eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracyRewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

Rewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

2025-09-24 13:51

Rewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

Inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat © wygenerowane przez AI

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji [1], który pozwoli inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy natychmiast decydować, czy umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia lub o dzieło, powinny zostać przekształcone w etat. Nowe przepisy, które mają wejść w życie w czerwcu 2026 roku, wprowadzają zdalne kontrole umów i składek oraz podwajają wysokość grzywien za naruszenia.

Przeczytaj także: Wyższe kary dla pracodawców

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowe uprawnienia mają otrzymać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy od czerwca 2026 roku
  • Na jakich zasadach inspektorzy będą mogli decydować o zamianie umowy cywilnoprawnej na etat
  • Jakie konsekwencje finansowe i organizacyjne czekają pracodawców w przypadku przekształcenia umów
  • Jakie są prognozy dotyczące wpływu nowych przepisów na rynek pracy i sektory najbardziej narażone

Zgodnie z projektem nowe kompetencje inspektorów PIP pozwolą im natychmiast rozstrzygać, czy umowa cywilnoprawna została zawarta nieprawidłowo i powinna zostać przekształcona w etat. Podstawą będzie m.in. sytuacja, gdy charakter pracy wskazuje na zatrudnienie etatowe – obowiązki są wykonywane na rzecz jednego pracodawcy, w stałym rytmie i w powtarzalnym zakresie.

Przepisy wprowadzą też możliwość zdalnych kontroli, obejmujących nie tylko treść i zakres umów, ale i prawidłowość odprowadzanych składek. Resort zapowiada podwojenie wysokości grzywien, a inspektorzy będą mogli analizować umowy nawet do roku wstecz – również wtedy, gdy pracownik nie jest już związany z firmą.
Pamiętajmy, że zamiana umowy cywilnoprawnej w etat to dla pracodawcy nie tylko konieczność odprowadzania składek ZUS i podatków. To także pełen pakiet obowiązków wynikających z kodeksu pracy – szkolenia BHP, badania lekarskie, zapewnienie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, wypłata wynagrodzenia za czas choroby czy przestrzeganie okresów wypowiedzenia. Do tego dochodzi dokumentacja i obowiązki informacyjne.

W praktyce oznacza to również wzrost kosztów i ograniczenie elastyczności zatrudnienia, co powinno skłonić firmy do dokładnego przejrzenia swoich umów już teraz – mówi Michał Młynarczyk, Prezes Devire Group.

Etaty czy śmieciówki?


Polski rynek pracy to dziś ponad 17,2 mln aktywnych zawodowo osób, z czego zdecydowana większość zatrudniona jest na etatach. [2] Według danych GUS aż 85 proc. pracowników sektora prywatnego ma umowę o pracę na czas nieokreślony – to blisko 11,8 mln osób. [3]

Równocześnie jednak rośnie liczba zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Na koniec września 2023 roku na zleceniu i podobnych kontraktach pracowało 2,35 mln osób. [4] W marcu 2025 r. już niemal 1,4 mln wykonywało pracę wyłącznie w tej formule – to wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z marcem 2024 r. [5] Dane te jasno pokazują, że choć etat wciąż dominuje, ale segment umów cywilnoprawnych wciąż się rozrasta.
Bezpłatne kalkulatory:

W obliczu nadchodzących zmian warto przyjrzeć się elastycznym modelom zatrudnienia, dopasowanym do potrzeb danej organizacji. Jednym z rozwiązań może być outsourcing całych procesów, zwłaszcza tych spoza kluczowej działalności firmy („non core operations”). W takim modelu firma zazwyczaj rozlicza się za zrealizowane efekty (KPI), a nie za godziny pracy.

Innym rozwiązaniem może być zatrudnianie interim managerów, którzy wchodzą do organizacji na określony czas, by przeprowadzić konkretny projekt czy zmianę. Alternatywą są także umowy o pracę tymczasową zawierane przez agencje zatrudnienia, kontrakty menedżerskie czy współpraca B2B z samozatrudnionymi specjalistami. Część z tych modeli wiąże się oczywiście z obowiązkiem odprowadzania składek, ale dają one pracodawcom większą elastyczność w doborze kadry, zwłaszcza w projektach krótkoterminowych – mówi Michał Młynarczyk, CEO Devire Group.

