyjnych, pod warunkiem opłacania składek emerytalnych i rentowych,

okresy pracy na podstawie umów uaktywniających dla niań opiekujących się dziećmi.

Dłuższe urlopy i wyższe świadczenia

Dzięki nowym regulacjom, więcej osób będzie mogło szybciej osiągnąć ten próg, ponieważ do stażu pracy będą wliczane dodatkowe okresy zatrudnienia – wyjaśnia Beata Tęgowska z Systim. – Dla wielu pracowników oznacza to możliwość szybszego skorzystania z wydłużonego urlopu oraz wyższe odprawy przy zakończeniu zatrudnienia. Pracodawcy z kolei będą musieli dostosować swoje systemy kadrowe, aby uwzględnić nowe przepisy – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Weissblick - Fotolia.com Jakie zmiany w Kodeksie pracy w 2026 roku? Nowe przepisy rozszerzą definicję stażu pracy, co przyniesie pracownikom dłuższe urlopy i wyższe odprawy.

Wyzwania dla pracodawców i ZUS

Nowe, rewolucyjne przepisy w Kodeksie Pracy będą też wyzwaniem dla pracodawców – zauważa eksperta. – Staną przed koniecznością aktualizacji systemów kadrowo-płacowych oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających staż pracy. W tej kwestii niezbędna będzie współpraca z ZUS, po którego stronie znajdzie się wydawanie zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia i opłacania składek – wyjaśnia.

– Proces ten będzie wymagał od pracodawców większej elastyczności i gotowości do obsługi zwiększonej liczby dokumentów. Kluczowym narzędziem mogą okazać się tutaj nowoczesne systemy księgowe, które znacząco usprawnią zarządzanie tym procesem – ocenia Beata Tęgowska z Systim.pl

Nowe regulacje pozwolą przede wszystkim na doliczenie do stażu pracy okresów przepracowanych na umowach zlecenie oraz prowadzenia działalności gospodarczej.Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy będą zaliczane m.in.:Obecnie pracownik na etacie ma prawo do 20 dni urlopu rocznie. Jeśli jednak posiada co najmniej 10-letni staż pracy, liczba dni urlopowych wzrasta do 26.Jak podkreśla ekspertka, nowe przepisy to krok w kierunku bardziej sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia. W jej opinii pracodawcy powinni jak najszybciej rozpocząć przygotowania, aby sprostać nowym wymaganiom prawnym.