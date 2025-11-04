eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracyPracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku?

Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku?

2025-11-04 12:11

Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku?

Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku? © wygenerowane przez AI

Nietrzeźwy pracownik to nie tylko problem kadrowy, lecz poważne ryzyko prawne i finansowe dla firmy. W razie wypadku w miejscu pracy, nawet jeśli winę ponosi zatrudniony, to pracodawca może odpowiadać za brak odpowiednich procedur i naruszenia przepisów BHP. Od lutego 2023 roku obowiązują nowe przepisy umożliwiające prewencyjną kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy, co pozwala ograniczyć ryzyko i chronić zarówno firmę, jak i pracowników.

Przeczytaj także: Badanie alkomatem w zakładzie pracy jest już możliwe

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak prawo reguluje dopuszczanie do pracy osób pod wpływem alkoholu oraz obowiązki pracodawcy.
  • Na czym polegają i jak powinny być przeprowadzane prewencyjne kontrole trzeźwości.
  • Jakie ryzyka prawne, finansowe i reputacyjne niesie dopuszczenie nietrzeźwego pracownika do pracy.
  • Jak wygląda procedura postępowania krok po kroku z pracownikiem podejrzanym o spożycie alkoholu.

Co mówi prawo?


Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pracodawca ma prawo — a w przypadku stanowisk szczególnie wrażliwych wręcz obowiązek — nie dopuścić do pracy osoby, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się po użyciu alkoholu lub jest nietrzeźwa.

Przypomnijmy, że:
  • stan po użyciu alkoholu oznacza stężenie od 0,2 do 0,5 promila,
  • stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila (art. 46 ust. 3 ustawy).

Kodeks pracy nakłada natomiast na pracodawcę ogólny obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 K.p.). W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który dopuści do pracy osobę pod wpływem alkoholu, może sam naruszyć przepisy BHP, a tym samym narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

Nowe zasady: prewencyjna kontrola trzeźwości


Od lutego 2023 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy, która wprost umożliwia pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnych kontroli trzeźwości – o ile odpowiedni zapis znajdzie się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu.

Badanie może być wykonane tylko przy użyciu urządzeń posiadających aktualne świadectwo kalibracji lub wzorcowania, a jego wyniki muszą być odpowiednio udokumentowane.

W przypadku braku wewnętrznych procedur, badanie trzeźwości może przeprowadzić wyłącznie policja lub uprawnione służby. Pracodawca, który przeprowadzi test samodzielnie, bez podstawy prawnej lub za pomocą niecertyfikowanego sprzętu, naraża się na zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika i błędów proceduralnych.

Ryzyko i odpowiedzialność po stronie firmy


W sytuacji wypadku przy pracy, w którym uczestniczył nietrzeźwy pracownik, odpowiedzialność pracodawcy nie kończy się na sporządzeniu notatki. Jeśli firma nie posiadała odpowiednich procedur lub zignorowała sygnały o możliwym spożyciu alkoholu, może zostać pociągnięta do współodpowiedzialności cywilnej i karnej.
Często zakłada się, że to wyłącznie pracownik odpowiada za swoje zachowanie. Tymczasem brak reakcji lub właściwych procedur po stronie pracodawcy może być potraktowany jako zaniedbanie.

Certyfikowany alkomat w zakładzie pracy nie jest narzędziem kontroli, lecz ochrony. Pomaga uniknąć błędnych decyzji i stanowi dowód, że firma działa zgodnie z prawem i w dobrej wierze – tłumaczy Rafał Kozłowski, przedstawiciel Bean, dystrybutora profesjonalnych alkomatów AlcoFind.

Ryzyka, z którymi mierzy się firma, obejmują:
  • prawne – kary nałożone przez PIP, sankcje z Kodeksu karnego (np. art. 220 K.k. – narażenie pracownika na niebezpieczeństwo);
  • finansowe – koszty odszkodowań, postępowań sądowych, wzrost składek ubezpieczeniowych;
  • reputacyjne – utrata wiarygodności wobec kontrahentów i załogi.

Procedura w praktyce: co zrobić krok po kroku


  1. Nie dopuszczaj do pracy – jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem.
  2. Zabezpiecz stanowisko – w przypadku operatorów maszyn lub wózków widłowych to obowiązek wynikający z BHP.
  3. Przeprowadź badanie – wyłącznie przy użyciu certyfikowanego urządzenia lub poprzez wezwanie policji, jeśli firma nie posiada uprawnień.
  4. Udokumentuj zdarzenie – sporządź protokół, podpisy świadków, wynik testu, oświadczenie pracownika.
  5. Podejmij działania dyscyplinarne – w zależności od wyniku: upomnienie, kara pieniężna, zawieszenie, a w przypadku stanu nietrzeźwości – rozwiązanie umowy (art. 52 K.p.).

Prewencja zamiast reakcji


Najskuteczniejszą metodą ograniczenia ryzyka jest wdrożenie prewencyjnych procedur – zarówno formalnych (regulaminy, szkolenia), jak i technicznych (sprawdzone alkomaty, system raportowania). Firmy coraz częściej korzystają z doradztwa zewnętrznych ekspertów, by ich działania były zgodne z prawem, a jednocześnie efektywne organizacyjnie.
Przeczytaj także: Kontrola trzeźwości pracowników, czyli ważne zmiany w prawie pracy Kontrola trzeźwości pracowników, czyli ważne zmiany w prawie pracy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: alkohol w pracy, badanie alkomatem w pracy, spożycie alkoholu, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika, nietrzeźwy pracownik, kontrola trzeźwości pracowników, alkomat, badanie alkomatem, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Przeczytaj także

Czy kontrola trzeźwości pracowników przyniesie oczekiwane efekty?

Czy kontrola trzeźwości pracowników przyniesie oczekiwane efekty?

Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

Badanie trzeźwości a RODO

Badanie trzeźwości a RODO

Badanie trzeźwości pracownika. Kto i kiedy może je przeprowadzić?

Badanie trzeźwości pracownika. Kto i kiedy może je przeprowadzić?

Alkomat Sentech Promiler Alcoscan 8000

Alkomat Sentech Promiler Alcoscan 8000

Syndrom dnia następnego a praca

Syndrom dnia następnego a praca

Badanie alkomatem po wylądowaniu w Szkocji. Nowy pilotaż na lotnisku w Aberdeen

Badanie alkomatem po wylądowaniu w Szkocji. Nowy pilotaż na lotnisku w Aberdeen

Prawo pracy. Już teraz warto znać nowe regulacje

Prawo pracy. Już teraz warto znać nowe regulacje

Praca zdalna - jakie zmiany w Kodeksie pracy?

Praca zdalna - jakie zmiany w Kodeksie pracy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 - ruszył nabór wniosków

Bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 - ruszył nabór wniosków

Technologiczna euforia traci impet?

Technologiczna euforia traci impet?

Polacy chcą wiedzieć, ile zarabiają inni. Trzy czwarte popiera jawność pensji

Polacy chcą wiedzieć, ile zarabiają inni. Trzy czwarte popiera jawność pensji

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Metale ciężkie, antybiotyki i pestycydy. To kryją warzywa i owoce z działek miejskich

Metale ciężkie, antybiotyki i pestycydy. To kryją warzywa i owoce z działek miejskich

Nadchodzi era inteligentnych i elastycznych ubezpieczycieli

Nadchodzi era inteligentnych i elastycznych ubezpieczycieli

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: