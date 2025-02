Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców z wyższymi karami za łamanie prawa pracy

Sejm na ostatnim posiedzeniu uchwalił ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. Niespodziewanie znalazła się w niej poprawka, która znacznie podwyższa kary za łamanie prawa pracy. Sposób jej wprowadzenia narusza standardy stanowienia prawa - uważa Konfederacja Lewiatan.

Sposób wprowadzenia zmiany w Kodeksie pracy to przykład zasadniczego naruszenia standardów stanowienia prawa. Posłowie na ostatnim etapie prac nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców wprowadzili poprawkę zmieniającą przepisy Kodeksu pracy, czyli podstawowej regulacji dotyczącej stosunków pracy w Polsce. Tymczasem uchwalona ustawa dotyczy tylko zasad zatrudniania cudzoziemców. Charakter Kodeksu pracy nakazuje nam większą powściągliwość w dokonywaniu zmian. Z tych względów w Sejmie funkcjonuje nadzwyczajna komisja ds. zmian w kodyfikacjach. Pominięto zupełnie fakt, iż podwyższenie wysokości kar w przypadku wykroczeń przeciwko prawom pracownika jest omawiane w ramach prac nad rządowym projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co istotne wspomniany projekt ustawy jest w konsultacjach społecznych – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Steven Jamroofer - Fotolia.com Sejm uchwalił ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom

Postulowaliśmy o doprecyzowanie, iż w przypadku części regulacji z wykroczeniem mielibyśmy do czynienia w przypadku rażącego naruszenia przepisów. Ponadto powinny one umożliwiać ukaranie rzeczywiście tych firm, które celowo niedopełniają obowiązków lub działają przez rażące niedbalstwo, a jednocześnie powinny pozwolić uniknąć karania tym, u których naruszenie obowiązku miało charakter incydentalny, było wynikiem sporadycznych błędów – dodaje Robert Lisicki.

Kwestia wykroczeń w Kodeksie pracy i wymiaru kar jest bardziej złożona. Trzeba zwrócić uwagę na sposób sformułowania obecnego katalogu wykroczeń.Podwyższona kara ma dotyczyć m.in. nieudzielenia pracownikowi w terminie, w postaci papierowej lub elektronicznej, odpowiedzi na jego wniosek.Zdaniem Lewiatana reformie wymiaru kar powinna towarzyszyć reforma systemu kontroli. Pracodawcy często zwracają uwagę, iż kontrole dotyczą wielokrotnie tych samy podmiotów, kiedy diagnozowane są niewielkie naruszenia, błędy. Nie możemy pomijać, iż przepisy prawa pracy stają się coraz bardziej złożone, co nie ułatwia ich stosowania przez pracodawców. Często błędy nie wynikają z ich złych intencji, a z niejasności przepisów prawa pracy.Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy przewidują m.in. podwyższenie kar dla pracodawców za brak wypłat wynagrodzenia w określonym terminie lub jego bezpodstawne obniżenie (od 3 tys. zł do 50 tys. zł).