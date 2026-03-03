eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjneTylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości?

Tylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości?

2026-03-03 13:06

Tylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości?

Tylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości? © wygenerowane przez AI

W ubiegłym roku liczba zastrzeżonych numerów PESEL wzrosła o ponad 2 mln, osiągając łącznie ponad 7,5 mln. Jednak to wciąż tylko 20% dorosłych Polaków, co oznacza, że 25,4 mln osób nadal nie chroni swoich danych. Eksperci ostrzegają, że oszuści często wykorzystują numery PESEL do zaciągania zobowiązań na niewielkie kwoty, co może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlaczego tak wielu Polaków ignoruje to zabezpieczenie i jakie są najważniejsze korzyści z zastrzeżenia PESEL?

Przeczytaj także: Zastrzeżenie numeru PESEL - jak działa?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego tylko 20% dorosłych Polaków zastrzegło swój numer PESEL, mimo że liczba zastrzeżeń wzrosła o ponad 2 mln w ciągu roku.
  • Jakie zagrożenia wiążą się z brakiem zastrzeżenia PESEL, w tym ryzyko kradzieży tożsamości i zaciągania zobowiązań na cudze nazwisko.
  • Dlaczego wiele osób uważa, że nie są narażone na oszustwa, mimo że przestępcy często wykorzystują numery PESEL do drobnych, ale licznych zobowiązań.
  • Jak kampanie informacyjne przyczyniły się do wzrostu liczby zastrzeżonych numerów PESEL i dlaczego świadomość zagrożeń jest kluczowa dla dalszego wzrostu tej liczby.
  • Jak prosto i szybko zastrzec PESEL oraz jakie są korzyści z tego zabezpieczenia, w tym ochrona przed oszustwami finansowymi.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że numeru PESEL nie zastrzegło jeszcze 25,4 mln osób pełnoletnich. Według stanu na koniec 2025 roku zastrzeżonych było ponad 7,5 mln numerów. To wzrost w stosunku do końca 2024 roku, kiedy ta liczba oscylowała wokół 5,4 mln.

Dr Mariusz Sokołowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego, inspektor policji w stanie spoczynku, wiąże dużą liczbę niezastrzeżonych numerów PESEL z niewiedzą na temat ryzyka, wynikającego z możliwości nieuprawnionego użycia danych przez przestępców. Przekonuje również, że po zastrzeżeniu możemy „spać spokojniej”.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bardzo przydatne i zabezpiecza przed padnięciem ofiarą przestępstwa polegającego na tym, że ktoś np. zawrze umowę na nasze nazwisko. Trzeba edukować ludzi w tym zakresie i mówić o negatywnych konsekwencjach braku zastrzeżenia. Dzisiaj wiele rodzajów przestępstw to czyny dokonywane zdalnie, a zawarcie umowy nie wymaga bezpośredniej weryfikacji konkretnej osoby z dokumentem tożsamości danego człowieka – wyjaśnia dr Sokołowski.

Z kolei radca prawny Marek Niczyporuk z kancelarii Ars Aequi uważa, że niewielka popularność rozwiązania, jakim jest możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, wynika z tego, że wielu ludzi uważa, iż ryzyko nieuprawnionego użycia ich nie dotyczy lub nie mają oni oszczędności na tyle wysokich, by ktoś w ogóle mógł zaciągnąć kredyt na ich nazwisko.

– Praktyka wskazuje, że często oszustwa, w których wykorzystywane są cudze numery PESEL, dotyczą zaciągania zobowiązań o niskich wartościach na osoby o niekoniecznie wysokim statusie majątkowym. Nagle ofiara musi się zmierzyć z wieloma egzekucjami na stosunkowo niewielkie kwoty. Ich obsługa prawna wiele kosztuje. W efekcie, mimo małego majątku, można popaść w poważne problemy finansowe – ostrzega mec. Niczyporuk.

Ekspert podkreśla również, że należy edukować Polaków w temacie zagrożeń wynikających z braku zastrzeżenia numeru PESEL i tego, że „na celowniku” oszustów nie są osoby najbogatsze, ale właśnie najczęściej te mniej zamożne. Z kolei dr Agnieszka Goldiszewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dodaje, że istniejąca w Polsce możliwość zastrzeżenia numerów identyfikacyjnych osób fizycznych jest rozwiązaniem innowacyjnym na tle krajów Europy i sytuuje Polskę w kręgu pionierów technologicznych w obszarze cyfryzacji.

– Do tej pory tylko 23% dorosłej populacji skorzystało z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Jest to stosunkowo wysoki wynik, biorąc pod uwagę strukturę wiekową uprawnionej populacji, którą w dużej mierze tworzą osoby starsze, zagrożone zjawiskiem tzw. cyfrowego wykluczenia – dodaje dr Goldiszewicz.

W jej ocenie, odnotowany w 2025 roku przyrost liczby zgłoszonych zastrzeżeń numeru PESEL ma niezwykle dynamiczny charakter, ale liczba 2 mln jest obiektywnie wysoka. W opinii ekspertki, czynnikiem, który w ubiegłym roku mógł mieć wpływ na duże zainteresowanie możliwością zastrzeżenia numeru PESEL, były szeroko zakrojone kampanie informacyjne powiązane ze zwiększeniem świadomości ryzyk związanych z wyłudzeniem numeru PESEL.

– Z punktu widzenia analizowanych danych interesujące mogłoby się okazać ustalenie tego, w jakich grupach wiekowych najczęściej korzystano z omawianego uprawnienia. Powstaje więc pytanie, która z grup okazała się najefektywniejszym odbiorcą komunikatów dotyczących konieczności zabezpieczania danych osobowych o szczególnym znaczeniu – zauważa ekspertka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pytany o powody wzrostu liczby zastrzeżonych numerów PESEL radca prawny Marek Niczyporuk wskazuje, że dopiero od połowy 2024 roku instytucje finansowe, notariusze i firmy telekomunikacyjne mają ustawowy obowiązek sprawdzania statusu PESEL. Rok 2025 był zatem pierwszym pełnym rokiem, w którym usługa ta realnie działała.

