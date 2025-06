Raportowanie luki płacowej przez największe firmy obowiązkowe już za 2026 rok

Polska ma już tylko rok, by wprowadzić do naszych przepisów tzw. dyrektywą o równości wynagrodzeń, tymczasem propozycji pełnej implementacji na razie nie ma. "Najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą musieli raportować lukę płacową między pracownikami płci żeńskiej i męskiej już za rok 2026. Nie warto czekać na pełną implementację dyrektywy." - podkreśla Agnieszka Nowak-Błaszczak, z kancelarii Wolf Theiss, specjalizująca się w prawie pracy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, która potocznie nazywana jest dyrektywą o równości wynagrodzeń, powinna zostać zaimplementowana do 7 czerwca 2026 r.Celem dyrektywy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o równej wartości między kobietami i mężczyznami Dyrektywa zakłada zatem, że pracodawcy muszą wyeliminować bezpośrednią i pośrednią dyskryminację płacową. Aby móc ocenić, czy u danego pracodawcy istnieje luka płacowa, konieczne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w celu ustalenia na jakich stanowiskach wykonywana jest taka sama praca lub praca o takiej samej wartości. Dopiero w kolejnym kroku, gdy określone zostaną grupy porównywalnych stanowisk, możliwe jest porównanie wynagrodzeń i zbadanie czy istnieje niedozwolona luka płacowa ze względu na płeć, a zatem czy różnicę w średnim poziomie wynagrodzeń między pracownikami płci żeńskiej i męskiej w ramach poszczególnych grup wynoszącą co najmniej 5% nie można uzasadnić obiektywnymi, neutralnymi pod względem płci kryteriami. Docelowo w oparciu o tak uzyskane informacje możliwe będzie stworzenie systemu wynagrodzeń opartego na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach.Nowe przepisy wymuszą na pracodawcach dokonanie wartościowania stanowisk, co będzie polegało na ocenie i porównaniu różnych ról uwzględniając ich znaczenie i wartość dla przedsiębiorstwa. Dokonanie oceny wartości różnych stanowisk pracy w organizacji pozwoli na ustalenie ich hierarchii i przypisanie im odpowiednich wynagrodzeń.Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dostępne były szkolenia oraz specjalne narzędzia i metody, które posłużą pracodawcom jako wsparcie i wskazówki na potrzeby oceny tego, co stanowi pracę o takiej samej wartości. Polska takiego wsparcia na razie nie zapewnia.Na rynku istnieje szereg metod wartościowania stanowisk pracy, jednak najpowszechniej stosowaną, zalecaną także przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i odpowiadającą wymogom dyrektywy jest metoda analityczno-punktowa. W ramach tej metody analizowane i porównywane są wymagania związane z pracą na wszystkich stanowiskach w przedsiębiorstwie, przy użyciu precyzyjnych kryteriów dopasowanych do danego przedsiębiorstwa.Analiza poszczególnych stanowisk pracy opiera się zatem na ustalonych kryteriach, które uwzględniają różne cechy danej pracy. Każdemu kryterium przypisywana jest odpowiednia liczba punktów. Na tej podstawie obliczana jest suma punktów dla każdego stanowiska, co pozwala na porównanie różnych stanowisk oraz ich uporządkowanie w hierarchii na podstawie uzyskanych wyników.Pracodawcy są zatem zobligowani do współdziałania z przedstawicielami pracowników i zaangażowania ich w proces wartościowania stanowisk, aby wspólnie z nimi uzgodnić kryteria według jakich oceniania będzie wartość pracy. Również pracodawcy, którzy mają już wdrożony system wynagrodzeń oparty na wartościowaniu stanowisk muszą przeanalizować czy ich system, w związku z implementacją dyrektywy, wymaga modyfikacji i uzgodnić przedstawicielami pracowników kryteria w oparciu, o które określana jest wartość pracy.Najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą musieli raportować lukę płacową między pracownikami płci żeńskiej i męskiej już za rok 2026.