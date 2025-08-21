Chcesz zrobić zdjęcie na lotnisku? Uważaj, grozi Ci mandat lub gorsze sankcje

Podróż samolotem wiąże się z przestrzeganiem wielu zasad bezpieczeństwa, w tym zakazu fotografowania w niektórych strefach lotniska. Przekonała się o tym pasażerka z Gruzji, która zrobiła zdjęcie przy stanowisku kontroli granicznej i została ukarana mandatem. Straż Graniczna apeluje, aby przed użyciem aparatu w terminalu zwracać uwagę na oznaczenia zakazu, ponieważ robienie zdjęć może ujawniać procedury służb i utrudniać ich pracę.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego robienie zdjęć na lotnisku może być zabronione i karane mandatem

Jakie sytuacje i miejsca na lotnisku podlegają zakazowi fotografowania

Jakie zagrożenia niesie za sobą fotografowanie procedur służb granicznych

Na co zwracać uwagę, aby uniknąć problemów podczas podróży samolotem

Interwencja straży granicznej

Dlaczego nie wolno fotografować w strefie kontroli

ujawniać procedury służb,

utrudniać pracę funkcjonariuszy,

narażać na ryzyko prywatność innych pasażerów.

Ekspert wyjaśnia - nieznajomość zasad nie chroni przed mandatem

Jak uniknąć kłopotów podczas odprawy na lotnisku

Nie rób zdjęć ani nagrań w strefach kontroli paszportowej i bezpieczeństwa.

Zwracaj uwagę na tablice informacyjne i piktogramy.

Nie używaj telefonu w miejscach oznaczonych jako zakazane.

Słuchaj poleceń personelu i funkcjonariuszy – odpowiadają za bezpieczeństwo całego lotniska.

Podróżowanie samolotem to nie tylko przyjemność, ale też konieczność przestrzegania wielu zasad bezpieczeństwa. W terminalach, podczas odprawy paszportowej i kontroli bezpieczeństwa obowiązują restrykcyjne przepisy. Z pozoru niewinne działanie - jak zrobienie zdjęcia telefonem - może skończyć się dotkliwą karą. Przekonała się o tym pasażerka z Gruzji, która fotografowała stanowisko kontroli granicznej i została ukarana mandatem.Kobieta, oczekując w kolejce, wyciągnęła telefon i zaczęła fotografować swoją kartę pokładową oraz fragmenty stanowiska odprawy. Została szybko zauważona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przypomnieli, że w strefie kontroli obowiązuje zakaz robienia zdjęć.Podróżna musiała zapłacić mandat, a dopiero potem mogła kontynuować swoją podróż.– „Fotografowanie w tym miejscu może zakłócać pracę funkcjonariuszy i naruszać prywatność innych osób. Przepisy są jednoznaczne – takie zachowanie jest zabronione” – tłumaczy major Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.Zakaz obejmuje wszystkie miejsca, gdzie prowadzone są procedury bezpieczeństwa i odprawy graniczne. Fotografowanie może:Straż Graniczna apeluje, by przed użyciem telefonu w terminalu sprawdzić oznaczenia – tam, gdzie widnieje symbol przekreślonego aparatu, nie wolno fotografować ani nagrywać.Ekspert ds. podróży lotniczych z AirCashBack przypomina, że pasażerowie często lekceważą przepisy, kierując się przekonaniem, że „to tylko zdjęcie”. Tymczasem konsekwencje mogą być natychmiastowe.– Podróżni często skupiają się na wygodzie i dokumentowaniu podróży, ale muszą pamiętać, że lotnisko to obiekt o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Każde zachowanie, które może zostać uznane za zagrożenie, będzie skutkowało reakcją służb. Mandat to najłagodniejsza z możliwych sankcji – w skrajnych przypadkach może dojść do zatrzymania pasażera i opóźnienia całego lotu – podkreśla ekspert.Dodaje również, że najczęstszym błędem jest fotografowanie dokumentów podróży, punktów kontroli i funkcjonariuszy. – Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności. Pasażer, który tłumaczy się brakiem wiedzy, i tak zapłaci karę. Dlatego warto uważnie czytać oznaczenia na lotnisku i bezwzględnie stosować się do poleceń personelu – zaznacza specjalista.Dla wielu podróżnych robienie zdjęć na lotnisku to część rytuału – selfie przed tablicą odlotów czy fotografowanie karty pokładowej. Eksperci ostrzegają jednak, że tego typu działania mogą nie tylko skończyć się mandatem, ale też ujawniać wrażliwe dane. Warto więc pamiętać, że bezpieczeństwo pasażerów ma pierwszeństwo przed publikacją w sieci.