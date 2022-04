Inwestycje i budownictwo. Co dziś można zrobić elektronicznie?

Już od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad modernizacją, cyfryzacją i informatyzacją wielu przestrzeni polskiej administracji. Istotnym elementem tego procesu jest przede wszystkim cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Jak zmienia się polska rzeczywistość cyfrowa? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Cyfryzacja wielu dziedzin administracji

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co można dzisiaj zrobić elektronicznie? Dzisiaj z powodzeniem funkcjonuje już kilkanaście formularzy, które da się złożyć przez Internet.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego od 2021 roku

Co można dzisiaj zrobić elektronicznie?

zgłosić roboty budowlane niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;

złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;

zgłosić rozbiórkę;

złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;

złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;

zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości;

zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy;

złożyć wniosek o legalizację;

złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego;

złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Druga partia formularzy

Długofalowy projekt cyfryzacji polskiej gospodarki rozpoczął się w 2020 roku. Wtedy zaczęto wprowadzać najistotniejsze rozwiązania informatyczne, a część już funkcjonująca wreszcie zaczęła działać „na pełnych obrotach”. W ten sposób zyskaliśmy możliwość elektronicznego składania wniosków o dowód osobisty, zgłaszania adresu zameldowania albo sprawdzenia liczby punktów karnych. Pojawiło się także bardzo wygodne e-zwolnienie, a także e-recepta, która szczególnie w dobie pandemii COVID-19 zdecydowanie ułatwiła życie Polakom. Można było bowiem zapomnieć o staniu w kolejkach u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dowód rejestracyjny pojazdu schowaliśmy natomiast do szafy, bo od 2020 roku nie trzeba się nim legitymować w przypadku ewentualnej kontroli. Ten postęp cyfryzacji spowodował, że coraz więcej zaczęło zakładać profil zaufany, umożliwiający im korzystanie z dobrodziejstw nowoczesności. Statystyki wskazują, że w samym 2020 roku liczba osób korzystających z profilu zaufanego zwiększyła się dwukrotnie, do 8,82 mln.No ale miało być o inwestycjach i budownictwie. Tam proces cyfryzacji dotarł dopiero rok później. To w 2021 roku zaczęto realizację projektu, który ma finalnie doprowadzić do przeniesienia wszelkich formalności administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanej do sieci. Z jednej strony chodzi o przyspieszenie dokonywania wszelkich formalności. Z drugiej strony wprowadzenie szeregu ułatwień dla architektów, inżynierów oraz inwestorów. Zresztą na tych zmianach skorzystają też sami urzędnicy. Praca organów administracji architektoniczno-budowlanej powinna stać się dużo prostsza i wygodniejsza. Część rozwiązań informatycznych funkcjonuje już dzisiaj. Wprowadzono je w 2021 i 2022 roku. Na część jeszcze wciąż czekamy. Zgodnie z założeniami do końca 2022 roku ma być gotowy jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych. Z biegiem czasu naprawione z pewnością zostaną także pewne błędy, które pojawiły się na etapie cyfryzacji.Dzisiaj z powodzeniem funkcjonuje już kilkanaście formularzy, które da się złożyć przez Internet – zaznacza Bartłomiej Kuźniar. Od lutego 2021 roku elektronicznie, korzystając z oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym można przede wszystkim:Oczywiście wspomniane wyżej formularze wniosków pojawiły się na początku 2021 roku. W połowie tego roku udostępniono natomiast kolejny pakiet. W nim wyróżnić należy chociażby wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, a także wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Warto też wspomnieć o tym, że w ramach cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego znacznie więcej dokumentów planistycznych dostępnych jest w Internecie. Dzisiaj bez problemu sprawdzimy treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet zestawimy plan miejscowy z mapą, korzystając z geoportalu.