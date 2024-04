Przewóz towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Decyzja o opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej spowodowała istotne zmiany w obszarze handlu i transportu. Branża przewozowa musiała stawić czoła nowym wyzwaniom i regulacjom. Wprowadzenie procedur celnych oraz wzmożenie kontroli granicznych to tylko niektóre z aspektów, które znacząco wpłynęły na funkcjonowanie dzisiejszego biznesu transportowego oraz efektywność procesów logistycznych.

Niestety, wielu przewoźników skłania się ku rezygnacji z transportu do Wielkiej Brytanii. Jest to spowodowane niepewnością oraz wzrostem kosztów i opóźnieniami. Tego rodzaju tendencję potwierdzają dane - liczba firm rezygnujących z transportu wzrosła o 30%. Z kolei dostępność kierowców spadła o 20% - mówi Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny z TC Kancelarii Prawnej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Depositphotos Jak Brexit wpłynął na przewozy do Wielkiej Brytanii? Przewoźnicy muszą mierzyć się z nowym poziomem obostrzeń. Mowa tu m.in. o konieczności posiadania numeru EORI (Economic Operator Registration and Identification), niezbędnego do przeprowadzania transakcji handlowych między Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej.

Wyzwania regulacyjne Brexitu

By ich uniknąć, wymagana jest akredytacja Border Force. Pozwala ona zmniejszyć mandat, jeśli przewoźnik wykaże, że zastosował się do procedur kontroli bezpieczeństwa wyznaczonych przez Border Force, czyli brytyjskie służby celne. Uzyskanie akredytacji wymaga wykazania, że przewoźnik wdrożył procedury kontrolne i przeszkolił kierowców w zakresie sposobów zapobiegania wejściu do pojazdu imigrantów lub innych osób nieuprawnionych. Border Force przeprowadza również kontrole zabezpieczenia pojazdów, a brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych – wyjaśnia ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Oprócz tego, w ramach londyńskiego programu Direct Vision Standard, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton muszą posiadać zezwolenie na wjazd na obszar aglomeracji londyńskiej. Należy również przestrzegać stref niskiej i ultra niskiej emisji (LEZ i ULEZ) w Londynie i jego bezpośrednich okolicach. Strefa LEZ obejmuje większość obszaru tzw. Greater London i obowiązuje przez cały rok, natomiast strefa ULEZ (działa cały rok za wyjątkiem Bożego Narodzenia) obecnie sięga do North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). Stanowi to kolejne, dodatkowe wyzwanie dla przewoźników – dodaje ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Zmiany w kabotażu i transporcie intermodalnym

Ograniczenia wprowadzono także w przypadku transportu intermodalnego – obecnie nie można wykonywać niektórych jego rodzajów. Przewoźnicy unijni nie są uprawnieni do wykonywania operacji transportu kombinowanego w Zjednoczonym Królestwie. Przewozy realizowane są wyłącznie w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Te zmiany wymuszają na przewoźnikach dostosowanie swoich operacji do nowych regulacji, co może wymagać przemyślenia i restrukturyzacji dotychczasowych planów działania – mówi Maciej Maroszyk z TC Kancelarii Prawnej.

Regulacje międzynarodowe i ich wpływ na przewozy

Kolejnym ważnym aspektem są implikacje nowych obostrzeń importowych po Brexicie, zwłaszcza w kontekście handlu towarami zwierzęcymi. Wprowadzenie nowych obostrzeń towarów pochodzenia zwierzęcego, jak również innych towarów objętych rozporządzeniem TOM (Trade and Marketing Standards) wpłynęło istotnie na procesy logistyczne oraz procedury celne. Dostosowanie działań firm przewozowych do nowych regulacji może prowadzić do dodatkowych kosztów i opóźnień w dostawach. Wobec tych zmian, kluczową rolę odgrywa ścisła współpraca między firmami przewozowymi a organami regulacyjnymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz płynność przewozów międzynarodowych – mówi ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości

Adaptacja przewoźników do nowych regulacji Brexitu jest niezbędna dla zachowania konkurencyjności i efektywności działania w nowych warunkach. A sugestie dotyczące dalszych działań dla branży w kontekście zmieniającego się otoczenia regulacyjnego obejmują m.in. kontynuację monitorowania zmian w przepisach, stawianie na nowoczesne rozwiązania logistyczne oraz stałe doskonalenie personelu w celu dostosowania się do nowych wymogów rynku brytyjskiego – podsumowuje Maciej Maroszyk z TC Kancelarii Prawnej.

