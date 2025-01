PKD 2025 - jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dokument ten wprowadza zmiany w kodach PKD. Nowa klasyfikacja zastąpi nieprzystające do współczesnych realiów gospodarczych uregulowania z 2007 roku. Eksperci z CashDirector S.A. sprawdzają, czy reforma dotyczy wszystkich przedsiębiorców i jakie dodatkowe obowiązki na nich nakłada.

Przeczytaj także: Co zmienia PKD 2025?

Założenia reformy PKD

Co nowego w kodach PKD?

Co nowego w kodach PKD? Zgodnie z nowymi przepisami, niektóre działy połączono, dodano nowe podklasy, wyodrębniono dodatkowe grupy, połączono niektóre klasy czy usunięto konkretne grupy.

Od kiedy obowiązkowe?

Należy pamiętać, że od 2025 roku nawet zwykła zmiana adresu czy inna edycja wpisu w CEIDG lub KRS obliguje firmę do dostosowania swojego kodu PKD do klasyfikacji wprowadzonej w rozporządzeniu z 18 grudnia 2024 roku. Dlatego przed dokonaniem tego typu aktualizacji trzeba wcześniej sprawdzić, jaki kod jest właściwy dla konkretnego obszaru zgodnie z nową klasyfikacją.

Okres przejściowy - do kiedy?

Lepiej zrobić to rozważnie i po konsultacji z księgową. Niektóre kody dają przedsiębiorcom uprawnienia do stosowania uproszczonych form rozliczania, inne nakładają specyficzne obowiązki.

Co po okresie przejściowym?

O czym warto pamiętać?

Kod PKD określa profil prowadzonej działalności gospodarczej. Klasyfikacja służy głównie celom statystycznym i analitycznym. Na podstawie tych danych można m.in. zbadać stan poszczególnych sektorów gospodarki.Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że w dotychczasowej klasyfikacji brakuje opisów dla nowopowstałych branż, część kodów dotyczy też nieistniejących już segmentów. Konieczność “odświeżenia” klasyfikacji PKD to główny, ale niejedyny powód wprowadzenia reformy. Nowa klasyfikacja będzie też spójna z normami unijnymi i międzynarodowymi, które Polska musiała wprowadzić.Podobnie jak do tej pory, kody PKD nadal mają strukturę pięciopoziomową i ich poszczególne symbole oznaczają: sekcję, dział, grupę, klasę, podklasę. Zgodnie z nowymi przepisami, niektóre działy połączono, dodano nowe podklasy, wyodrębniono dodatkowe grupy, połączono niektóre klasy czy usunięto konkretne grupy.Nowe kody PKD będą obowiązkowe dla firm powstających od 1 stycznia 2025 roku oraz dla tych przedsiębiorców, którzy po tej dacie dokonają jakichkolwiek zmian w obowiązujących ich rejestrach - CEIDG lub KRS. Jak podkreśla Arkadiusz Kacperek, Lider zespołu księgowego z CashDirector S.A.:Pozostałe firmy, czyli te założone przed 1 stycznia 2025 roku, mogą dostosować swoje kody PKD do nowych regulacji przed końcem przewidzianego przepisami okresu przejściowego.Okres przejściowy zaczyna się wraz z wejściem w życie rządowego rozporządzenia, czyli 1 stycznia 2025 roku i potrwa 24 miesiące - do końca grudnia 2026 roku. W tym czasie przedsiębiorcy mogą nadal posługiwać się kodami PKD pochodzącymi z 2007 roku. Wszystkie nowopowstałe firmy będą już stosować PKD 2025 . Część “starych” przedsiębiorców zapewne zdecyduje się na dostosowanie swojego PKD do nowej klasyfikacji przed końcem okresu przejściowego. Zdaniem Arkadiusza Kacperka:Po upływie okresu przejściowego planowane jest automatyczne dostosowanie wszystkich starych kodów PKD do klasyfikacji z 2025 roku. Oznacza to, że podmioty, które nie dostosują się samodzielnie do końca 2026 roku, otrzymają nowy kod wygenerowany na podstawie starego. To rozwiązanie jest nieco dyskusyjne i budzi obawy ekspertów związane z trafnością takiego wyboru i ewentualnych problemów, jakie może wywołać.Właściciele firm powinni mieć świadomość nadchodzących zmian. Zmiana PKD dla jednoosobowych działalności gospodarczych jest prosta i wymaga jedynie zgłoszenia do CEIDG. Z kolei w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych konieczna może być nawet zmiana umowy spółki. Jest to konieczne w przypadku aktualizacji kodu dotyczącego głównego przedmiotu działalności.Zmiana kodu PKD w firmie może wydawać się trudna, ale warto ją przeprowadzić przed upływem 2 lat okresu przejściowego. W ten sposób przedsiębiorca samodzielnie i precyzyjnie dopasuje klasyfikację do rzeczywistej działalności, dzięki czemu uniknie potencjalnych problemów w przyszłości.