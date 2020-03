Koronawirus a odwołany lub opóźniony lot. Jakie prawa pasażera?

Koronawirus ani na chwilę nie schodzi z medialnych nagłówków. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego, skoro na całym świecie co rusz pojawiają się nowe zachorowania. W Polsce do tej pory nie stwierdzono ani jednego przypadku zarażenia, ale nie oznacza to oczywiście, że nic nam nie grozi. Tym bardziej, że niemała wcale rzesza Polaków podróżuje po całym świecie. Wysokie ryzyko zarażenia występuje między innymi w Chinach, Tajlandii, Korei Południowej, czy we Włoszech. Z tego też powodu odwołany lot do jednego z wymienionych krajów nie powinien być dla nas dużym zaskoczeniem. Co w takiej sytuacji? Jakie prawa pasażerów przysługują nam w razie wywołanych epidemią perturbacji ruchu lotniczego?

Prawa pasażera a zakłócenia lotu z powodu epidemii koronawirusa



1. Linia lotnicza odwołała mój lot w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Czy mam prawo do odszkodowania?

2. Lot jest opóźniony z powodu problemu związanego z koronawirusem. Jakie są moje prawa?

3. Linia lotnicza odmówiła mi wejścia na pokład, ponieważ jestem chory, ale nie jestem nosicielem koronawirusa. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

4. Chcę zrezygnować z rezerwacji lotu do miejsca zagrożonego koronawirusem. Czy stracę pieniądze wydane na bilet?

Podstawowe prawa pasażera w sytuacji zakłócenia lotu

1. Linia lotnicza zdecydowała się odwołać lot z powodu niewystarczającej liczby rezerwacji na 14 lub więcej dni przed wylotem. Czy odszkodowanie przysługuje?

2. Linia lotnicza zdecydowała się odwołać lot z powodu niewystarczającej liczby rezerwacji na mniej niż 14 dni przed odlotem. Co mi się należy?

poinformowano pasażera o odwołaniu lotu pomiędzy dwoma tygodniami a 7 dniami przed planowanym wylotem, ale zapewniono lot alternatywny, który umożliwia wylot nie później niż 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego na mniej niż 4 godziny po planowanym czasie przylotu,

poinformowano pasażera o odwołaniu na mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, ale zapewniono zmianę planu podróży, która umożliwia wylot nie później niż 1 godzinę przed planowanym czasem wylotu i dotarcie do miejsca docelowego na mniej niż 2 godziny po planowanym czasie przylotu.

3. Mój lot jest opóźniony o więcej niż 3 godziny. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Firma GIVT oraz współpracująca z nią adwokat Kamila Szczygieł prezentują odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w kontekście koronawirusa i praw pasażerów linii lotniczych Wybuch epidemii jest sytuacją nadzwyczajną zwalniającą przewoźnika od wypłaty odszkodowania za odwołany lot w oparciu o Rozporządzenie (WE)261/2004, pasażerowie mają jednak prawo do zwrotu pieniędzy za bilet. W tym celu zalecamy bezpośredni kontakt z linią lotniczą.W przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych, które nie są zależne od linii lotniczej, odszkodowanie za opóźniony lot nie przysługuje. Przeciwnie jest w sytuacji, gdy lot jest opóźniony ze względu na błąd operacyjny linii lotniczej, taki jaki brak samolotu, opóźnienie poprzedniego samolotu czy brak załogi. Wówczas pasażer jest uprawniony do rekompensaty pieniężnej w postaci nawet 600 €. Kwota zależy od długości lotu.Każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie. Jeżeli chory pasażer stwarza realne zagrożenie zdrowia dla reszty pasażerów i załogi, przewoźnik ma prawo odmówić wejścia na pokład, co tym samym wyłącza prawo do odszkodowania.Zależne jest to od Ogólnych Warunków Przewozu i regulaminu danej linii lotniczej, a także dostępności bezpłatnej zmiany/zwrotu biletu z powodu aktualnego wybuchu epidemii. Koniecznie musisz zapoznać się z warunkami, które potwierdziłeś rezerwując bilet lotniczy, skontaktuj się również bezpośrednio z przewoźnikiem, aby dowiedzieć się czy linia lotnicza wprowadziła indywidualną politykę w związku z zagrożeniem epidemią.W przypadku, gdy lot był zakłócony, jednak nie z powodu epidemii, pasażerowie mają szereg praw zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.W powyższej sytuacji masz prawo jedynie do uzyskania zwrotu pieniędzy za bilet lub ewentualnej zmiany rezerwacji. Odszkodowanie w kwocie 250 €, 400 € lub 600 € mogłoby przysługiwać, gdyby linia lotnicza odwołała lot na 13 dni lub mniej, spełniając przy tym pozostałe wymagania wskazane w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.Przewoźnik powinien przede wszystkim zapewnić lot alternatywny do miejsca docelowego, czyli miejsca, do którego pasażer planował lecieć pierwotnym lotem. Jeśli jednak spełnione zostały poniższe przesłanki, odszkodowanie nie przysługuje:Odszkodowanie za opóźnienie może przysługiwać, gdy opóźnienie wyniesie 3 godziny lub więcej. Czas ten powinniśmy liczyć od momentu przylotu planowanego do rzeczywistego czasu lądowania (za przylot uznaje się otwarcie drzwi samolotu po wylądowaniu). Dodatkowo, jeśli czas opóźnienia przekracza 5 godzin, można także, poza odszkodowaniem, starać się o zwrot kosztów za bilet.Warto pamiętać, że poza powyższymi prawami, Rozporządzenie (WE) 261/2004 określa również dodatkowe przesłanki, które determinują, czy pasażerom może przysługiwać rekompensata w wysokości 250 €, 400 € lub 600 €. Dodatkowo każdorazowo należy dokonać oceny czy wystąpiła okoliczność zwalniająca przewoźnika z wypłaty odszkodowania. Aby dowiedzieć się więcej, zalecamy zapoznanie się z prawami pasażerów.