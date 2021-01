Automatyczny zwrot towaru. Na co uważać?

Automatyczny zwrot towaru to opcja oferowana nam coraz częściej. Z jednej strony jest to rozwiązanie, któremu nie można odmówić wygody, z drugiej - doświadczenia kupujących pokazują, że bywa ono kłopotliwe. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, jakie kroki podjąć, gdy automatyczna procedura zawiedzie.

Jak wygląda automatyczny zwrot towaru?

Kliknij, aby powiekszyć fot. auremar - Fotolia.com Automatyczna procedura zwrotu za pośrednictwem kuriera Konsument chcąc zwrócić towar nakleja na paczkę etykietę zwrotną wysłaną przez sprzedawcę lub wygenerowaną przez stronę sklepu. Następnie zamawia kuriera do domu.

Brak rzeczy w paczce



Co zrobić?

Zadbaj o dokumentację dowodową. Otwierając przesyłkę zdjęcia lub nagraj film.

Jeżeli w przesyłce brakuje zamówionych towarów, oprócz sklepu, powiadom firmę kurierską. Masz na to 7 dni.

Pakując zwrot zrób zdjęcia odsyłanych rzeczy.

Automatyczny zwrot towaru to funkcjonalność oferowana przez coraz liczniejszą rzeszę sprzedawców. Jak to działa w praktyce? Najczęściej jest tak, że konsument, który chce dokonać zwrotu towaru, nakleja na paczkę przygotowaną przez nadawcę etykietę - dostarczoną wraz z przesyłką lub wygenerowaną na stronie internetowej sklepu. Kolejnym krokiem jest zamówienie kuriera i przekazanie paczki lub nadanie jej w punkcie wskazanym przez sklep.Niestety okazuje się, że automatyczny zwrot towaru może dostarczyć nam pewnych problemów. Oto, czego dotyczą przykładowe skargi:Problem pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy konsument zamawia kilkanaście rzeczy. Po otwarciu przesyłki okazuje się, że czegoś brakuje. Konsument zgłasza to do biura obsługi klienta sklepu. Sklep odnotowuje brak. Po automatycznym zwrocie towaru (w ramach odstąpienia od umowy), konsument otrzymuje zwrot pieniędzy wyłącznie za odesłane produkty. Sklep odmawia zwrotu za brakujące rzeczy, twierdząc, że w ich systemie widnieje informacja, że rzeczy zostały wysłane, a konsument mógł je zatrzymać. Mimo że konsument zgłosił brak wszystkich zamówionych produktów po otwarciu paczki, ma trudności z uzyskaniem zwrotu