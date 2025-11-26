Przymusowy urlop między świętami a Nowym Rokiem - kiedy szef może narzucić termin wolnego?
2025-11-26 00:03
Przymusowy urlop między świętami a Nowym Rokiem - kiedy szef może narzucić termin wolnego? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Przesunięcie urlopu wypoczynkowego a odwołane loty
Z tego artykułu dowiesz się:
- kiedy pracodawca może, a kiedy nie może narzucić pracownikom urlop między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem zgodnie z kodeksem pracy
- jakie znaczenie mają plan urlopów, porozumienie z pracownikiem oraz przepisy dotyczące zaległego urlopu udzielanego najpóźniej do 30 września następnego roku
- w jakich wyjątkowych sytuacjach, takich jak przestój, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy oraz dlaczego takie przypadki są w praktyce rzadkie
- jakie alternatywy dla przymusowego urlopu – m.in. praca zdalna, dyżury i elastyczne godziny – pomagają firmom zorganizować pracę między świętami bez naruszania praw pracowników
Okres między 27 a 31 grudnia często bywa czasem mniejszego obciążenia pracą, dlatego wielu pracodawców rozważa wysłanie pracowników na przymusowy urlop wypoczynkowy. Tymczasem – zgodnie z art. 163 §1 kodeksu pracy – urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów lub w porozumieniu z pracownikiem.
Jak zauważa ekspertka, pracodawca nie może swobodnie narzucić pracownikowi terminu urlopu tylko dlatego, że działalność firmy w tym czasie zwalnia tempo. - Takie działanie byłoby sprzeczne z przepisami, które chronią autonomię pracownika w zakresie decydowania o swoim wypoczynku – komentuje ekspertka.
Wyjątki od tej zasady są jednak istotne. Pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu zaległego, powołując się na art. 168 kodeksu pracy, zgodnie z którym zaległy urlop powinien być udzielony najpóźniej do 30 września następnego roku. W takim przypadku pracownik nie ma możliwości odmowy.
Nie oznacza to jednak, że zaległy urlop może być narzucony wyłącznie w okresie świąteczno-noworocznym — jest to jedynie jedna z opcji organizacyjnych. - W praktyce pracodawcy często próbują łączyć potrzeby organizacyjne z prawem pracownika, ale muszą pamiętać, że zaległy urlop to jedyny w pełni uzasadniony przypadek, w którym termin może wskazać wyłącznie pracodawca – podkreśla Beata Tęgowska.
Warto również zaznaczyć, że pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w trakcie tzw. przestoju, jeśli nie jest możliwe wykonywanie pracy – jednak taki przestój musi wynikać z obiektywnych przyczyn, a nie chęci porządkowania kalendarza urlopowego. W praktyce sytuacje takie występują rzadko.
Ekspertka dodaje, że pracodawcy powinni pamiętać o alternatywach, takich jak praca zdalna, dyżury czy elastyczne godziny pracy, jeżeli chcą otrzymać minimalną obsadę bez naruszania praw pracowników.
Możliwość narzucenia pracownikom wolnego między świętami a Nowym Rokiem jest ograniczona przepisami prawa pracy. Pracodawca może samodzielnie wskazać termin jedynie urlopu zaległego lub w wyjątkowych sytuacjach związanych z przestojem. Kluczowe jest respektowanie dialogu z pracownikami oraz prawidłowe planowanie pracy na koniec roku. Jak podsumowuje Beata Tęgowska, - Rzetelne przygotowanie harmonogramów i przestrzeganie przepisów pozwoli uniknąć konfliktów oraz stworzyć bardziej przewidywalne warunki zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Prawo
-
Przymusowy urlop między świętami a Nowym Rokiem - kiedy szef może narzucić termin wolnego?
-
Na co w praktyce przełożą się zmiany w stażu pracy od 2026 roku?
-
Czy polityka ATT Apple narusza prawo konkurencji na rynku reklamy? Sprawa pod lupą UOKiK
-
Cyfrowy paszport produktu: co zmieni DPP i kto musi przygotować się na niego najszybciej?