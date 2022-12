3 porady, jak bezpiecznie kupować prezenty świąteczne

Został już tylko tydzień do świąt. Mamy więc coraz mniej czasu na kupno świątecznych prezentów. W pośpiechu łatwo o nietrafiony zakup. Dlatego UOKiK przypomina, jak wybrać bezpieczną zabawkę dla dziecka, o czym pamiętać kupując kartę podarunkową i jakie mamy prawa, chcąc zwrócić zakupiony produkt.

Po pierwsze – bezpieczeństwo

Do końca 3 kwartału 2022 roku funkcjonariusze KAS nie dopuścili do obrotu ok. 40 milionów sztuk towarów - podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, tak jak ich pomysły na zabawę. Dlatego przy wyborze prezentów – szczególnie dla najmłodszych – bądźmy ostrożni i wybierajmy zabawki, co do których jakości mamy pewność – tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Zależy nam, aby zabawki, które Mikołaj przyniesie maluchom, były bezpieczne, dlatego weryfikujemy je wspólnie ze Służbą Celno-Skarbową, jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek. W tym roku ponad połowa modeli miała nieprawidłowości. Zachęcam do zapoznania się z wynikami kontroli – dodaje Prezes Urzędu.

typu slime – tzw. gluty, będące lepkimi i ciągnącymi się substancjami,

dźwiękowe – czyli gitary, dzwoneczki, pianinka, dzwonki i piszczące zabawki,

pociskowe – czyli pistolety na naboje piankowe, pistoleciki i kusze.

nieprawidłowa dokumentacja,

przekroczone bezpieczne ilości boru – (substancji chemicznej odpowiedzialnej za lepkość w zabawkach typu slime),

były za głośne (dopuszczalny poziom hałasu to 110 decybeli),

wadliwa konstrukcja (ostre krawędzie i małe elementy, które dziecko może połknąć).

Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu zabawek, które stwarzają poważne zagrożenie dla dzieci. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w szczególności tych najmłodszych to ważne, pozafiskalne zadanie Krajowej Administracji Skarbowej i obszar stałej współpracy pomiędzy KAS, UOKiK i Inspekcji Handlowej – podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Po drugie – rozsądne zakupy

jaki jest jej termin ważności,

jakie zakupy umożliwia,

czy jest jednorazowego czy wielokrotnego użytku,

czy można skorzystać z niej stacjonarnie czy internetowo,

czy umożliwia zakupy tylko u jednego sprzedawcy czy u kilku,

czy trzeba zarejestrować ją przed zakupami.

Pamiętaj: datę ważności określa sprzedawca. Informacja o niej musi być wyraźna, jasna i zrozumiała. Niektórych kart można użyć tylko stacjonarnie, inne – tylko online. Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu, który umożliwia zakupy tylko przez internet – weź to pod uwagę.

Po trzecie – Twoje prawa

UWAGA! Istnieją wyjątki od tej reguły – produkty, których nie możesz odesłać. Są to m.in. produkty spersonalizowane. Wybierając t-shirt ze swoim zdjęciem lub biżuterię z inicjałami - zwróć uwagę na to, czy są w rozmiarze obdarowywanego.

Zachęcamy do rozsądnych zakupów. Kupujmy tyle, ile faktycznie potrzebujemy i wybierajmy mądrze. Sam fakt obdarowywania bliskich z pewnością przyniesie im mnóstwo radości, jednak przemyślmy to, co przyda im się najbardziej. Nietrafione prezenty tylko obciążą środowisko, a takich, które są spersonalizowane – nie będzie można zwrócić – mówi Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje nadzór nad rynkiem i wraz z Inspekcją Handlową dba o to, by do konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty. Współpracuje również z Krajową Administracją Skarbową – która ujawnia i zatrzymuje już na granicy towary stanowiące zagrożenie i takie, które nie spełniają wymagań.UOKiK sprawdził 41 modeli zabawek, co stanowi ponad 34,4 tys. produktów. W ponad połowie modeli znaleziono nieprawidłowości.Sprawdzane były zabawki:Najczęstsze odstępstwa w skontrolowanych zabawkach:Ponad 80 proc. zbadanych slime’ów okazało się toksycznych. Wykryto przekroczoną zawartość boru – w jednym modelu nawet sześciokrotnie. Przekroczenie bezpiecznej dawki tego związku chemicznego może wywołać nudności i wymioty, skurcze mięśni, pobudzenie, a w skrajnych przypadkach zaburzenia układu nerwowego.W okresie od stycznia do listopada 2022 roku KAS skontrolowała łącznie 551 tys. sztuk zabawek, z czego ponad 523 tys. czyli ok. 94 proc. nie spełniało wymagań (w tym formalnych).W okresie przedświątecznym stajemy przed trudnym dylematem, jakim prezentem uszczęśliwić bliską osobę. Często poszukując bezpiecznego rozwiązania, decydujemy się na zakup karty podarunkowej. Zastanów się, dla kogo kupujesz kartę i dokładnie przeczytaj regulamin. Sprawdź, jak można skorzystać z karty:- produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu. Musisz posiadać dowód zakupu, np. potwierdzenie transakcji lub elektroniczną fakturę. Powiadom sprzedawcę i dokonaj zwrotu zgodnie z jego instrukcją.- upewnij się przed zakupem, czy sklep umożliwia odstąpienie od umowy, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Zwrot produktu zależy od dobrej woli sprzedawcy – to on ustala zasady. Może np. oferować wyłącznie wymianę lub zwrot środków na kartę podarunkową.