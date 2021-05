Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy?

W Polsce, aby uzyskać rozwód, należy złożyć pozew o rozwód do Sądu Okręgowego, w którym napiszemy czego żądamy oraz wskażemy dowody na rozpad trzech kluczowych dla istnienia małżeństwa więzi.

Czego można żądać w sprawie o rozwód?

bez orzeczenia o winie, jeżeli żadna ze stron nie żąda takiego wniosku

z orzeczeniem o winie jednej ze stron, jeżeli jeden z małżonków jest wyłącznie winny

z winy obu stron, kiedy zarówno powód jak i pozwany przyczynili się do rozkładu małżeństwa, należy pamiętać, że sąd nie miarkuje winy to znaczy, że nie przesądza, kto jest „bardziej” winny.

władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków

kontaktach rodziców z dzieckiem (sąd może rozstrzygnąć o sposobie utrzymywania kontaktów z dziećmi stron, ale jeżeli zarówno powód jak i pozwany nie wnoszą o ustalenie kontaktów, to sąd takiego rozstrzygnięcia z urzędu nie wydaje)

alimentach, czyli to w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

alimentach na małżonka niewinnego rozkładowi pożycia

wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia

jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, jeden każdy z nich może żądać orzeczenia o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak przebiega rozwód?

Zasadniczym wnioskiem jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jeżeli jesteś powodem w sprawie lub oddalenia żądania o rozwód (jeżeli jesteś pozwanym i nie chcesz aby sąd rozwiązał małżeństwo).Rozwiązanie małżeństwa może być przeprowadzone w wariancie:Ponadto można żądać od sądu rozstrzygnięcia o:W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, można żądać eksmisji drugiego małżonka.Na zgodny wniosek stron, sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać również podziału majątku wspólnego , jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Mając jednak na uwadze stopień skomplikowania spraw o podział majątku, konieczność przeprowadzania rozległego postępowania dowodowego, w tym konieczność przeprowadzania dowodów z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych, podział majątku wymaga znacznie dłuższego czasu niż sprawa o rozwód, dlatego sądy rozwodowe rzadko decydują się na wydawanie orzeczeń w zakresie podziału majątku wspólnego. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd bada, czy nastąpił zanik trzech kluczowych dla istnienia takiego związku więzi, czyli: więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.To czy strony zerwały ze sobą więzi, Sąd bada przed wszystkim poprzez przesłuchanie stron.Po prawidłowym wniesieniu i opłaceniu pozwu sąd przesyła odpis do pozwanego i daje mu czas na złożenie odpowiedzi na pozew. Przeważnie jest to 14 dni od dnia odbioru pisma z sądu. W odpowiedzi pozwany ma wskazać swoje żądania i wypowiedzieć się co do żądań powoda oraz wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.Po wymianie pism procesowych sąd wyznacza rozprawę celem przeprowadzenia postępowania dowodowego.W praktyce większości sądów rozwodowych w sprawach, w których strony mają wspólne małoletnie dzieci, sąd zobowiązuje strony do wskazania przynajmniej jednego świadka, który zostanie przesłuchany na okoliczności związane z małoletnimi dziećmi stron.Na rozprawie sąd najpierw informacyjnie wysłucha małżonków, spyta każdego z nich o sprawy związane z zawarciem małżeństwa, czy strony mają małoletnie dzieci oraz z jakich przyczyn wnieśli sprawę o rozwód i o jakich kwestiach chcieliby, aby sąd orzekał w tym postępowaniu.Po odebraniu wyjaśnień od stron, sąd wyda postanowienia co do dopuszczenia lub pominięcia wniosków dowodowych, w tym dowodów z przesłuchania świadków.Jeżeli sąd wezwał na termin rozprawy świadków, to prawdopodobnie będzie chciał ich przesłuchać w tym dniu.W zależności od zgłoszonych przez strony wniosków dowodowych sprawa może zakończyć się na jednym terminie lub trwać kilka terminów. Może być konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych np. OZSS – Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, wtedy koniecznym będzie odroczenie rozprawy na kolejny termin, już po sporządzeniu przez OZSS opinii. Im strony chcą przeprowadzać więcej dowodów w sprawie, tym sprawa dłużej trwa, dlatego czasami rozwód może przebiec na jednej rozprawie lub trwać kilka lat.Strona niezadowolona z wyroku ma prawo złożyć apelację do sądu II instancji.Do każdej sprawy należy się przygotować i zastanowić się, jakiego rozstrzygnięcia oczekujemy od sądu, jakie dowody chcielibyśmy, aby sąd przeprowadził i jakie konsekwencje będą miały nasze akcje procesowe.