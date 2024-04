Coraz więcej zwolnień grupowych

W 2024 roku spodziewany jest znaczny wzrost zwolnień grupowych w Polsce. Takie plany ogłosiły już m.in. Agora, ING, IKEA, ABB czy BNP Paribas Bank Polska. Zwalnia nawet dotychczas szybko rosnący sektor usług biznesowych. W centrach usług w najbliższym czasie pracę ma stracić blisko 900 osób.

Prosperity gospodarcze gwałtownie wyhamowane przez pandemię Covid 19, a następnie przez wojnę na Ukrainie zaczyna przynosić negatywne skutki. Dodatkowo presja związana ze wzrostem wynagrodzeń spowodowała, że nominalne płace w sektorze przedsiębiorstw rosły w ostatnich kilku latach w dwucyfrowym tempie. Taki wzrost obciążeń dla firm spowodował, że pracodawcy - zarówno największe firmy, jak i te średniej wielkości - stanęli przed koniecznością rewizji polityki zatrudniania – mówi Magdalena Wilkoszewska, Dyrektor Działu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers.

Firmy stojące przed koniecznością dużej redukcji zatrudnienia muszą dołożyć starań, aby zrealizować cały proces nie tylko zgodnie z przepisami, ale także w sposób etyczny i zgodny z praktykami rynkowymi.

Podczas zwolnień grupowych kluczowe jest nie tylko stosowanie obowiązujących przepisów, ale także odpowiednia komunikacja z pracownikami. Współpraca specjalistów z zakresu prawa pracy i PR pozwoli ograniczyć negatywne skutki takiego procesu, zarówno dla zatrudnionych, jak i pracodawcy - dodaje Magdalena Wilkoszewska.

W przypadku błędów w procedurze zwolnień grupowych czy niewłaściwie uzasadnianych wypowiedzeń, pracodawcy będą narażeni na procesy sądowe wytaczane im przez zwolnionych pracowników. W przypadku zwalnianej kadry menadżerskiej z wysokimi wynagrodzeniami, odszkodowania mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Niewykluczone także, że sąd będzie przywracał takich pracowników do pracy, co także będzie generować dodatkowe koszty dla pracodawców – tłumaczy Magdalena Wilkoszewska.

To wszystko może prowadzić do wymiernych problemów prawnych i finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby proces zwolnień grupowych był przeprowadzony rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytym szacunkiem dla pracowników – podsumowuje Magdalena Wilkoszewska z TGC Corporate Lawyers.

Najwięcej zwolnień grupowych miało miejsce w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia Covid-19. Wówczas duże redukcje zatrudnienia przeprowadziło aż 957 firm, w których pracę straciło ponad 73 000 pracowników. Do 2022 roku sytuacja na rynku pracy się ustabilizowała, natomiast w roku 2023 nastąpił ponowny wzrost zwolnień grupowych - o 6,7%.W roku 2024 sytuacja może wyglądać znacznie gorzej. Tylko w styczniu i lutym firmy zapowiedziały redukcje sięgające tysięcy pracowników. W Krakowie w ramach już potwierdzonych zwolnień grupowych pracę straci ponad 1000 osób, to tyle ile w ciągu całego 2023 roku.Zwolnienia grupowe to trudna sytuacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Firmy stojące przed koniecznością dużej redukcji zatrudnienia muszą dołożyć starań, aby zrealizować cały proces nie tylko zgodnie z przepisami, ale także w sposób etyczny i zgodny z praktykami rynkowymi.Za uchybienia podczas zwolnień grupowych pracodawcy grozi kara grzywny do 30.000 PLN. Do tego dochodzi ryzyko spraw sądowych wytaczanych przez pracowników, a także straty wizerunkowe.Bardzo dotkliwe dla firm mogą być także straty wizerunkowe. Ich konsekwencją może być długofalowa utrata zaufania klientów, partnerów biznesowych czy inwestorów. Negatywny wizerunek marki pracodawcy będzie zaś skutkować dużymi trudnościami w przyciągnięciu do organizacji nowych talentów.