– Uważam, że liczba osób zastrzegających swój PESEL będzie tylko rosnąć wraz z coraz większą popularnością państwowych usług cyfrowych i świadomością zagrożeń. W dzisiejszych czasach wykluczenie cyfrowe nie obejmuje już z pewnością znacznej części społeczeństwa, więc raczej chodzi o świadomość zagrożeń niż o brak realnej możliwości skorzystania z zabezpieczenia ww. numeru poprzez jego zastrzeżenie – dodaje ekspert z kancelarii Ars Aequi.

Do tego dr Goldiszewicz prognozuje, że dotychczasowy trend w zakresie wzrostu liczby zastrzeżonych numerów PESEL powinien zostać utrzymany na mniej więcej dotychczasowym poziomie. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że ulegnie on stopniowemu wyhamowywaniu.

– Z uprawnienia korzystać będą nadal osoby, które dostrzegają potrzebę ochrony zgromadzonych zasobów, a dotychczas nie miały czasu tego uczynić. Najczęściej są to osoby w tzw. średnim wieku, choć także najmłodsi dorośli, działający „profilaktycznie”. Seniorzy zaś mogą albo nie mieć świadomości istnienia mechanizmu zastrzegania numeru PESEL albo obawiać się trudności związanych z przeprowadzaniem tej procedury – uzupełnia ekspertka.

Do tego dr Mariusz Sokołowski przekonuje, że zastrzeżenie numeru PESEL nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami, bo jeśli zechcemy dokonać czynności, która wymaga podania go, to urzędnik czy notariusz poinformują o konieczności odblokowania. Samo cofnięcie zastrzeżenia jest proste i może zostać przeprowadzone w aplikacji mObywatel. Radca prawny Marek Niczyporuk podkreśla, że władze powinny częściej uświadamiać społeczeństwo w obszarze zagrożeń i namawiać do korzystania z dostępnych zabezpieczeń.

– Prognozuję, że liczba zastrzeżonych numerów będzie przybywać w tempie wolnym z okresowymi skokami, co wynika z nasycenia grupy najbardziej świadomych użytkowników. Znaczenie będą miały kolejne kampanie społeczne, najczęściej powtarzane po ujawnieniu kolejnych przypadków oszustw – podsumowuje ekspert z kancelarii Ars Aequi.

Przeczytaj także: Rejestr zastrzeżeń PESEL obowiązkowy od 1 czerwca Rejestr zastrzeżeń PESEL obowiązkowy od 1 czerwca

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PESEL, Rejestr zastrzeżeń numeru PESEL, kradzież danych osobowych, kradzież tożsamości, ochrona tożsamości, wyłudzenia kredytów, mObywatel

Przeczytaj także

PESEL pod szczególną ochroną. Rejestr zastrzeżeń rozwija skrzydła

PESEL pod szczególną ochroną. Rejestr zastrzeżeń rozwija skrzydła

Rejestr zastrzeżeń numeru PESEL już działa

Rejestr zastrzeżeń numeru PESEL już działa

PESEL podawany zbyt często? Sprawdź, kiedy naprawdę musisz go ujawnić

PESEL podawany zbyt często? Sprawdź, kiedy naprawdę musisz go ujawnić

5 mln PIT-ów, czyli 5 mln PESEL-i na celowniku cyberprzestępców

5 mln PIT-ów, czyli 5 mln PESEL-i na celowniku cyberprzestępców

Reklama pożyczki po nowemu i rejestr zastrzeżeń PESEL, czyli zmiany w sektorze finansowym w 2024 roku

Reklama pożyczki po nowemu i rejestr zastrzeżeń PESEL, czyli zmiany w sektorze finansowym w 2024 roku

Służba zdrowia na celowniku hakerów

Służba zdrowia na celowniku hakerów

AI zbudowała fałszywy świat inwestycji. Jak działa "Truman Show Scam" i jak nie paść ofiarą oszustwa?

AI zbudowała fałszywy świat inwestycji. Jak działa "Truman Show Scam" i jak nie paść ofiarą oszustwa?

Polacy lekceważą zagrożenia w sieci - 97% akceptuje politykę prywatności bez czytania

Polacy lekceważą zagrożenia w sieci - 97% akceptuje politykę prywatności bez czytania

Rośnie sprzedaż polis OC, także tych fikcyjnych oraz długi wobec ubezpieczycieli

Rośnie sprzedaż polis OC, także tych fikcyjnych oraz długi wobec ubezpieczycieli

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Iran wykorzystuje hakerów w działaniach wojennych. Zagrożone firmy również w Europie

Iran wykorzystuje hakerów w działaniach wojennych. Zagrożone firmy również w Europie

Zdolność kredytowa jeszcze wyższa. Gdzie już 70% par stać na mieszkanie na kredyt?

Zdolność kredytowa jeszcze wyższa. Gdzie już 70% par stać na mieszkanie na kredyt?

Odpowiedzialność za samowolę budowlaną. Co warto wiedzieć przed zakupem nieruchomości?

Odpowiedzialność za samowolę budowlaną. Co warto wiedzieć przed zakupem nieruchomości?

Transformacja energetyczna firm w 2026 r. Od ciepłownictwa po transport niskoemisyjny - przegląd najciekawszych naborów

Transformacja energetyczna firm w 2026 r. Od ciepłownictwa po transport niskoemisyjny - przegląd najciekawszych naborów

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: