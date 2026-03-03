Tylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości?

W ubiegłym roku liczba zastrzeżonych numerów PESEL wzrosła o ponad 2 mln, osiągając łącznie ponad 7,5 mln. Jednak to wciąż tylko 20% dorosłych Polaków, co oznacza, że 25,4 mln osób nadal nie chroni swoich danych. Eksperci ostrzegają, że oszuści często wykorzystują numery PESEL do zaciągania zobowiązań na niewielkie kwoty, co może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlaczego tak wielu Polaków ignoruje to zabezpieczenie i jakie są najważniejsze korzyści z zastrzeżenia PESEL?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego tylko 20% dorosłych Polaków zastrzegło swój numer PESEL, mimo że liczba zastrzeżeń wzrosła o ponad 2 mln w ciągu roku.

Jakie zagrożenia wiążą się z brakiem zastrzeżenia PESEL, w tym ryzyko kradzieży tożsamości i zaciągania zobowiązań na cudze nazwisko.

Dlaczego wiele osób uważa, że nie są narażone na oszustwa, mimo że przestępcy często wykorzystują numery PESEL do drobnych, ale licznych zobowiązań.

Jak kampanie informacyjne przyczyniły się do wzrostu liczby zastrzeżonych numerów PESEL i dlaczego świadomość zagrożeń jest kluczowa dla dalszego wzrostu tej liczby.

Jak prosto i szybko zastrzec PESEL oraz jakie są korzyści z tego zabezpieczenia, w tym ochrona przed oszustwami finansowymi.

