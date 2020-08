Apartament wakacyjny widmo: jak nie paść ofiarą oszustów?

Apartament wakacyjny na wynajem cieszy się popularnością już od kilku lat. W tym roku popyt na tego rodzaju zakwaterowanie może być szczególnie wzmożony, ponieważ ze względu na ciągle istniejące zagrożenie epidemiczne Polacy jeszcze częściej niż dotychczas poszukują kameralnych miejsc na urlop. Ekspertka DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przestrzega jednak przed wysypem wakacyjnych oszustw - nieistniejące kwatery to zmora każdego lata.

Rezerwujesz apartament wakacyjny? Konieczna ostrożność i przezorność

- Częstym haczykiem oszustów jest promocyjna, niska cena. Warto zatem poświęcić więcej czasu i sprawdzić kilka podobnych ofert z danego regionu, aby zorientować się, jak wyglądają widełki cenowe dla interesującego nas typu apartamentu. Bardzo atrakcyjna cena może niestety nie być świetnym strzałem, a częścią oszukańczego procederu. Innym często spotykanym sposobem na oszustwo jest ponadstandardowo wysoka zaliczka. Jeśli przekracza ona 50% kosztów całego pobytu, to kolejny sygnał, że oferta może być podejrzana – zwraca Marta Kotowska, prawniczka z DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jenifoto - Fotolia.com Apartament wakacyjny Fikcyjny apartament wakacyjny to problem, który pojawia się każdego lata

Odpowiednia weryfikacja może uratować urlop

- Warto przypomnieć, że istnienie każdego przedsiębiorcy możemy sprawdzić np. za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo także na stronach internetowych wakacyjnych kurortów często możemy znaleźć listę pensjonatów z pokojami do wynajęcia lub listę przedsiębiorców oferujących swoje usługi turystyczne. Niestety, w przypadku prywatnego apartamentu wakacyjnego na wynajem tego typu weryfikacja nie zawsze jest możliwa, dlatego przy wyszukiwaniu ofert warto korzystać ze sprawdzonych portali i pośredników, które oferują obiekty po własnej, wewnętrznej weryfikacji - uczula prawniczka z DAS.

Za apartament wakacyjny lepiej zapłać kartą

- Płatność kartą należy odróżnić od e-przelewu. Gdy wybieramy sposób płatności, wszystkie jej formy mamy umieszczone obok siebie i trudno je rozróżnić. Warto jednak zwrócić na to uwagę, gdyż uprawnienie do skorzystania z procedury chargeback możliwe jest tylko tam, gdzie za płatnością stoi karta płatnicza (zazwyczaj trzeba podać m.in. numer karty, datę jej ważności). Unikać powinniśmy za to wszelkich płatności przekazem pocztowym - podpowiada Marta Kotowska.

Co zrobić gdy padłeś ofiarą naciągaczy?

- Jeżeli przyjechałeś na miejsce wypoczynku i zorientowałeś się, że budynek, w którym miałeś rezerwację nie istnieje lub w tym budynku pokoje są, ale ich właścicielem jest zupełnie ktoś inny niż osoba, z którą się umawiałeś, bezzwłocznie udaj się na policję. Policja jest zobowiązana przyjąć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i rozpocząć czynności. Warto złożyć na Policji posiadane dowody w sprawie. Wśród nich może znaleźć się wydruk oferty, wydruk korespondencji mailowej z „właścicielem” rezerwowanego pokoju lub apartamentu oraz potwierdzenie dokonania przelewu tytułem rezerwacji – radzi prawniczka z DAS.

Fikcyjny apartament wakacyjny to problem, który pojawia się w każdym sezonie urlopowym. Oszustwo polega na tym, że ofiary nieuczciwego procederu wpłacają spore zaliczki za kwaterę, która nie istnieje bądź przelewają pieniądze na konto kogoś, kto nie jest jej właścicielem. W konsekwencji tego tracą nie tylko pieniądze (niejednokrotnie płacąc z góry), ale często zaprzepaszczają również szanse na udany wypoczynek.Jak nie dać się oszukać? Ekspertka DAS podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę, samodzielnie rezerwując apartament wakacyjny.Obecnie głównym źródłem poszukiwania wakacyjnych miejsc odpoczynku jest Internet. Mamy do wyboru poszukiwanie apartamentów i pokoi po prostu w przeglądarce lub za pomocą portali internetowych. Korzystanie z rezerwacyjnych portali internetowych jest z całą pewnością bezpieczniejsze niż szukanie ich na własną rękę, ponieważ od razu mamy do dyspozycji zweryfikowane oferty, z szerokim opisem i opiniami gości, którzy tam byli.Szukając najlepszej wakacyjnej oferty, szczególnie rezerwując mieszkanie samodzielnie, a nie za pomocą zaufanego portalu online, nie warto decydować pod wpływem impulsu i po znalezieniu wymarzonej okazji dobrze ją przeanalizować.Również adres e-mail, który odbiega od standardowego imienia i nazwiska lub nazwy pensjonatu może być powodem dla zwiększenia naszej czujności. Brak danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska właściciela obiektu w ofercie również może być dla nas alarmujący.Brak opinii lub jedynie ich kilka także może być niepokojący. W Internecie możemy znaleźć wiele stron, gdzie konsumenci dzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu zamieszczając opinie o wynajmowanych pokojach czy apartamentach wakacyjnych - warto je również sprawdzić. Dobrym pomysłem jest także wybranie się na spacer, ale w wersji wirtualnej. Przy pomocy map online jesteśmy w stanie znaleźć adres naszego pensjonatu, a nawet zobaczyć, jak „w rzeczywistości” wygląda budynek i okolica, a tym samym zweryfikować czy zgadza się z opisem w ofercie. To rozwiązanie może pomóc uniknąć rozczarowania i nierzadko uratować nasz urlop.Najlepszą formą zabezpieczenia płatności za apartamenty wakacyjne jest dokonanie rezerwacji kartą płatniczą. To popularny środek płatności, gdy korzystamy z rezerwacyjnych portali internetowych. Jeżeli dojdzie do oszustwa, bank może rozpocząć specjalną procedurę - chargeback - czyli cofnięcie operacji.Dokonując płatności online zawsze mamy przy sobie potwierdzenie przelewu, które stanowi dowód dokonania rezerwacji, a także dodatkowo posiadamy numer konta odbiorcy, co ewentualnie w przyszłości może pomóc w razie problemów i ułatwić namierzenie oszusta, dodaje ekspertka.Mimo dostępnych możliwości sprawdzenia obiektu nie każdy znajdzie na to czas lub będzie potrafił zweryfikować daną ofertę. Oszuści są też coraz lepsi w przygotowywaniu swoich pułapek. Co nam pozostaje, gdy padniemy jednak ich ofiarą i zapłacimy za apartament wakacyjny widmo?Do dochodzenia swoich praw w sądzie potrzebna będzie jednak pomoc prawnika, ale możemy być na taką ewentualność przygotowani. Istnieją ubezpieczenia, które finansują usługi prawne, w tym reprezentację przez prawnika w sądzie oraz porady prawne, czyli tzw. ubezpieczenia prawne.Na wakacjach może zdarzyć się nam także wiele innych problemów, w których taka polisa okaże się pomocna. Problem z uzyskaniem rekompensaty za opóźniony lub odwołany lot , spór z wypożyczalnią auta czy rozczarowanie po przyjeździe do hotelu, gdzie okazuje się, że oferta nie oddawała rzeczywistego, fatalnego standardu obiektu - to sprawy, które także wymagają od nas wiedzy, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić oraz jakie mamy prawa. W takich przypadkach przydaje się ubezpieczenie prawne.