Eksperci zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą szczególnie wpłynąć na branże, w których umowy cywilnoprawne są stosowane najczęściej. Dane GUS pokazują, że duży odsetek zleceniobiorców pracuje w sektorach takich jak administrowanie i działalność wspierająca (m.in. agencje zatrudnienia) czy opieka zdrowotna i pomoc społeczna. [6]

Wysoki udział umów cywilnoprawnych notuje się również w budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej. Zdaniem analityków na większe ryzyko zmian mogą być także narażone branże oparte na pracy sezonowej lub projektowej, jak gastronomia, usługi kurierskie czy e-commerce.

Nowe regulacje mogą na trwałe zmienić strukturę polskiego rynku pracy. Etat stanie się nie tylko dominującą, ale też wymuszoną formą zatrudnienia, a pracodawcy będą musieli zmierzyć się z wyższymi kosztami i większą odpowiedzialnością. Eksperci podkreślają jednak, że to również szansa na bardziej przejrzyste i uczciwe zasady gry – a ostateczny bilans tej rewolucji poznamy dopiero po jej wejściu w życie w czerwcu 2026 roku.


[1] https://www.money.pl/gospodarka/to-bedzie-rewolucja-w-umowach-o-prace-resort-ujawnia-projekt-7195879940578240a.html
[2] https://rynekpracy.org/statystyki/liczba-pracujacych/
[3] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/4/55/1/aktywnosc_ekonomiczna_polski_za_2_kw_2024.pdf
[4] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tyle-osob-pracuje-na-zleceniu-GUS-podal-nowe-dane-8746504.html
[5] https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/wykonujacy-prace-wylacznie-na-podstawie-umow-zlecenia-i-pokrewnych-w-polsce-w-marcu-2025-r-%2C16%2C9.html
[6] https://businessinsider.com.pl/praca/praca-na-smieciowce-ilu-polakow-to-dotyczy-i-w-jakich-branzach/q4lettb
Przeczytaj także: PIP nie uprzedza o kontroli PIP nie uprzedza o kontroli

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, umowy cywilnoprawne, kontrola PIP, ustawa o PIP, uprawnienia PIP, inspektorzy PIP, kontrola w firmie, zatrudnianie pracowników, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowy śmieciowe, rok 2026

Przeczytaj także

Ozusowanie umów zleceń i dzieła obniży pensje o 1/3. Polacy mówią "nie"

Ozusowanie umów zleceń i dzieła obniży pensje o 1/3. Polacy mówią "nie"

Oskładkowanie umów zleceń ze szkodą dla freelancingu?

Oskładkowanie umów zleceń ze szkodą dla freelancingu?

Jak się przygotować na kontrole PIP?

Jak się przygotować na kontrole PIP?

Naruszanie praw pracowników będzie można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy?

Naruszanie praw pracowników będzie można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola PIP w firmie. Co warto wiedzieć?

Kontrola PIP w firmie. Co warto wiedzieć?

Kontrola w firmie – PIP

Kontrola w firmie – PIP

Umowy śmieciowe a umowa o pracę

Umowy śmieciowe a umowa o pracę

TK: zatrudnieni na "śmieciówkach" mogą wstępować do związków zawodowych

TK: zatrudnieni na "śmieciówkach" mogą wstępować do związków zawodowych

Państwowa Inspekcja Pracy: czym się zajmuje?

Państwowa Inspekcja Pracy: czym się zajmuje?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Miliardy w budżecie z podatku katastralnego - ile zapłacą właściciele mieszkań?

Miliardy w budżecie z podatku katastralnego - ile zapłacą właściciele mieszkań?

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Fed szuka równowagi

Fed szuka równowagi

Opole i Gorzów wyprzedzają Warszawę - raport o sile nabywczej wynagrodzeń mieszkańców

Opole i Gorzów wyprzedzają Warszawę - raport o sile nabywczej wynagrodzeń mieszkańców

Rekrutacja pracowników, czyli rekruterzy nie czytają blisko 30% CV

Rekrutacja pracowników, czyli rekruterzy nie czytają blisko 30% CV

Konsumenci wybrali: Amazon, Snapchat i TikTok potrafią robić reklamy

Konsumenci wybrali: Amazon, Snapchat i TikTok potrafią robić reklamy

Emerytura a lata pracy - jak praca po osiągnięciu wieku emerytalnego wpływa na wysokość emerytury?

Emerytura a lata pracy - jak praca po osiągnięciu wieku emerytalnego wpływa na wysokość emerytury?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: