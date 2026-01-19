Zmiany w stażu pracy a dane osobowe pracownika. Jakich informacji może żądać pracodawca?

Zmiany w zasadach ustalania stażu pracy oznaczają, że pracodawcy będą częściej potrzebować informacji o wcześniejszej aktywności zawodowej pracowników. Nie daje to jednak pracodawcy prawa do wymagania od pracownika podania dowolnej informacji. Pracodawca może żądać jedynie potwierdzenia okresu pracy/działalności, a nie kopii umów, stawek wynagrodzeń czy szczegółów rozliczeń. Jakie informacje pracodawca może przetwarzać zgodnie z RODO i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?

Przeczytaj także: Na co w praktyce przełożą się zmiany w stażu pracy od 2026 roku?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w zasadach ustalania stażu pracy wpływają na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

Jakie dane pracodawca może żądać od pracownika w kontekście nowych regulacji dotyczących stażu pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Jakie ryzyka wiążą się z nadmiernym przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Jaką rolę odgrywa Inspektor Ochrony Danych w zapewnieniu zgodności z przepisami RODO.

Zmiany w liczeniu stażu pracy oznaczają, że pracodawcy będą częściej sięgać po informacje o wcześniejszej aktywności zawodowej pracownika. I tu pojawia się pytanie: jakie dane rzeczywiście są niezbędne, a które wykraczają poza prawo – tłumaczy Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka i specjalistka ds. bezpieczeństwa informacji.

Staż pracy a zakres danych – nie wszystko wolno

Pracownik ma obowiązek udokumentować okresy, które chce zaliczyć do stażu pracy, ale nie oznacza to automatycznie zgody na ujawnianie wszystkich warunków współpracy z poprzednimi podmiotami. Wystarczające powinno być potwierdzenie okresu wykonywania pracy lub działalności – podkreśla Karolina Praszek-Gołębiewska.

Umowa o pracę, zlecenie, B2B – różne podstawy, te same zasady ochrony danych

Pracodawca nie ma prawa żądać kopii umów zlecenia, kontraktów B2B ani informacji o wynagrodzeniu osiąganym u innych podmiotów. Takie dane są nadmiarowe i nieproporcjonalne do celu, jakim jest ustalenie stażu pracy – wyjaśnia ekspertka ds. bezpieczeństwa informacji.

Kadry pod presją – rośnie ryzyko naruszeń danych

Każdy nowy proces kadrowy to potencjalne ryzyko naruszenia danych. Jeżeli dokumenty są przechowywane w formie papierowej, przesyłane e-mailem bez zabezpieczeń lub gromadzone „na zapas”, ryzyko wycieku znacząco rośnie – ostrzega Karolina Praszek-Gołębiewska.

Rola Inspektora Ochrony Danych – kluczowy element bezpieczeństwa informacji

Kwestie związane z pozyskiwaniem i weryfikacją danych na potrzeby ustalania stażu pracy powinny być konsultowane z inspektorem ochrony danych. Jego udział nie jest formalnością, lecz realnym wsparciem dla pracodawcy i istotnym elementem systemu bezpieczeństwa informacji w firmie – podkreśla Karolina Praszek-Gołębiewska.

Obowiązek informacyjny i odpowiedzialność pracodawcy

Dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia nie mogą być przetwarzane w nieskończoność. Po ustaleniu uprawnień pracowniczych powinny zostać ograniczone lub usunięte zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania – podkreśla ekspertka.