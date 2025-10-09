eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjneNowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

2025-10-09 12:43

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska © wygenerowane przez AI

Od 8 października 2025 r. osoby rozwiedzione zyskują więcej czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie - nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wydłuża termin z dotychczasowych 3 miesięcy do 12 miesięcy. Zmiana ma ułatwić powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa, szczególnie tym, którzy wcześniej mieli problem ze zdążeniem z formalnościami ze względu na emocje i codzienne obowiązki.

Przeczytaj także: Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od kiedy obowiązuje nowe prawo dotyczące zmiany nazwiska po rozwodzie
  • O ile został wydłużony termin na powrót do nazwiska sprzed ślubu
  • Jakie są zasady składania oświadczenia o zmianie nazwiska
  • Co się dzieje, jeśli termin na powrót do dawnego nazwiska zostanie przekroczony

Jaki termin na zmianę nazwiska?


Dotychczas, zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoba rozwiedziona miała tylko 3 miesiące na złożenie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska. Termin ten był liczony od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Nowelizacja uchwalona 24 czerwca 2025 r. wydłuża ten okres do 12 miesięcy. Zmiana wchodzi w życie 8 października 2025 r. i obejmie także osoby, którym 3-miesięczny termin jeszcze nie upłynął w tym dniu — ich czas automatycznie zostanie przedłużony do roku.

Zmianę tę należy ocenić jako pozytywną, która usuwa zbędną barierę formalną – w praktyce bowiem wiele osób zwyczajnie przegapiło ten termin z braku wiedzy lub z powodu natłoku codziennych spraw. Wydłużenie terminu ma ułatwić życie osobom rozwiedzionym - trzy miesiące to niewiele, zwłaszcza gdy emocje towarzyszące rozstaniu nie sprzyjają załatwianiu spraw urzędowych.

Co z trybem postępowania?


Wydłużeniu ulega wyłącznie termin. Sam tryb złożenia oświadczenia nie zmienia się – wciąż należy to zrobić osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem, jeśli przebywa się za granicą. Należy pamiętać, że zmiana nazwiska dotyczy tylko osoby rozwiedzionej i nie obejmuje automatycznie dzieci.

Skutki przekroczenia terminu


W razie przekroczenia rocznego terminu powrót do dawnego nazwiska będzie nadal możliwy, ale już w trybie administracyjnym, na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Aby kierownik urzędu stanu cywilnego wyraził zgodę na zmianę nazwiska, muszą zostać spełnione konkretne wymienione w tej ustawie przesłanki.

Podsumowanie


Wydłużenie terminu na zmianę nazwiska po rozwodzie z 3 miesięcy do roku to zmiana potrzebna i długo oczekiwana. Trzymiesięczny termin był w wielu przypadkach zbyt krótki i sztucznie ograniczał prawo do swobodnego kształtowania swojej tożsamości po rozwodzie. Roczny okres daje większą swobodę i czas na przemyślenie decyzji. To przykład racjonalnej korekty przepisów, która wychodzi naprzeciw realnym potrzebom społecznym bez komplikowania systemu prawa.

Autor: adwokat Paulina Iwanowicz
Przeczytaj także: Rozwód a podział majątku Rozwód a podział majątku

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rozwód, małżeństwo, zmiana nazwiska, nazwisko panieńskie, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rok 2025

Przeczytaj także

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

Szybki rozwód - czy i kiedy jest to możliwe?

Szybki rozwód - czy i kiedy jest to możliwe?

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025

Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025

Agencje pracy w Polsce pod nowymi regulacjami. Kto zyska, kto straci?

Agencje pracy w Polsce pod nowymi regulacjami. Kto zyska, kto straci?

Korzystasz z AI w pracy? Od 2 sierpnia 2025 czekają cię ważne zmiany i możliwe kary

Korzystasz z AI w pracy? Od 2 sierpnia 2025 czekają cię ważne zmiany i możliwe kary

Ostatni dzwonek na wymianę tachografu. Spóźnialskim grożą wysokie mandaty a nawet więzienie

Ostatni dzwonek na wymianę tachografu. Spóźnialskim grożą wysokie mandaty a nawet więzienie

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków: Turcja i Grecja na czele, ale zyskuje też egzotyka

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków: Turcja i Grecja na czele, ale zyskuje też egzotyka

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: