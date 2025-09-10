Gdy spada dron na polski dom - kto odpowiada za szkody?

W nocy z 9 na 10 września w malowniczej miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie wydarzyło się coś, co jeszcze niedawno wydawałoby się scenariuszem z filmu wojennego, a nie realnym dramatem zwykłych ludzi: rosyjski dron spadł na dach domu oraz uszkodził zaparkowany przed nim samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale ogromny niepokój i pytania - zarówno o bezpieczeństwo, jak i odpowiedzialność - pozostały. W tej chwili cisza prawna i społeczna, przeszyta pytaniem: kto zapłaci za szkody?

Przeczytaj także: Obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od skutków zmian klimatu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są konsekwencje prawne i ubezpieczeniowe szkód spowodowanych przez spadający dron bojowy.

Dlaczego tradycyjne polisy ubezpieczeniowe mogą nie pokrywać szkód wynikających z działań wojennych.

Jak zasada kulancji może wpłynąć na dobrowolne wypłaty przez ubezpieczycieli mimo formalnych wyłączeń.

Rola państwa i instytucji w pomocy poszkodowanym oraz ograniczenia związane z odpowiedzialnością międzynarodową.