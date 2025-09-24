Rewolucja na rynku pracy: inspektor PIP zdecyduje w trybie natychmiastowym o zamianie umowy zlecenie na etat

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji [1], który pozwoli inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy natychmiast decydować, czy umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia lub o dzieło, powinny zostać przekształcone w etat. Nowe przepisy, które mają wejść w życie w czerwcu 2026 roku, wprowadzają zdalne kontrole umów i składek oraz podwajają wysokość grzywien za naruszenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe uprawnienia mają otrzymać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy od czerwca 2026 roku

Na jakich zasadach inspektorzy będą mogli decydować o zamianie umowy cywilnoprawnej na etat

Jakie konsekwencje finansowe i organizacyjne czekają pracodawców w przypadku przekształcenia umów

Jakie są prognozy dotyczące wpływu nowych przepisów na rynek pracy i sektory najbardziej narażone

Pamiętajmy, że zamiana umowy cywilnoprawnej w etat to dla pracodawcy nie tylko konieczność odprowadzania składek ZUS i podatków. To także pełen pakiet obowiązków wynikających z kodeksu pracy – szkolenia BHP, badania lekarskie, zapewnienie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, wypłata wynagrodzenia za czas choroby czy przestrzeganie okresów wypowiedzenia. Do tego dochodzi dokumentacja i obowiązki informacyjne.



W praktyce oznacza to również wzrost kosztów i ograniczenie elastyczności zatrudnienia, co powinno skłonić firmy do dokładnego przejrzenia swoich umów już teraz – mówi Michał Młynarczyk, Prezes Devire Group.

Etaty czy śmieciówki?

W obliczu nadchodzących zmian warto przyjrzeć się elastycznym modelom zatrudnienia, dopasowanym do potrzeb danej organizacji. Jednym z rozwiązań może być outsourcing całych procesów, zwłaszcza tych spoza kluczowej działalności firmy („non core operations”). W takim modelu firma zazwyczaj rozlicza się za zrealizowane efekty (KPI), a nie za godziny pracy.



Innym rozwiązaniem może być zatrudnianie interim managerów, którzy wchodzą do organizacji na określony czas, by przeprowadzić konkretny projekt czy zmianę. Alternatywą są także umowy o pracę tymczasową zawierane przez agencje zatrudnienia, kontrakty menedżerskie czy współpraca B2B z samozatrudnionymi specjalistami. Część z tych modeli wiąże się oczywiście z obowiązkiem odprowadzania składek, ale dają one pracodawcom większą elastyczność w doborze kadry, zwłaszcza w projektach krótkoterminowych – mówi Michał Młynarczyk, CEO Devire Group.

