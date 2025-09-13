Bezpieczny fotelik rowerowy dla dziecka. Wyniki najnowszej kontroli IH i praktyczne rady dla rodziców

Bezpieczeństwo małych pasażerów na rowerze to kwestia priorytetowa, zwłaszcza w sezonie letnio-jesiennym, gdy dzieci częściej podróżują w fotelikach rowerowych. W 2025 roku Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej przeprowadziły kontrolę 10 modeli fotelików dostępnych na polskim rynku. W artykule przedstawiamy wyniki kontroli, najczęstsze błędy oraz praktyczne wskazówki, jak wybrać i użytkować bezpieczny fotelik rowerowy dla dziecka.

Przeczytaj także: Rowery dziecięce: co dziesiąty niebezpieczny

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie wyniki wykazała kontrola 10 modeli fotelików rowerowych dostępnych na polskim rynku w 2025 roku

Jakie najczęstsze wady konstrukcyjne i błędy oznakowania stwierdzono w skontrolowanych fotelikach

Jakie normy i przepisy obowiązują obecnie producentów i sprzedawców fotelików dziecięcych

Na co zwracać uwagę przy wyborze i bezpiecznym użytkowaniu fotelika rowerowego dla dziecka

Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej

Najczęstsze nieprawidłowości

Skontrolowane modele i stwierdzone nieprawidłowości

Hamax Buddy (Norwegia) – niezgodny; otwory o nieodpowiednich wymiarach; oddzielenie się małego elementu; problemy z pasami zabezpieczającymi.

(Norwegia) – niezgodny; otwory o nieodpowiednich wymiarach; oddzielenie się małego elementu; problemy z pasami zabezpieczającymi. Groovy CFS (Portugalia) – niezgodny; oddzielenie małego elementu.

(Portugalia) – niezgodny; oddzielenie małego elementu. Bobike One Mini (Portugalia) – niezgodny; otwór o niewłaściwych wymiarach; oddzielenie się małego elementu.

(Portugalia) – niezgodny; otwór o niewłaściwych wymiarach; oddzielenie się małego elementu. Thule RideAlongLite2 (Szwecja) – niezgodny; oddzielenie się elementu; brak automatycznej blokady mocowania.

(Szwecja) – niezgodny; oddzielenie się elementu; brak automatycznej blokady mocowania. Wallaroo Kross (Polska) – niezgodny; wypadnięcie manekina testowego; nieprawidłowe otwory.

(Polska) – niezgodny; wypadnięcie manekina testowego; nieprawidłowe otwory. Hamax Siesta (Norwegia) – niezgodny; nieodpowiednie otwory; słaba wytrzymałość elementów; problemy z systemem pasów.

(Norwegia) – niezgodny; nieodpowiednie otwory; słaba wytrzymałość elementów; problemy z systemem pasów. Pepe Standard Black (Włochy) – niezgodny; pęknięcia i oddzielanie się elementów; wszczęte postępowanie administracyjne.

(Włochy) – niezgodny; pęknięcia i oddzielanie się elementów; wszczęte postępowanie administracyjne. Elibas BN40124 (Włochy) – niezgodny; brak automatycznej blokady; ryzyko wypadnięcia manekina; niewłaściwe paski podnóżków; odpadanie elementów.

(Włochy) – niezgodny; brak automatycznej blokady; ryzyko wypadnięcia manekina; niewłaściwe paski podnóżków; odpadanie elementów. Urban Iki (Holandia) – zgodny z normą fizyczną, ale niezgodny pod względem oznakowania; trwają działania naprawcze.

(Holandia) – zgodny z normą fizyczną, ale niezgodny pod względem oznakowania; trwają działania naprawcze. Gruvi CFS Carrier Mounting (Portugalia) – zgodny z normą i oznakowaniem.

Aktualne przepisy i normy bezpieczeństwa

Konsekwencje dla producentów i sprzedawców

Jak wybrać bezpieczny fotelik rowerowy?

