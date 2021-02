Wniosek o pozwolenie na budowę. Co jeszcze załatwimy online w 2021 roku?

W ramach promowanego politycznie programu cyfryzacji polskiej gospodarki, jednym z działów dostosowywanych do współczesnych realiów i wymagań rynku jest sektor budowlany. Zgodnie z ambitnym harmonogramem, ma on zostać w pełni poddany cyfryzacji do końca 2023 r. (Mapa drogowa projektu cyfryzacji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, https://www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja). Dla inwestorów będzie się to wiązać z dużymi ułatwieniami w kontaktach z administracją państwową w związku z możliwością składania zgłoszeń i wniosków drogą internetową. Czy już niedługo będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę nie wychodząc z domu?

Przeczytaj także: Nowe prawo budowlane wydłuża procesy inwestycyjne

Jakie sprawy w procesie budowlanym można załatwić przez internet?

wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części,

wniosku o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy,

zgłoszenia robót budowlanych,

wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,

zgłoszenia rozbiórki,

wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

wniosku o wejście na sąsiadujący teren,

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

wniosku o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,

zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co dalej z cyfryzacją procesu budowlanego? Czy już niedługo będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę nie wychodząc z domu?

wniosku o pozwolenie na budowę,

wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu zagospodarowania działki lub terenu,

wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

wniosku o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku,

wniosku o uproszczoną legalizację,

zawiadomienia o zakończeniu budowy (w tym domu jednorodzinnego),

wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w tym przed zakończenie budowy).

Co dalej z cyfryzacją procesu budowlanego?

Cyfryzacja państwa zaczyna przyspieszać

Stopniowe udostępnianie petentom dostępu do urzędów przez portale internetowe stało się możliwe dzięki udoskonaleniu systemu profili zaufanych, służącego do elektronicznego poświadczania dokumentów. W szczególności należy tu wskazać na współpracę administracji rządowej z prywatną bankowością elektroniczną, która umożliwiła dużo sprawniejsze rejestrowanie nowych profili zaufanych przez obywateli. Oczywiście silnym bodźcem do jeszcze szybszego rozwoju cyfrowej administracji stała się pandemia COVID-19, w której warunkach system wciąż jest testowany, a elektroniczne załatwianie spraw bez wątpienia stało się elementem koniecznym współczesnej gospodarki.W procesie inwestycyjno-budowlanym od wielu lat postulowane były zmiany w stronę umożliwienia zainteresowanym podmiotom zdalne załatwianie spraw. W związku z tym uruchomiony został portal e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/), przez który można składać wnioski w procesie budowlanym. Obecnie umożliwia on złożenie:Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie dodatkowo złożenie przez rządowy portal także następujących dokumentów:Natomiast od 5 lipca 2021 r. uruchomiona zostanie możliwość zgłoszenia przez portal budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego.W celu skutecznego złożenia pisma do urzędu należy je poświadczyć jedną z trzech dostępnych metod: poprzez złożenie podpisu elektronicznego (dostępny jako płatna usługa u podmiotów prywatnych), zalogowania się przez nieodpłatny profil zaufany lub z pomocą na razie rzadko spotykanego e-dowodu. Dowód tożsamości z tak zwaną warstwą elektroniczną został wprowadzony nowelizacją Ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 grudnia 2018 roku, a szczegółowe regulacje zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. W podanych aktach prawnych wprowadzona została możliwość złożenia wniosku o wydanie e-dowodu już od 4 marca 2019 roku. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej proces wymiany wszystkich dowodów ma potrwać 10 lat (E-dowód, najczęściej zadawane pytania, Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/e-dowod). Wniosek o jego wydanie można złożyć przez internet lub w dowolnym urzędzie gminy. Zasadniczą funkcją dowodu osobistego z warstwą elektroniczną ma być właśnie możliwość poświadczania nim czynności wykonywanych przez portale internetowe. Oprócz tego ma ułatwiać identyfikację jego posiadacza przewoźnikom międzynarodowym, co potencjalnie przyspieszy proces obsługi obywateli na lotniskach i na przejściach granicznych. Inną interesującą funkcją e-dowodu ma być możliwość potwierdzenia za jego pomocą swojej obecności w konkretnym miejscu i czasie. W przyszłości będzie można prawdopodobnie spodziewać się kolejnych rozwiązań i usług związanych z cyfryzacją dokumentu tożsamości.Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego przygotowało oś czasu, na której zaznaczone są kolejne etapy wdrażania rozwiązań cyfrowych dla inwestorów (Mapa drogowa projektu cyfryzacji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, https://www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja). Zgodnie z prezentowanymi informacjami, oprócz aktualnie rozwijanego portalu e-budownictwo kolejnym projektem będzie uruchomienie w połowie 2021 r. Elektronicznego Dziennika Budowy. Będzie on umożliwiał dokonywanie wpisów w formie cyfrowej, co ma za zadanie ułatwić proces zarówno inwestorowi i kierownikowi budowy, jak i organom nadzoru budowlanego. Istotnym krokiem w stronę zdalnego dostępu do informacji jest uruchomienie elektronicznej wersji Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB). Działa on już w aktualnej wersji pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl/. Umożliwia on wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia budowlane, również wskazując ich zakres.Przedstawione zmiany w procesie budowlano-inwestycyjnym należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, chociaż są one wprowadzane z niemałym opóźnieniem w stosunku do oczekiwań i realiów rynku. Najbliższy rok pokaże jak urzędy będą współdziałały przy wykorzystywaniu nowych rozwiązań cyfrowych. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie się to odbywało sprawnie, a polski proces inwestycyjno-budowlany przestanie być biurokratycznym postrachem dla inwestorów oraz pozostałych jego uczestników, lecz stanie się dla nich przyjaznym i nowoczesnym środowiskiem. Dodatkowym atutem postępującej cyfryzacji ww. procesu będzie – mam nadzieję – ułatwienie dbałości o ład przestrzenny, który w imię partykularnych interesów jest w wielu polskich miastach naruszany.