Błędy w dokumentacji przetargowej kosztują miliony. Jak skutecznie przygotować inwestycję publiczną?

Rosnące koszty inwestycji i presja na efektywne wydatkowanie środków publicznych sprawiają, że sukces projektów użyteczności publicznej zależy przede wszystkim od strategicznego planowania na etapie przedinwestycyjnym. Odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia, realistyczny budżet oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi mogą zadecydować o powodzeniu całej inwestycji. Eksperci kancelarii LEGALLY.SMART wyjaśniają, jak unikać błędów i optymalizować proces projektowania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego etap przedinwestycyjny jest kluczowy dla sukcesu projektów użyteczności publicznej i jakie błędy najczęściej popełniają zamawiający.

Jak dialog konkurencyjny i konsultacje rynkowe pomagają doprecyzować wymagania techniczne i uniknąć problemów na etapie realizacji.

Jak metodyka BIM wspiera cyfrowe zarządzanie inwestycją, kontrolę kosztów i jakości na każdym etapie projektu.

Dlaczego uwzględnienie kosztów cyklu życia obiektu pozwala uniknąć pozornych oszczędności, które generują wysokie koszty eksploatacyjne.

Jak kryteria jakościowe i doświadczenie projektanta wpływają na racjonalność ekonomiczną i trwałość inwestycji.

Etap przedinwestycyjny decyduje o powodzeniu całego projektu

Konsultacje rynkowe i dialog konkurencyjny jako narzędzia ograniczania ryzyk

Koszt budowy to tylko część wydatków. Kluczowe znaczenie ma cały cykl życia obiektu

BIM i cyfrowe zarządzanie inwestycją – narzędzie kontroli kosztów i jakości

Kryteria jakościowe i doświadczenie projektanta jako gwarancja powodzenia inwestycji

Doświadczenia rynku pokazują, że najpoważniejsze problemy inwestycyjne mają swoje źródło nie w trakcie budowy, lecz znacznie wcześniej - na etapie przygotowania założeń inwestycji i dokumentacji przetargowej. Kluczowe znaczenie ma jakość analiz potrzeb, opis przedmiotu zamówienia oraz prawidłowe określenie wymagań funkcjonalnych i technicznych.- wskazuje mec. Michał Liżewski, partner w LEGALLY.SMART, specjalista ds. zamówień publicznych.Kluczowym elementem jest również realistyczne oszacowanie wartości zamówienia. Kosztorys inwestorski powinien uwzględniać nie tylko aktualne ceny robót i materiałów, ale także ryzyka rynkowe, takie jak zmienność cen czy dostępność wykonawców.Coraz większego znaczenia nabiera dialog z rynkiem jeszcze przed ogłoszeniem postępowania. Wstępne konsultacje rynkowe pozwalają zweryfikować wykonalność inwestycji, dostępność technologii oraz poziom kosztów.- wskazuje mec. Jakub Kot, Head of Projects & Infrastructure w LEGALLY.SMART.Jak podkreślają eksperci, takie podejście ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów wymagających specjalistycznych technologii, takich jak szpitale, baseny czy obiekty sportowe.Jednym z najważniejszych trendów w zamówieniach publicznych jest odejście od koncentracji wyłącznie na koszcie budowy na rzecz uwzględniania całkowitych kosztów użytkowania obiektu.Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych rachunek kosztów cyklu życia może obejmować nie tylko koszty nabycia, ale również użytkowania, utrzymania, modernizacji, a nawet rozbiórki obiektu.- wskazuje mec. Liżewski.Coraz większą rolę w projektowaniu inwestycji publicznych odgrywa metodyka BIM (Building Information Modeling), która umożliwia cyfrowe modelowanie obiektu i zarządzanie informacją o nim w całym cyklu życia inwestycji. BIM pozwala zamawiającym lepiej przygotować inwestycję, określić wymagania informacyjne oraz kontrolować jakość i zgodność realizacji projektu z założeniami.– wskazuje mec. Jakub Kot.Prawo zamówień publicznych wprost przewiduje możliwość wyboru oferty na podstawie najlepszego stosunku jakości do ceny lub kosztu, a nie wyłącznie najniższej ceny.- wskazuje Jakub Kot.- podsumowuje Michał Liżewski.