Dopasowanie do wagi dziecka zgodnie z deklaracją producenta.

Obecność dwustopniowych lub automatycznych blokad mocowania do roweru.

Regulowane podnóżki wyposażone w paski zabezpieczające stopy.

Wyraźne wskazanie środka ciężkości w fotelikach montowanych z tyłu roweru.

Nazwa, adres producenta/importera i deklaracja spełniania norm bezpieczeństwa.

Sprawdzanie aktualnych informacji o produktach niebezpiecznych na stronach UOKiK i unijnego systemu Safety Gate.

Jak korzystać z fotelika bezpiecznie?

Przestrzegaj instrukcji montażu, używania i konserwacji dostarczonych przez producenta.

Zawsze zapinaj dziecku pasy zabezpieczające.

Zakładaj dziecku kask ochronny na czas jazdy.

Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru w foteliku.

W razie zauważenia defektów lub nieprawidłowości niezwłocznie zgłaszaj je producentowi, sprzedawcy lub Inspekcji Handlowej.

Podsumowanie

Kontrola objęła 10 modeli fotelików rowerowych oferowanych w 11 placówkach handlowych w miastach takich jak Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań i Warszawa. Produkty pochodziły zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Eksperci zwrócili uwagę na dwa główne obszary problematyczne: oznakowanie i konstrukcję fotelików.Aż 7 modeli miało nieprawidłowe oznakowanie. Inspektorzy znaleźli m.in. niepełne instrukcje montażu oraz ostrzeżenia, często podawane tylko w językach obcych, bez polskiej wersji. Brakowało także wyraźnych danych identyfikujących producenta lub importera, co utrudnia dochodzenie swoich praw w przypadku problemów.Kontrola w laboratorium wykazała wady aż w 8 modelach. Zidentyfikowano ryzyko wypadnięcia dziecka z fotelika z powodu niewystarczająco skutecznych pasów, brak automatycznych blokad mocowania do roweru, a także otwory i szczeliny grożące zakleszczeniem palców dziecka. Nieraz elementy fotelików były słabo wykonane, pękały lub odchodziły, co wpływa na ich wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo brakowało pasków na podnóżkach chroniących stopy dziecka przed kontaktem z kołem roweru.Według wykazu dołączonego do raportu (plik do pobrania na końcu artykułu), spośród 10 skontrolowanych modeli fotelików rowerowych, większość ujawniła poważne wady:W 6 przypadkach skierowano wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, a jeden postępowanie już się toczy. Większość fotelików wykazała poważne ryzyko dla bezpieczeństwa dzieci z powodu wad konstrukcyjnych lub błędów w oznakowaniu, które mogą prowadzić do wypadnięcia dziecka, zakleszczenia palców, czy połknięcia drobnych części.Od 13 grudnia 2024 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które zastąpiło wcześniejszą dyrektywę. Nowe prawo podnosi wymagania względem fotelików rowerowych i innych produktów dla dzieci. Obowiązująca norma techniczna to PN-EN 14344:2022-11, określająca szczegółowe wymagania i metody badań fotelików dziecięcych.Za wprowadzenie na rynek produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa grozi kara administracyjna do 100 tys. zł. Producenci muszą posiadać dokumentację techniczną, analizę ryzyka oraz zapewnić odpowiednie oznakowanie i instrukcje w języku polskim. Sprzedawcy, zwłaszcza działający online, mają obowiązek udostępniać pełne i zgodne z prawem informacje o produkcie.Przy wyborze fotelika warto zwrócić uwagę na te kluczowe aspekty:Bezpieczeństwo dziecka zależy także od prawidłowego użytkowania fotelika:W ramach kontroli aż 9 na 10 skontrolowanych modeli fotelików rowerowych miało wady w konstrukcji lub oznakowaniu. Dlatego tak ważne jest, aby kupować produkty od sprawdzonych dostawców, zwracać uwagę na spełnianie aktualnych norm i nie bagatelizować instrukcji bezpieczeństwa. Dzięki temu można skutecznie chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego.