Przymusowy urlop między świętami a Nowym Rokiem - kiedy szef może narzucić termin wolnego?

Wielu pracodawców zastanawia się, czy mogą zobowiązać pracowników do wykorzystania urlopu w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Przepisy Kodeksu pracy przewidują pewne sytuacje, w których pracodawca może samodzielnie wskazać termin urlopu, jednak w większości przypadków decyzja ta należy do pracownika. Jak podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, granica między organizacją pracy a naruszeniem praw pracowniczych bywa bardzo cienka.

Z tego artykułu dowiesz się:

kiedy pracodawca może, a kiedy nie może narzucić pracownikom urlop między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem zgodnie z kodeksem pracy

jakie znaczenie mają plan urlopów, porozumienie z pracownikiem oraz przepisy dotyczące zaległego urlopu udzielanego najpóźniej do 30 września następnego roku

w jakich wyjątkowych sytuacjach, takich jak przestój, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy oraz dlaczego takie przypadki są w praktyce rzadkie

jakie alternatywy dla przymusowego urlopu – m.in. praca zdalna, dyżury i elastyczne godziny – pomagają firmom zorganizować pracę między świętami bez naruszania praw pracowników

Okres między 27 a 31 grudnia często bywa czasem mniejszego obciążenia pracą, dlatego wielu pracodawców rozważa wysłanie pracowników na przymusowy urlop wypoczynkowy. Tymczasem – zgodnie z art. 163 §1 kodeksu pracy –Jak zauważa ekspertka, pracodawca nie może swobodnie narzucić pracownikowi terminu urlopu tylko dlatego, że działalność firmy w tym czasie zwalnia tempo.– komentuje ekspertka.Wyjątki od tej zasady są jednak istotne., powołując się na art. 168 kodeksu pracy, zgodnie z którym zaległy urlop powinien być udzielony najpóźniej do 30 września następnego roku. W takim przypadkuNie oznacza to jednak, że zaległy urlop może być narzucony wyłącznie w okresie świąteczno-noworocznym — jest to jedynie jedna z opcji organizacyjnych.– podkreśla Beata Tęgowska.Warto również zaznaczyć, że, jeśli nie jest możliwe wykonywanie pracy – jednak taki przestój musi wynikać z obiektywnych przyczyn, a nie chęci porządkowania kalendarza urlopowego. W praktyce sytuacje takie występują rzadko.Ekspertka dodaje, że pracodawcy powinni pamiętać o alternatywach, takich jak praca zdalna, dyżury czy elastyczne godziny pracy, jeżeli chcą otrzymać minimalną obsadę bez naruszania praw pracowników.Możliwość narzucenia pracownikom wolnego między świętami a Nowym Rokiem jest ograniczona przepisami prawa pracy. Pracodawca może samodzielnie wskazać termin jedynie urlopu zaległego lub w wyjątkowych sytuacjach związanych z przestojem. Kluczowe jest respektowanie dialogu z pracownikami oraz prawidłowe planowanie pracy na koniec roku. Jak podsumowuje Beata Tęgowska,