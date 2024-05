Umowa o zachowaniu poufności (NDA) a współpraca z freelancerem

Umowa o zachowaniu poufności, znana również jako NDA, staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w wielu firmach. Mimo że jej zawieranie nie jest obligatoryjne podczas współpracy z freelancerami, dokument ten skutecznie chroni innowacyjne projekty, tajemnice handlowe, strategie biznesowe oraz inne wrażliwe informacje.

Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu temat ochrony poufnych informacji był zarezerwowany głównie dla korporacji i dużych przedsiębiorstw. Obecnie coraz więcej mniejszych firm opiera swoją działalność na autorskich pomysłach i unikalnych rozwiązaniach. A świadomość, że wskazane kwestie wymagają ochrony, staje się coraz bardziej powszechna. W tym celu, współpracując z freelancerami warto zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności. I nie chodzi tutaj o brak zaufania czy podejrzenia o złe intencje, tylko o ochronę najważniejszych informacji w firmie – tłumaczy Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń na linii klient-freelancer.

Czym jest umowa o zachowaniu poufności?

Kliknij, aby powiekszyć fot. DDRockstar - Fotolia.com Czym jest umowa o zachowaniu poufności? Umowa o zachowaniu poufności to formalne porozumienie mające na celu ochronę wrażliwych informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem. Może ona dotyczyć zarówno poufności negocjacji, jak i zapisów kontraktowych.

Powszechnie umowy NDA i CDA są stosowane zamiennie, jednak warto mieć świadomość różnicy między nimi, która dotyczy celu umowy. Umowa CDA (confidential disclosure agreement) jest zawierana przeważnie przez strony, które chcą nawiązać współpracę (np. w ramach fuzji) i tym samym ujawnić sobie poufne informacje. Z kolei umowa NDA (non-disclosure agreement) ma na celu chronić określone informacje i zachować je w tajemnicy przed nieupoważnionymi osobami. Pomimo podobieństw, kluczowa różnica polega na tym, że CDA koncentruje się na umożliwieniu wymiany poufnych informacji między stronami, natomiast NDA skupia się na ich ochronie i zapobieganiu ich ujawnieniu na zewnątrz – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme.

Co powinno znaleźć się w umowie o zachowaniu poufności?

Strony umowy

Informacje poufne

Wyłączenia poufności

Odpowiednie wykorzystanie informacji

Czas trwania umowy

Kary umowne

Umowa o zachowaniu poufności a współpraca z freelancerami

Umowa o zachowaniu poufności to kluczowe narzędzie, które pomaga w ochronie wrażliwych informacji oraz zapewnia, że dane udostępniane podczas współpracy biznesowej pozostają bezpieczne. NDA nie tylko chroni interesy firmy, ale także buduje zaufanie między współpracującymi stronami, umożliwiając swobodną wymianę informacji i pomysłów. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie innowacje oraz konkurencyjność są na porządku dziennym, umowa o poufności staje się nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń na linii klient-freelancer.

