Dodatkowe odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot?

Odwołany czy opóźniony lot to sytuacje, na które powinni być gotowi wszyscy, którzy podróżują samolotami. Doświadczenie pokazuje, że tego rodzaju perturbacje nie należą wcale do rzadkości. Co więcej, często pociągają one za sobą kolejne niedogodności, jak np. zaprzepaszczoną szansę na intratny kontrakt czy anulowanie rezerwacji samochodu. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza, że w takich przypadkach można walczyć o dodatkowe odszkodowanie od linii lotniczych.

– Należy pamiętać, by koszty te były racjonalne - zaznacza Krzysztof Burzyński, dyrektor działu prawnego w firmie AirCashBack, która w imieniu pasażerów od lat dochodzi odszkodowań od przewoźników za opóźnione loty. – Można dochodzić kosztów podróży, utraconych rezerwacji związanych z podróżą, noclegu czy wyżywienia, natomiast takimi kosztami nie jest na przykład wypity w hotelowym barze alkohol – wyjaśnia prawnik.

- Pasażerowie często odpuszczają sobie możliwości uzyskania odszkodowania, bo nie wiedzą, w jaki sposób tego typu sprawę załatwić. To błąd, nasze doświadczenie wskazuje, że odpowiednie udokumentowanie sprawy daje ogromne szanse na wygraną. Oprócz podstawowego odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 Euro dochodzimy w imieniu naszych klientów również dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera, ostatni wyrok TSUE w mojej ocenie zwiększa teraz pewność, że tego typu sprawy będą kończyć się pozytywnie dla pasażerów – ocenia Krzysztof Burzyński.

Za kilka godzin opóźniony bądź odwołany lot pasażerowi przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych. Jego kwota uzależniona jest od dystansu, jaki przemierzyć miał samolot i wynosi 250, 400 lub 600 euro. Z rozporządzenia UE (261/04) wynika, że uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie mają wszyscy pasażerowie, którzy doświadczyli tego rodzaju niedogodności. Okazuje się jednak, że nie są to wszystkie możliwości, jakie im przysługują.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w odpowiedzi na zapytanie rumuńskiego sądu wskazał właśnie, jak należy rozumieć kwestię dalszego odszkodowania, czyli rzeczywiście poniesionych przez pasażera kosztów w efekcie odmowy przyjęcia na pokład, odwołanego lub opóźnionego lotu.Wyrok Trybunału to formalne usankcjonowanie linii orzecznictwa, jaką często obierały sądy. Zgodnie z nim, dalszym odszkodowaniem może być jakakolwiek strata finansowa, którą możemy połączyć związkiem przyczynowym z nienależytym wykonaniem umowy przewozu. W każdym przypadku rozmiar szkód musi być jednak oceniany indywidualnie. To poszkodowany pasażer wskazuje straty, jakie poniósł i za które domaga się odszkodowania.Zgodnie z wyrokiem TSUE, w przypadku sporu to sądy krajowe będą decydować, czy pasażerowi należy się dodatkowe odszkodowanie, a jeśli tak - w jakiej kwocie. Treść wyroku otwiera też sędziom drogę do potrącenia z zasądzonej indywidualnie kwoty rekompensaty za opóźniony lot (czyli odpowiednio 250, 400 bądź 600 Euro), jednak nie zobowiązuje ich do jego dokonania.W praktyce oznacza to, że jeżeli np. kwota dalszego odszkodowania, którego domaga się pasażer, jest niska (np. pasażer stracił 15 euro za niewykorzystaną rezerwację auta w wypożyczalni i w pozwie domaga się 400 euro podstawowego odszkodowania i dodatkowo tych 15 Euro), sąd może pominąć to drugie żądanie. Tylko od decyzji sędziego zależy, czy orzeknie 400, czy 415 euro.O kwotach odszkodowania decydują sądy, ponieważ wiele linii lotniczych kwestionuje roszczenia pasażerów i odmawia im wypłaty odszkodowania. Wtedy jedyną drogą jest postępowanie cywilne. Takie spory często są rozstrzygane na korzyść pasażerów, jednak sprawy sądowe są kosztowne i z reguły trwają co najmniej rok. Linie lotnicze, które odmawiają wypłaty odszkodowań, liczą właśnie na to, że pasażerów zniechęci uciążliwa i czasochłonna procedura formalna.