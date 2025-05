Kolor jako znak towarowy, czyli jak barwa może chronić markę

W świecie brandingu kolor to coś więcej niż estetyka - to element tożsamości marki. Dla konsumenta charakterystyczny odcień może natychmiast przywołać konkretne skojarzenia z produktem, jakością czy stylem życia. Kolor jako znak towarowy to nie to samo co wzór przemysłowy - kolor może pełnić funkcję odróżniającą markę i być chroniony jako znak towarowy, o ile spełnia określone przesłanki. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na rejestrację koloru jako znaku towarowego, choć nie jest to ani proste, ani oczywiste.

Monopol na barwę?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy kolor może być znakiem towarowym? Kolor jako znak towarowy to nie to samo co wzór przemysłowy – kolor może pełnić funkcję odróżniającą markę i być chroniony jako znak towarowy, o ile spełnia określone przesłanki.

Rejestracja koloru w świetle polskiego prawa

Ochrona marki to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim zabezpieczenie przed utratą klientów, naśladownictwem oraz ryzykiem deprecjacji wartości firmy. Kolor, podobnie jak logo czy slogan, może być silnym wyróżnikiem – ale tylko wtedy, gdy jego ochrona zostanie właściwie zaplanowana. Warto mieć w tym zakresie wsparcie doświadczonego prawnika. - objaśnia Adwokat Anna Kobylińska, właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.

Kolor jako element strategii

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od innego. Przepis ten obejmuje również oznaczenia nietypowe – takie jak kolor, o ile spełniają tzw. przesłankę zdolności odróżniającej. Zabrzmi to teoretycznie? Spójrzmy na konkretne przykłady. Jedną z najbardziej znanych spraw była próba rejestracji koloru fioletowego (Pantone 2685C) przez firmę Cadbury dla czekolady Dairy Milk. Mimo że firma przez lata konsekwentnie stosowała ten odcień w komunikacji wizualnej, sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii odrzucił wniosek, uznając opis barwy za zbyt ogólny i niejednoznaczny. Problemem nie była sama idea ochrony koloru, lecz brak precyzji w zgłoszeniu. Z kolei firmie Louboutin udało się uzyskać ochronę charakterystycznej czerwieni podeszwy damskich szpilek. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-163/16 z 2018 r. uznał, że kolor – jeśli jest nierozerwalnie związany z marką i został jednoznacznie opisany – może korzystać z ochrony jako znak towarowy. Kluczowe było tu umiejscowienie koloru (podeszwa) i jego wyraźne odróżnienie w zgłoszeniu.Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego, skuteczna rejestracja koloru jako znaku towarowego wymaga spełnienia kilku istotnych warunków. Kolor musi być precyzyjnie określony (np. za pomocą wzornika Pantone), jednoznacznie kojarzony z marką (czyli posiadać tzw. wtórną zdolność odróżniającą) oraz konsekwentnie i intensywnie używany w obrocie gospodarczym. Co istotne, sama rejestracja nie zapewnia ochrony we wszystkich klasach towarowych. Każda klasa oznacza oddzielną procedurę i opłatę.Firmy, które chcą wyróżnić się na tle konkurencji, coraz częściej inwestują w ochronę niestandardowych oznaczeń. Rejestracja koloru to nie tylko gra o estetykę – to świadome budowanie przewagi konkurencyjnej i wartości marki.W dobie walki o uwagę klienta warto zadać sobie pytanie: czy Twoja marka już dziś nie posiada koloru, który zasługuje na ochronę?