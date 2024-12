6 zmian w prawie dla przedsiębiorców w 2025 roku

Wraz z początkiem 2025 roku w życie wejdą nowe regulacje, które wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Dostosowanie się do zmian będzie kluczowe, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które muszą przygotować się na nowe wyzwania. Radca prawny Maria Kobryń z Kancelarii Blueshell Legal wyjaśnia jakie najważniejsze zmiany prawne czekają na przedsiębiorców w 2025 roku.

1. Podwyżka podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoje koszty operacyjne i ocenić wpływ podwyżki podatku od nieruchomości na ich działalność. Warto również rozważyć renegocjację umów najmu w przypadku, gdy wzrost kosztów może być przeniesiony na najemców. Zazwyczaj w umowach najmu w galeriach handlowych czy centrach logistycznych koszt tego podatku przerzucany jest na najemcę – podkreśla radca prawny Maria Kobryń, ekspertka ds. nieruchomości.

Nowelizacja ustawy zakłada, iż nowemu opodatkowaniu ulegną instalacje tzw. zbędne, których ustawodawca jednoznacznie nie określił. Do takich instalacji możemy zaliczyć rekuperację, panele fotowoltaiczne, czy odkurzacze centralne. Wątpliwości dotyczyć będą również magazynów – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. MK-Photo - Fotolia.com Jakie zmiany prawne czekają przedsiębiorców w 2025 roku? Firmy czeka podwyżka podatku od nieruchomości, nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, e-Doręczenia, nowa klasyfikacja PKD, wdrożenie dyrektywy o jawności wynagrodzeń oraz wprowadzenie PIT kasowego.

2. Zatrudnianie cudzoziemców

3. E-doręczenia

4. Nowe PKD

5. Jawność wynagrodzeń

6. PIT kasowy

Wprowadzenie PIT kasowego od 2025 roku to długo oczekiwana zmiana, która może przynieść istotne korzyści zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki nowym regulacjom podatek dochodowy będzie naliczany na podstawie faktycznie otrzymanych płatności, a nie wystawionych faktur. To oznacza, że przedsiębiorcy nie będą już musieli płacić podatku od przychodów, które jeszcze do nich nie wpłynęły. Jest to szczególnie istotne w kontekście problemów z płynnością finansową, z którymi wiele firm boryka się w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności i wydłużających się terminów płatności. PIT kasowy może poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw, umożliwiając im bardziej elastyczne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi – dodaje ekspertka.

Szanse i wyzwania dla przedsiębiorców

Rok 2025 będzie wymagający, ale odpowiednie przygotowanie pozwoli przedsiębiorcom nie tylko sprostać nowym regulacjom, ale także wykorzystać je jako szansę na zwiększenie konkurencyjności. Kluczem do sukcesu jest analiza wprowadzanych przepisów i odpowiednie dostosowanie strategii działania – dodaje Maria Kobryń.

