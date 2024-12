4 kroki dla przedsiębiorców i marketerów po wejściu w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i rosnącą potrzebą ochrony prywatności konsumentów, 10 listopada 2024 r. w życie weszła nowa Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE). Zastąpiła ona dotychczasowe przepisy z zakresu usług telekomunikacyjnych i świadczenia usług drogą elektroniczną, wprowadzając nowe regulacje dotyczące marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych.

Przeczytaj także: Co nowe prawo komunikacji elektronicznej oznacza dla e-commerce?

1. Sprawdź zgody na marketing i ich zgodność z nowym prawem

Dobrowolność i konkretność: Zgoda musi być wyrażona swobodnie i jasno określać cel oraz rodzaj komunikacji (np. zgoda na wysyłanie informacji handlowej na e-mail lub SMS).

Zgoda musi być wyrażona swobodnie i jasno określać cel oraz rodzaj komunikacji (np. zgoda na wysyłanie informacji handlowej na e-mail lub SMS). Jednoznaczność: Powinna być udzielona w sposób, który nie budzi wątpliwości co do jej zakresu.

Powinna być udzielona w sposób, który nie budzi wątpliwości co do jej zakresu. Przechowywanie danych: Dane osobowe mogą być przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Zaktualizuj treści zgód i klauzul informacyjnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Sprawdź zgody na marketing i ich zgodność z nowym prawem Każda firma wysyłająca informacje handlowe za pomocą e-maila, SMS-a lub innych kanałów elektronicznych musi upewnić się, że posiadane zgody klientów są aktualne i zgodne z prawem.

3. Uzyskaj dodatkowe zgody na automatyczne systemy wywołujące

Czym są automatyczne systemy wywołujące?

automatyczne e-maile promocyjne,

wiadomości SMS,

powiadomienia generowane przez urządzenia z technologią beacon lub Bluetooth.

4. Zadbaj o zgodność w planowaniu kampanii marketingowych

Jakie dane będziesz wykorzystywać? Czy są to dane osobowe (np. imię, nazwisko, e-mail)?

Czy posiadasz odpowiednie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych?

Jak zamierzasz przetwarzać dane – wewnętrznie czy z udziałem podwykonawców?

Czy dane są aktualne i przechowywane przez odpowiedni czas?

Podsumowanie

Jak dostosować działania marketingowe do nowych wymogów? OtoKażda firma wysyłająca informacje handlowe za pomocą e-maila, SMS-a lub innych kanałów elektronicznych musi upewnić się, że posiadane zgody klientów są aktualne i zgodne z prawem.Co sprawdzić w treści zgód?Zgody zebrane przed wejściem w życie PKE pozostają ważne, o ile spełniają wymogi zarówno PKE, jak i RODO.Jeśli w treściach zgód znajdują się odniesienia do uchylonych przepisów (np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego), należy je zmienić. Obecnie obowiązuje art. 398 PKE.Przykład nieaktualnej zgody:Rekomendacja:W treściach zgód można odwołać się do ogólnych zasad ochrony prywatności i przepisów PKE bez konieczności cytowania ustaw. Dzięki temu dokumenty będą bardziej przejrzyste i uniwersalne.Jeżeli korzystasz z automatycznych systemów wywołujących (np. generujących wiadomości e-mail lub SMS bez udziału człowieka), konieczne jest uzyskanie wyraźnej, uprzedniej zgody od użytkownika.To systemy, które bezpośrednio przesyłają komunikaty do użytkowników. Mogą to być:Brak zgody na korzystanie z takich systemów jest naruszeniem nowych przepisów.Każda kampania marketingowa musi być zgodna zarówno z PKE, jak i przepisami RODO. Przed jej uruchomieniem odpowiedz sobie na kilka kluczowych pytań:Warto również upewnić się, że polityka prywatności oraz umowy z partnerami biznesowymi są zgodne z nowymi przepisami.Nowe przepisy to nie tylko wyzwanie, ale także okazja do poprawy procesów marketingowych. Sprawdzając zgody, aktualizując dokumenty oraz planując działania w zgodzie z prawem, możesz nie tylko uniknąć potencjalnych kar, ale także budować zaufanie swoich klientów.Dostosowanie się do PKE nie tylko zwiększy transparentność działań, ale również może poprawić efektywność kampanii marketingowych, dzięki lepszej segmentacji odbiorców i zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.