UOKiK nałożył na Deutsche Bank 5 mln zł kary. Powodem zbyt wysokie opłaty

UOKiK uznał, że stosowane przez Deutsche Bank zapisy umowne odnośnie opłat za wydanie zaświadczeń dotyczących kredytów stanowią klauzule niedozwolone. Bank otrzymał zakaz ich stosowania oraz karę w wysokości 5 mln zł. Decyzja Urzędu nie jest prawomocna - przedsiębiorca ma prawo się od niej odwołać. Równocześnie prowadzone są postępowania wobec 4 innych banków.

Wątpliwości prezesa UOKiK wzbudziła metoda, jaką stosował Deutsche Bank Polska przy naliczaniu opłat za zaświadczenia dotyczące kredytów, w tym szczególnie historii ich spłaty. Okazało się bowiem, że ich wysokość bank uzależniał od długości okresu, którego dotyczyło zaświadczenie. Opłata była tym wyższa, im dłuższy był okres, który miał być ujęty w zaświadczeniu. W efekcie tego posiadacze wieloletnich kredytów hipotecznych narażani byli na bardzo wygórowane koszty.I tak np., w odniesieniu do kredytu udzielonego w 2004 r., opłata za historię spłaty za okres 15-letni - skalkulowana w oparciu o zakwestionowany w decyzji mechanizm - wynosiła 1600 zł. W wielu przypadkach konsument potrzebował kilku zaświadczeń z banku, co znacznie zwiększało koszty.Do UOKiK docierały również skargi na wysokie opłaty, które banki pobierają z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Opłata ta mogła wynieść nawet 2 tys. zł za pojedyncze zaświadczenie.Zaświadczenia dotyczące m.in. historii spłaty zobowiązania czy naliczonych odsetek są potrzebne osobom, które na drodze sądowej zamierzają dochodzić np. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Na ich podstawie możliwe jest określenie żądanej od banku sumy.Prezes Urzędu przyjrzał się wzorcom umów, które takie opłaty wprowadzają, uznając, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank Polska stanowią klauzule niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. Nałożył na bank karę finansową w wysokości prawie 5 mln zł (4 913 850 zł).Osoby, które zwracały się z wnioskami o wydanie zaświadczeń i uiściły wymaganą opłatę, otrzymają od DBP listy z informacją o rozstrzygnięciu UOKiK. Komunikat pojawi się również na stronie internetowej banku.Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie. Po uprawomocnieniu się stanie się prejudykatem. Oznacza to, że zawarte w niej ustalenia dotyczące klauzul niedozwolonych stosowanych przez bank będą dla sądu powszechnego wiążące. Konsumentom będzie to pomocne przy dochodzeniu roszczeń.