8 sposobów na ochronę przed kradzieżą towaru w czasie transportu

Ryzyko kradzieży i wyłudzeń stanowi poważne zagrożenie dla przewożonych ładunków. Przewoźnicy borykają się nie tylko z możliwością utraty towaru, lecz także z licznymi oszustwami ze strony nieuczciwych kontrahentów. Te negatywne zjawiska generują znaczne straty, co w efekcie wpływa na wynik finansowy. Kto powinien ponosić odpowiedzialność za ochronę towaru? Jak skutecznie zabezpieczyć ładunek przed kradzieżą i wyłudzeniami w trakcie transportu?

Sposób 1 – odpowiednie zabezpieczenia

Ważne jest również systematyczne sprawdzanie zabezpieczeń przed każdym wyjazdem oraz po postojach. Jest to ważne ze względu na ryzyko ich uszkodzenia podczas pierwszych prób dostania się do ładunku. W razie odnotowania nieprawidłowości, natychmiast zamontujmy nowe zabezpieczenia – mówi ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

Sposób 2 – monitoring GPS

Sposób 3 – przemyślany plan postojów

Sposób 4 – ubezpieczenie

Posiadanie ubezpieczenia korzystnie wpływa nie tylko na wizerunek firmy, ale i na poczucie bezpieczeństwa kierowców. Stanowi dowód profesjonalizmu oraz gwarantuje zaufanie klientów, eliminując obawy związane z ryzykiem, na przykład bankructwa firmy – wyjaśnia Beata Gądek.

Sposób 5 – dbałość o dokumentację

Solidna dokumentacja to klucz do rozwiązania ewentualnych konfliktów i zabezpieczenia interesów. Stanowi ona dowód potwierdzający straty lub niezgodność towaru z zamówieniem. Zwracajmy szczególną uwagę na dokumenty potwierdzające przejęcie podczas rozładunku. Są one istotne w przypadku ewentualnych roszczeń lub problemów z zapłatą za towar – mówi Beata Gądek, radczyni prawna TC Kancelarii Prawnej.

Sposób 6 – inwestycja w przeszkolenie kierowców

Skuteczne reagowanie, umiejętne szukanie pomocy czy minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji podczas transportu - nabyte podczas szkoleń umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - będą dla kierowców na wagę złota – dodaje ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

Sposób 7 – współpraca z organami ścigania

Unikajmy wszelkich starć, zarówno werbalnych, jak i fizycznych. W sytuacjach awaryjnych koncentrujmy się przede wszystkim na swoim bezpieczeństwie oraz wezwaniu odpowiednich służb – mówi Beata Gądek, radczyni prawna z TC Kancelarii Prawnej.

Sposób 8 – dobór kontrahentów

