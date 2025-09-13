Bezpieczny fotelik rowerowy dla dziecka. Wyniki najnowszej kontroli IH i praktyczne rady dla rodziców
2025-09-13 00:03
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie wyniki wykazała kontrola 10 modeli fotelików rowerowych dostępnych na polskim rynku w 2025 roku
- Jakie najczęstsze wady konstrukcyjne i błędy oznakowania stwierdzono w skontrolowanych fotelikach
- Jakie normy i przepisy obowiązują obecnie producentów i sprzedawców fotelików dziecięcych
- Na co zwracać uwagę przy wyborze i bezpiecznym użytkowaniu fotelika rowerowego dla dziecka
Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej
Kontrola objęła 10 modeli fotelików rowerowych oferowanych w 11 placówkach handlowych w miastach takich jak Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań i Warszawa. Produkty pochodziły zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Eksperci zwrócili uwagę na dwa główne obszary problematyczne: oznakowanie i konstrukcję fotelików.
Najczęstsze nieprawidłowości
Oznakowanie
Aż 7 modeli miało nieprawidłowe oznakowanie. Inspektorzy znaleźli m.in. niepełne instrukcje montażu oraz ostrzeżenia, często podawane tylko w językach obcych, bez polskiej wersji. Brakowało także wyraźnych danych identyfikujących producenta lub importera, co utrudnia dochodzenie swoich praw w przypadku problemów.
Wady konstrukcyjne
Kontrola w laboratorium wykazała wady aż w 8 modelach. Zidentyfikowano ryzyko wypadnięcia dziecka z fotelika z powodu niewystarczająco skutecznych pasów, brak automatycznych blokad mocowania do roweru, a także otwory i szczeliny grożące zakleszczeniem palców dziecka. Nieraz elementy fotelików były słabo wykonane, pękały lub odchodziły, co wpływa na ich wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo brakowało pasków na podnóżkach chroniących stopy dziecka przed kontaktem z kołem roweru.
Skontrolowane modele i stwierdzone nieprawidłowości
Według wykazu dołączonego do raportu (plik do pobrania na końcu artykułu), spośród 10 skontrolowanych modeli fotelików rowerowych, większość ujawniła poważne wady:
- Hamax Buddy (Norwegia) – niezgodny; otwory o nieodpowiednich wymiarach; oddzielenie się małego elementu; problemy z pasami zabezpieczającymi.
- Groovy CFS (Portugalia) – niezgodny; oddzielenie małego elementu.
- Bobike One Mini (Portugalia) – niezgodny; otwór o niewłaściwych wymiarach; oddzielenie się małego elementu.
- Thule RideAlongLite2 (Szwecja) – niezgodny; oddzielenie się elementu; brak automatycznej blokady mocowania.
- Wallaroo Kross (Polska) – niezgodny; wypadnięcie manekina testowego; nieprawidłowe otwory.
- Hamax Siesta (Norwegia) – niezgodny; nieodpowiednie otwory; słaba wytrzymałość elementów; problemy z systemem pasów.
- Pepe Standard Black (Włochy) – niezgodny; pęknięcia i oddzielanie się elementów; wszczęte postępowanie administracyjne.
- Elibas BN40124 (Włochy) – niezgodny; brak automatycznej blokady; ryzyko wypadnięcia manekina; niewłaściwe paski podnóżków; odpadanie elementów.
- Urban Iki (Holandia) – zgodny z normą fizyczną, ale niezgodny pod względem oznakowania; trwają działania naprawcze.
- Gruvi CFS Carrier Mounting (Portugalia) – zgodny z normą i oznakowaniem.
W 6 przypadkach skierowano wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, a jeden postępowanie już się toczy. Większość fotelików wykazała poważne ryzyko dla bezpieczeństwa dzieci z powodu wad konstrukcyjnych lub błędów w oznakowaniu, które mogą prowadzić do wypadnięcia dziecka, zakleszczenia palców, czy połknięcia drobnych części.
Aktualne przepisy i normy bezpieczeństwa
Od 13 grudnia 2024 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które zastąpiło wcześniejszą dyrektywę. Nowe prawo podnosi wymagania względem fotelików rowerowych i innych produktów dla dzieci. Obowiązująca norma techniczna to PN-EN 14344:2022-11, określająca szczegółowe wymagania i metody badań fotelików dziecięcych.
Konsekwencje dla producentów i sprzedawców
Za wprowadzenie na rynek produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa grozi kara administracyjna do 100 tys. zł. Producenci muszą posiadać dokumentację techniczną, analizę ryzyka oraz zapewnić odpowiednie oznakowanie i instrukcje w języku polskim. Sprzedawcy, zwłaszcza działający online, mają obowiązek udostępniać pełne i zgodne z prawem informacje o produkcie.
Jak wybrać bezpieczny fotelik rowerowy?
Przy wyborze fotelika warto zwrócić uwagę na te kluczowe aspekty:
- Dopasowanie do wagi dziecka zgodnie z deklaracją producenta.
- Obecność dwustopniowych lub automatycznych blokad mocowania do roweru.
- Regulowane podnóżki wyposażone w paski zabezpieczające stopy.
- Wyraźne wskazanie środka ciężkości w fotelikach montowanych z tyłu roweru.
- Nazwa, adres producenta/importera i deklaracja spełniania norm bezpieczeństwa.
- Sprawdzanie aktualnych informacji o produktach niebezpiecznych na stronach UOKiK i unijnego systemu Safety Gate.
Jak korzystać z fotelika bezpiecznie?
Bezpieczeństwo dziecka zależy także od prawidłowego użytkowania fotelika:
- Przestrzegaj instrukcji montażu, używania i konserwacji dostarczonych przez producenta.
- Zawsze zapinaj dziecku pasy zabezpieczające.
- Zakładaj dziecku kask ochronny na czas jazdy.
- Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru w foteliku.
- W razie zauważenia defektów lub nieprawidłowości niezwłocznie zgłaszaj je producentowi, sprzedawcy lub Inspekcji Handlowej.
Podsumowanie
W ramach kontroli aż 9 na 10 skontrolowanych modeli fotelików rowerowych miało wady w konstrukcji lub oznakowaniu. Dlatego tak ważne jest, aby kupować produkty od sprawdzonych dostawców, zwracać uwagę na spełnianie aktualnych norm i nie bagatelizować instrukcji bezpieczeństwa. Dzięki temu można skutecznie chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
