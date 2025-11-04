Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku? © wygenerowane przez AI

Nietrzeźwy pracownik to nie tylko problem kadrowy, lecz poważne ryzyko prawne i finansowe dla firmy. W razie wypadku w miejscu pracy, nawet jeśli winę ponosi zatrudniony, to pracodawca może odpowiadać za brak odpowiednich procedur i naruszenia przepisów BHP. Od lutego 2023 roku obowiązują nowe przepisy umożliwiające prewencyjną kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy, co pozwala ograniczyć ryzyko i chronić zarówno firmę, jak i pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak prawo reguluje dopuszczanie do pracy osób pod wpływem alkoholu oraz obowiązki pracodawcy.

Na czym polegają i jak powinny być przeprowadzane prewencyjne kontrole trzeźwości.

Jakie ryzyka prawne, finansowe i reputacyjne niesie dopuszczenie nietrzeźwego pracownika do pracy.

Jak wygląda procedura postępowania krok po kroku z pracownikiem podejrzanym o spożycie alkoholu.

Co mówi prawo?

stan po użyciu alkoholu oznacza stężenie od 0,2 do 0,5 promila,

stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila (art. 46 ust. 3 ustawy).

Nowe zasady: prewencyjna kontrola trzeźwości

Ryzyko i odpowiedzialność po stronie firmy

Często zakłada się, że to wyłącznie pracownik odpowiada za swoje zachowanie. Tymczasem brak reakcji lub właściwych procedur po stronie pracodawcy może być potraktowany jako zaniedbanie.



Certyfikowany alkomat w zakładzie pracy nie jest narzędziem kontroli, lecz ochrony. Pomaga uniknąć błędnych decyzji i stanowi dowód, że firma działa zgodnie z prawem i w dobrej wierze – tłumaczy Rafał Kozłowski, przedstawiciel Bean, dystrybutora profesjonalnych alkomatów AlcoFind.

prawne – kary nałożone przez PIP, sankcje z Kodeksu karnego (np. art. 220 K.k. – narażenie pracownika na niebezpieczeństwo);

finansowe – koszty odszkodowań, postępowań sądowych, wzrost składek ubezpieczeniowych;

reputacyjne – utrata wiarygodności wobec kontrahentów i załogi.

Procedura w praktyce: co zrobić krok po kroku

Nie dopuszczaj do pracy – jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem. Zabezpiecz stanowisko – w przypadku operatorów maszyn lub wózków widłowych to obowiązek wynikający z BHP. Przeprowadź badanie – wyłącznie przy użyciu certyfikowanego urządzenia lub poprzez wezwanie policji, jeśli firma nie posiada uprawnień. Udokumentuj zdarzenie – sporządź protokół, podpisy świadków, wynik testu, oświadczenie pracownika. Podejmij działania dyscyplinarne – w zależności od wyniku: upomnienie, kara pieniężna, zawieszenie, a w przypadku stanu nietrzeźwości – rozwiązanie umowy (art. 52 K.p.).

Prewencja zamiast reakcji