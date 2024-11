Co nowe prawo komunikacji elektronicznej oznacza dla e-commerce?

Listopad 2024 przyniesie istotne zmiany w prawie komunikacji elektronicznej. Nowa ustawa, zwana PKE (Prawo Komunikacji Elektronicznej), wprowadza jednolite regulacje dotyczące komunikacji marketingowej i przesyłania informacji handlowych. Jak wpłynie to na właścicieli sklepów internetowych i marketerów e-commerce? Eksperci Shoper analizują najważniejsze aspekty nowych przepisów.

Choć RODO pozostaje bez zmian, od listopada wymogi dotyczące informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przechodzą do nowej ustawy — Prawa Komunikacji Elektronicznej. Dla właścicieli sklepów internetowych kluczowe będzie posiadanie własnej, zgodnej z przepisami, bazy kontaktów z odpowiednimi zgodami na komunikację marketingową. Co istotne, nowe przepisy obejmują również marketing w relacjach B2B,” — wyjaśnia Beata Zalewska, Inspektorka Ochrony Danych Osobowych w Shoper – Warto dokładnie przeanalizować zmiany i dostosować do nich swoje praktyki. - dodaje.

Czy właściciele sklepów internetowych odczują zmiany?

O czym powinni pamiętać właściciele, dyrektorzy i marketerzy e-commerce?

Weryfikacja istniejących zgód: Konieczne jest sprawdzenie, czy dotychczasowe zgody marketingowe spełniają wymogi nowej ustawy.

Dostosowanie dokumentacji: Aktualizacja regulaminów, polityk prywatności i klauzul informacyjnych może być niezbędna.

Przegląd procesów: Należy zweryfikować sposób zbierania zgód i mechanizmy ich wycofywania.

Uwaga na cold mailing i cold calling: Nowe przepisy mogą ograniczać te praktyki przy wykorzystaniu danych z publicznych rejestrów.

Właściciele sklepów internetowych powinni potraktować te zmiany jako okazję do uporządkowania swoich działań marketingowych. – radzi Edyta Pudłowska, Head of Marketing w Shoper – To dobry moment, aby zoptymalizować strategie komunikacji z klientami i zadbać o pełną zgodność z nowymi regulacjami. – dodaje.

Nowa ustawa, zwana PKE ( Prawo Komunikacji Elektronicznej ) zacznie obowiązywać od 10.11.2024 roku i ma między innymi uporządkować zasady postępowania, w szczególności związane z e-commerce i marketingiem elektronicznym, które aktualnie znajdują się również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nowe przepisy są istotne m.in. dlatego, że obejmują wymogi prawne dla działań marketingowych (tj. e-mail marketing, czy reklama internetowa wykorzystująca pliki cookies) oraz procesów zdalnej obsługi klienta.Artykuł 393 PKE wprowadza jedną zgodę marketingową, obejmującą zarówno przesyłanie informacji handlowych, jak i działania z zakresu marketingu bezpośredniego. To znacząca zmiana w porównaniu z dotychczasowym systemem, gdzie konieczne było pozyskiwanie oddzielnych zgód na różne formy komunikacji.Właściciele sklepów internetowych zyskają możliwość korzystania z jednolitej zgody marketingowej obejmującej różne kanały komunikacji, co uprości procesy marketingowe. Jednocześnie muszą być świadomi zaostrzonych kar - przesyłanie informacji handlowych bez zgody może skutkować karą do 3% rocznego przychodu lub 1 000 000 zł.PKE rozszerza zakres odbiorców objętych przepisami, obejmując nie tylko osoby fizyczne, ale wszystkich "abonentów lub użytkowników końcowych", w tym firmy. To ważna zmiana dla sklepów prowadzących sprzedaż B2B. Dodatkowo, nowe regulacje dotyczące plików cookies wymagają od właścicieli e-sklepów dostosowania stron internetowych i procesów zbierania danych.Każdy kto zarządza marketingiem w sklepie internetowym, powinien pamiętać o kilku istotnych czynnościach takich jak: