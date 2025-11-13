UOKiK sprawdza influencerów: pod lupą Wojan, Palion i reklamy dla dzieci

"Wbijajcie, póki jeszcze są" – takie komunikaty mogą kosztować influencerów nawet 10 proc. obrotu. UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec działań Wojana i Paliona, sprawdzając, czy ich reklamy nie wywierają presji na dzieciach. Urząd przypomina i ostrzega, że agresywne praktyki marketingowe wobec najmłodszych są zakazane, a twórcy powinni szczególnie dbać o przejrzystość i bezpieczeństwo przekazu.

Przeczytaj także: Olimp Laboratories ukarany za kryptoreklamę w mediach społecznościowych



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego UOKiK zainteresował się reklamami publikowanymi przez influencerów Wojana i Paliona?

Na czym polega agresywna reklama skierowana do dzieci?

Jakie konsekwencje mogą grozić twórcom za nieuczciwe działania marketingowe?

W jaki sposób zgłosić do UOKiK agresywną reklamę lub niewłaściwe oznaczanie treści sponsorowanych?



„Wbijajcie, póki jeszcze są…”

„Wbijajcie do Żabek, póki te Wojanki jeszcze są”,

„warto zrobić cały zapas, bo potem ciężko je zdobyć”,

„wbijajcie, kupujcie sobie boxy szkolne od Paliona”,

„patrzcie, jaki piękny kubek możecie sobie zamówić magiczny (…) wszystko możecie sobie zamówić na Palionstyle”,

„Moi drodzy, wokół mnie jest wiele fajnych postaci. Chcecie takie? Wiem, że chcecie. Są bardzo przytulaśne, przynoszą szczęście. Zapraszam na Palion Style, kupcie takie”,

„koniecznie wpadajcie na WojanShop, bo to ostatni dzwonek, żeby wejść w nowy rok z idealną wyprawką szkolną”.

Influencerzy muszą pamiętać, że reklama skierowana do dzieci w Polsce podlega surowym regulacjom prawnym, aby chronić najmłodszych konsumentów. Zabronione jest bezpośrednie nawoływanie dzieci do kupowania lub zachęcanie ich, żeby namawiały do tego dorosłych.



Młodzi konsumenci nie mają jeszcze w pełni rozwiniętej umiejętności krytycznej oceny treści marketingowych. Często nie potrafią odróżnić reklamy od zwykłej publikacji. Tym bardziej, że bezpośredni, agresywny przekaz handlowy może nieuczciwie wykorzystywać dziecięce zaufanie. Może też zniekształcać rzeczywistość i wywierać presję, a tym samym negatywnie wpływać na rozwój dzieci – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zakazana reklama

Zgłoś agresywną reklamę

Influencerze, pamiętaj!

Nie nakłaniaj dzieci do zakupów ani nie zachęcaj, żeby namawiały do tego dorosłych.

Nie wprowadzaj w błąd i nie nadużywaj zaufania dzieci.

Oznaczaj przekazy reklamowe w sposób jasny i zrozumiały również dla dzieci, np. „Reklama”, „Materiał sponsorowany”, „Współpraca reklamowa” – jak robić to właściwie, sprawdź w Rekomendacjach Prezesa UOKiK.

Niech Twój przekaz nie manipuluje, nie uczy złych zachowań ani nie prezentuje niebezpiecznych sytuacji.

Nie podważaj swoimi treściami autorytetu rodziców lub opiekunów.

Pamiętaj, że przekazom do dzieci nie powinny towarzyszyć reklamy artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiarze w codziennej diecie jest niewskazana, np. zbyt słodkich lub tłustych.