Konsument na urlopie. Czy wiesz za co i komu płacisz?

Wynajem hulajnogi elektrycznej, powerbanków, rowerów, skuterów czy samochodów może wpędzić nas w finansowe kłopoty. UOKiK ostrzega, że zanim skorzystamy z tego rodzaju usług, powinniśmy dokładnie zapoznać się z zasadami ich świadczenia. Instalując aplikację mobilną, przeczytajmy regulamin i sprawdźmy, czy nie jest to subskrypcja. Upewnijmy się także, z jakim przedsiębiorcą zawieramy kontrakt, polskim czy zagranicznym, od kiedy działa na rynku, jakie ma opinie na forach internetowych.

Przeczytaj także: Zakupy online odzieży i obuwia: jakie skargi konsumentów?

Zanim skorzystamy z oferty określonej firmy, dokładnie zapoznajmy się ze wszystkimi warunkami umowy, czy są one dla nas jasne i zrozumiałe. Upewnijmy się też, ile i za co dokładnie płacimy. Warto wiedzieć, jak rozwiązać umowę i jakie są tego konsekwencje. Szczególnie zwróćmy uwagę, w jaki sposób będziemy płacić za usługę – jednorazowo czy cyklicznie. W tym drugim przypadku możemy, często nieświadomie, zgodzić się na subskrypcję, która może mocno obciążyć nasz budżet. Zwłaszcza podczas wypoczynku nie zawsze zachowujemy ostrożność i sprawdzamy, czy pozornie zwyczajna i chwilowa usługa nie okaże się długotrwałym zobowiązaniem finansowym – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Zanim wynajmiesz rower, przeczytaj regulamin Zanim skorzystamy z oferty określonej firmy, dokładnie zapoznajmy się ze wszystkimi warunkami umowy, czy są one dla nas jasne i zrozumiałe. Upewnijmy się też, ile i za co dokładnie płacimy.

Na co zwrócić uwagę?

wysokość opłat oraz zakres pakietów usług, z jakich korzystamy,

mechanizm, w jakim płaci się za usługi – szczególnie sprawdźmy, czy w regulaminie nie ma „zaszytej” subskrypcji, co oznacza, że opłatę uiszczamy nie za konkretne (jednorazowe) skorzystanie z usługi, ale płacimy codziennie (albo raz na tydzień/miesiąc) na zasadzie abonamentu,

metodę płatności - uważajmy, gdy płatność za usługę powiązana jest z podłączeniem kart kredytowych do systemu pośredniczącego w płatnościach poprzez podanie danych: numeru karty, daty ważności, numeru CVC/CCV,

zasady, na jakich możemy odstąpić od umowy (czytajmy umowy od końca, bo z reguły właśnie w ostatnich paragrafach znajdują się informacje na ten temat) i jakie koszty mogą się z tym wiązać,

sposób składania reklamacji, czy przedsiębiorca zapewnia obsługę klienta drogą telefoniczną, czy tylko przez aplikację lub e-mail.

popularnych urządzeń transportu osobistego tj. hulajnóg, rowerów elektrycznych, skuterów,

urządzeń elektronicznych, których z reguły nie zabieramy na wakacje, ale które są dostępne do wypożyczenia w miejscu naszego wypoczynku (np. powerbanki),

serwisów internetowych, w tym platform streamingowych,

wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowego czy rekreacyjnego w ośrodkach turystycznych,

wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowego czy rekreacyjnego w ośrodkach turystycznych, siłowni, solariów (w przypadku kiepskiej pogody) czy salonów fitness.

Gdzie po pomoc? Brak cennika – zgłoś to Inspekcji Handlowej.

Chcesz odstąpić od umowy; nieświadomie zdecydowałeś się na subskrypcję – pomoże ci rzecznik konsumentów w miejscu twojego zamieszkania.

Porady udzielane są również telefonicznie pod numerem: 801 440 220 oraz e-mailowo: porady@dlakonsumentow.pl.

Przeczytaj także: Prezes UOKiK nałożył na UNIQA 10 mln zł kary

UOKiK przypomina, że płacąc za produkt lub usługę, zawierasz umowę z przedsiębiorcą. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź rozpoznawalność firmy, czy jest to podmiot polski, czy zagraniczny, od kiedy prowadzi działalność, jakie ma opinie na forach internetowych i w jaki sposób można składać do niego ewentualne reklamacje.Następnie uważnie przeczytaj warunki korzystania z usług. Szczególne problemy mogą sprawiać usługi świadczone w systemie subskrypcji, za które płatność jest pobierana cyklicznie. Wycofanie się z takiej umowy może okazać się o wiele trudniejsze niż jej zawarcie – w wakacyjnym ferworze możemy o tym zapomnieć.Prezes Urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza regulamin i praktyki spółki Qool Rent, która oferuje usługi krótkotrwałego wynajmu powerbanków i hulajnóg w ponad 20 miejscowościach turystycznych w Polsce. Przedsiębiorca prowadzący serwis Qool Rent posiada powiązania z inną spółka wypożyczającą hulajnogi - Logo-Sharing, na którą została nałożona kara 750 tys. zł za działania na niekorzyść konsumentów. Osoby wypożyczające hulajnogi myślały, że płacą za jeden przejazd, a w rzeczywistości pieniądze były pobierane z konta cyklicznie.Przypominamy, co warto wiedzieć przed sezonem urlopowym. Przede wszystkim nie zapominajmy, że jako konsumenci nie mamy wakacji od zwalniania się z czujności, co więcej przysługują nam określone prawa, a sprzedawcy mają obowiązek je respektować.Szczególną ostrożność zachowajmy, gdy korzystamy z:Musimy zostać poinformowani o regulaminie korzystania z wynajmowanego przez nas sprzętu albo usług, jakie są nam świadczone. A także obowiązkowo znać cennik, w którym powinno być wskazane dokładnie, ile i za co płacimy - w cenę powinny być wliczone wszelkie podatki i opłaty. Czas trwania usługi i wszelkie limity dostępu lub ich wydłużanie wyraźnie powinny wynikać z regulaminu.