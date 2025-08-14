Nowe unijne przepisy o wylesianiu: polskie firmy muszą być gotowe od grudnia 2025 r.

Od 30 grudnia 2025 r. w całej UE zacznie obowiązywać rozporządzenie EUDR wprowadzające surowe wymogi dotyczące ochrony lasów. Objęte nim będą tysiące polskich firm m.in. z branży spożywczej, meblarskiej i motoryzacyjnej. Rozporządzenie zobowiązuje przedsiębiorstwa m.in. do gromadzenia szczegółowych danych o pochodzeniu produktów i dowodów, że ich produkcja nie powoduje wylesiania. Mimo braku krajowej ustawy, przedsiębiorstwa będą musiały spełniać nowe wymogi - w przeciwnym razie grożą im kary sięgające nawet 4% rocznego obrotu.

Przeczytaj także: Europejczycy dbają o środowisko naturalne

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie obowiązki nakłada unijne rozporządzenie EUDR na firmy od 30 grudnia 2025 r.

Które branże w Polsce będą musiały spełnić nowe wymogi, w tym sektor spożywczy, meblarski i motoryzacyjny.

Jakie grożą kary za niespełnienie przepisów – nawet do 4% rocznych obrotów przedsiębiorstwa.

Dlaczego w Polsce wciąż brakuje krajowych przepisów i jakie instytucje mają kontrolować przestrzeganie EUDR.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Co muszą zrobić firmy, żeby działać zgodnie z nowymi przepisami?

Surowe kary za nieprzestrzeganie obowiązków. Polska nadal bez ustawy

Przeczytaj także: Rośnie świadomość ekologiczna Polaków

Nowe przepisy wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 31 maja 2023 r. dotyczącego udostępniania na rynku UE i wywozu z UE określonych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów (tzw. EUDR). Celem regulacji jest zahamowanie globalnego wylesiania, a obowiązki wynikające z rozporządzenia obejmą szerokie spektrum firm w Polsce. Nowe prawo zacznie obowiązywać już od 30 grudnia 2025 r., niezależnie od tego, czy Polska zdąży z ustawą czy nie.komentuje mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia, każda firma objęta obowiązkiem musiszczegółowe informacje dla każdego produktu: opis, nazwę handlową, rodzaj produktu, ilość i kraj produkcji, dokładną geolokalizację działek, na których go wytworzono, datę lub przedział czasowy produkcji oraz dane wszystkich dostawców i odbiorców.Przedsiębiorstwo powinno także, że produkty nie spowodowały wylesiania, zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami kraju pochodzenia (np. zaświadczenia, certyfikaty z państw trzecich) orazdla każdego produktu, by stwierdzić, czy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów.- komentuje mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Unijne rozporządzenie przewiduje dla firm sankcje za brak realizacji nowych przepisów. Przedsiębiorstwom może grozića takżepochodzących z ich sprzedaży. Ostateczne szczegóły kar mają być ustalone w przepisach krajowych – których jednak wciąż brak.- komentuje mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.