Temperatura w miejscu pracy pod kontrolą - nowe obowiązki pracodawców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozporządzeniem, którego celem jest uregulowanie przepisów w zakresie temperatur i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Proponowane zmiany omawiają eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przepisy określają obecnie maksymalną temperaturę pracy dla osób młodocianych. Nie mogą one wykonywać pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni i wilgotność względna powietrza przekracza 65%. Wyjątkowo traktowane są również kobiety w ciąży i karmiące piersią – podkreśla Marta Tomaszewska, specjalistka ds. BHP w CWS Workwear.

Jakie zmiany w zakresie temperatury w miejscu pracy? Nad rozporządzeniem, którego celem jest uregulowanie przepisów w zakresie temperatur i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pod znakiem zapytania była dotychczas maksymalna temperatura w miejscu pracy. Pracodawcy mogli radzić sobie na własną rękę wprowadzając częstsze przerwy, pracę zmianową czy kupując klimatyzatory i rolety do okien. Jednocześnie brak ściśle określonych przepisów budził wiele wątpliwości i zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oczekiwali zmian w tym obszarze. Tym bardziej, że praca w wysokich temperaturach może okazać się niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia pracownika – tłumaczy Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics.

Proponowane zmiany

Biorąc pod uwagę art. 23711a Kodeksu Pracy, z którego wynika, że pracodawca ma obowiązek konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania BHP, obecny zapis wydaje się bardziej adekwatny. Pracodawca, który powołał Komisję BHP i tak minimum raz na kwartał organizuje spotkania i omawia wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem. To tym samym odpowiednie miejsce, aby zaadresować i przedyskutować kwestie maksymalnych temperatur w firmie. Cykliczność spotkań Komisji BHP pozwoli również na monitorowanie, czy przyjęte rozwiązania są wystarczające. W przypadku poprzedniego rozporządzenia, w którym przewidywano konsultacje ze związkami zawodowymi, mogłoby to być znacznie utrudnione, ponieważ u jednego pracodawcy może funkcjonować kilka organizacji związkowych – twierdzi Anna Sikorska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy oraz Dyrektor HR w PW Krystian.

Chociaż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków zatrudnienia, dotychczas nie było precyzyjnych informacji na temat pracy w wysokich temperaturach. Kodeks pracy uwzględniał jedynie dozwoloną minimalną temperaturę w miejscu pracy, która wynosiła 14 stopni, a przy pracach lekkich i w biurze – 18 stopni.Pracodawców obowiązuje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca zobowiązany jest zapewnić napoje dla pracowników.Pierwszy projekt rozporządzenia resort pracy opublikował pod koniec 2024 roku. Od tego czasu dokument został zaktualizowany m.in. o usunięcie zaproponowanego wcześniej mierzenia tempa metabolizmu, które miało pomóc określać maksymalną temperaturę w miejscu pracy.Przedstawione w lutym br. nowe przepisy określają maksymalną temperaturę dla pracy w pomieszczeniu na 35 stopni Celsjusza oraz 32 stopnie na otwartej przestrzeni. W obu przypadkach nie dotyczy to sytuacji, w której względy technologiczne w danym miejscu nie pozwalają na obniżenie temperatury.W aktualizacji podstawą do określenia temperatury będzie wartość wydatku energetycznego pracownika dla wykonywanej przez niego pracy. Będzie to odpowiednio 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet. Takie rozwiązanie jest już praktykowane w innych przepisach BHP. Ustalono także nowy termin obowiązywania ustawy – od 1 stycznia 2026 roku.Wszelkie podejmowane działania pracodawca będzie konsultować z przedstawicielami pracowników (na przykład z komisją BHP) oraz uwzględniać opinię lekarza odpowiedzialnego za profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Poprzedni zapis mówił o konsultacji ze związkami zawodowymi.Rozporządzenie zakłada także wsparcie dla pracodawców w procesie wdrażania zmian. W załączniku, które będzie dołączone do projektu, znajdzie się przykładowy wykaz rozwiązań technicznych i organizacyjnych.