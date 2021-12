Nietrafiony prezent? Zobacz, kiedy możliwy jest zwrot towaru

Prezenty nie zawsze trafiają w gusta obdarowanych. CO możemy zrobić z takim nietrafionym upominkiem? Eksperci platformy edukacyjnej Kapitalni.org podpowiadają, jak zwrócić prezent kupiony w sklepie internetowym i czy możliwy jest zwrot w sklepie stacjonarnym.

Zakupy internetowe zyskały na popularności, zwłaszcza w okresie pandemii. Z badania „Zakupy Świąteczne 2021” przeprowadzonego przez Deloitte Polska wynika, że w tym roku kupiliśmy tak połowę prezentów. To dobra decyzja, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo zakupów, ale także z uwagi na łatwość zwrotu towaru.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta każdy, kto zawarł umowę zakupu na odległość, w ciągu 14 dni kalendarzowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Dodatkowo, coraz więcej sklepów w trosce o swoich konsumentów wydłuża ten termin. Obowiązek terminowego odstąpienia od umowy nie leży tylko po stronie kupującego. Również sprzedawca, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania naszego oświadczenia, ma obowiązek zwrócić nam wszystkie dokonane przez nas płatności tzn. wartość towaru oraz przesyłki.Inaczej sprawa wygląda w sklepach stacjonarnych. Zwroty w sklepach tradycyjnych są możliwe jedynie za zgodą sprzedawcy. Coraz częściej jednak większe placówki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i pozwalają na zwrot bądź wymianę zakupionego towaru. Warunki te są określane przez sprzedającego i w polskim prawie nie istnieje żadna ustawa regulująca tę kwestię.Najczęściej spotykaną praktyką jest umożliwienie konsumentowi zwrotu zakupionego przez niego towaru w ciągu 30 dni od daty zakupu. Warto jednak zwrócić uwagę, czy dotyczy to wszystkich produktów, czy tylko tych pełnowartościowych.Zdarza się, że sprzedawcy przyznają konsumentom prawo do zwrotu towaru w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to dobra praktyka, która dość często stosowana jest np. w sklepach sieciowych. Informacje o zwrotach, jeżeli są, możemy znaleźć zazwyczaj na tabliczce znajdującej się przy kasie. Warto pamiętać, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani być uszkodzony.Jeżeli zakupiony produkt okazał się wadliwy, czas na zgłoszenie sprzedawcy jego reklamacji, według Kodeksu cywilnego, wynosi 2 lata od momentu zakupu. W przypadku gwarancji, okres ten określa gwarant – czyli sprzedawca i może wynosić np. 1 rok, 5 lat, czy też być udzielony dożywotnio. Jeżeli jednak nie został wskazany, będzie wynosił 2 lata, ponieważ w tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji.Aby dokonać zwrotu towaru w sklepach stacjonarnych i internetowych, musimy dysponować dowodem zakupu. Jest nim paragon lub faktura, ale nie tylko.Ponieważ do podarunku rzadko dorzucamy paragon, jego zwrot przez obdarowanego może być niemożliwy. Wygodniejszą i łatwiejszą w realizacji formą pozbycia się nietrafionego prezentu byłaby natomiast jego wymiana. Niestety, nie ma żadnych przepisów regulujących tę kwestię. To, czy możemy wymienić dany produkt czy nie, zależy jedynie od dobrej woli sprzedawcy.Jeśli nie mamy dowodu zakupu i nie możemy Mikołaja poprosić o to, żeby sam zajął się zwrotem prezentu, pozostaje go sprzedać albo oddać w dobre ręce albo też sprezentować go komuś innemu. Na platformach sprzedażowych już pojawiają się nietrafione prezenty.Przedświąteczny czas składnia nas często do zakupu prezentu również dla naszego gospodarstwa domowego. Zakup drogiego sprzętu na raty w sklepie stacjonarnym – np. telewizora, nowego ekspresu do kawy czy zestawu muzycznego – powinniśmy dobrze przemyśleć. Także w tym przypadku możliwość zwrotu jest uzależniona wyłącznie od decyzji sprzedawcy.W przypadku umów zawieranych na odległość zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. To czy skorzystaliśmy z rat czy płaciliśmy od razu nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli odstąpimy od umowy, pieniądze z kredytu, które otrzymał sklep jako płatność za zakupy w naszym imieniu, zostaną zwrócone do banku, a zaciągnięty kredyt – anulowany.